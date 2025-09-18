¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢ÆÉ½ñ¤Î½©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËÜ¤Î¹ØÆþ¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×·ë²Ì¤òÈ¯É½
¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤Î½©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¥æー¥¶ー10,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖËÜ¤Î¹ØÆþ¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÉ½ñ¤Î½©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤«¤é10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¸ø¼°X¤ÈInstagram¾å¤Ç¡¢¡ÖÆÉ½ñ¤Î½©±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆËÜÃª¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¡×2,000±ßÊ¬¤ò20Ì¾¤Ë¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤ä¾®Êª¤ò¼è¤ê°·¤¦¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤Î¡Ö¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ñ»ºËÜ³×¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡×¤ò5Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÇß¾®Ï©¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKYOTO BOOK PARK 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2023Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê¸²½¤Î³¹¡¦µþÅÔ¤«¤é¡ÖËÜ¡×¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤·¤ª¤êºî¤ê¡×ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¢¢ Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー ¢¢¢£
¡¦ÉáÃÊ¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤È¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤ò¡Ö»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÌó6³ä¡ª»È¤¤Ê¬¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤ÎÆþ¼ê¤Î¶ÛµÞÅÙ¤Ë¤è¤ë¡×¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ë¡×¤¬Â¿¿ô
¡¦»È¤¤Ê¬¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡¦»È¤¨¤ë¤«¤é¡×¡¢¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ï¡ÖËÜ¤ÎÊÝ´É¤Ë¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÇÂ¿
¡¦Ìó7³ä¤Î¥æー¥¶ー¤¬·î¤Ë1²ó°Ê¾åËÜ¤ò¹ØÆþ¡£¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡ÖÌ¡²è¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡Ö¾®Àâ¡×¡Ö¼ñÌ£¡¦¶µÍÜ¡×
¢£¢¢ Ä´ºº·ë²Ì³µÍ× ¢¢¢£
¢£ÉáÃÊ¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤È¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤ò¡Ö»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÌó6³ä¡ª»È¤¤Ê¬¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤ÎÆþ¼ê¤Î¶ÛµÞÅÙ¤Ë¤è¤ë¡×¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ë¡×¤¬Â¿¿ô
¡¡¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤È¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤Î¥æー¥¶ー¤¬¡Ö»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤È¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤ÎÆþ¼ê¤Î¶ÛµÞÅÙ¤Ë¤è¤ë¡×¡Ê46.7%¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ë¡×¡Ê36.4%¡Ë¡¢¡Öºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¡×¡Ê36.4%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤è¤ë¡×¡Ê29.4%¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤ä¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤È¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤º¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢Ìó7³ä¤¬¡ÖÁ´¤¯Äñ¹³¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ËËÜ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»È¤¤Ê¬¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡¦»È¤¨¤ë¤«¤é¡×¡¢¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ï¡ÖËÜ¤ÎÊÝ´É¤Ë¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÇÂ¿
¡¡¡Ö¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤È¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¡¢ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»¨»ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¡×¡Ê46.9%¡Ë¤¬¡Ö¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡×¡Ê41.6%¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÌ¡²è¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡×¡Ê16.7%¡Ë¤ò¡Ö¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥æー¥¶ー¤¬Â¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¡×¡ÖÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤òºÇ¤â¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡¦»È¤¨¤ë¤«¤é¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡Ê62.0%¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê44.2%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÆÀ¤µ¤ÈÍøÊØÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê67.3%¡Ë¡¢¡ÖÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê70.6%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤ÎÍýÍ³¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤äÆÃ¿§¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¤Î¹ØÆþ¾ì½ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìó7³ä¤Î¥æー¥¶ー¤¬·î¤Ë1²ó°Ê¾åËÜ¤ò¹ØÆþ¡£¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡ÖÌ¡²è¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡Ö¾®Àâ¡×¡Ö¼ñÌ£¡¦¶µÍÜ¡×
¡¡¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¥æー¥¶ー¤Ë¡ÖÄ¾¶áÈ¾Ç¯´Ö¤ÇËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÉÑÅÙ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7³ä¤¬¡Ö·î¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö·î¤Ë2～3²óÄøÅÙ¡×¡Ê32.7%¡Ë¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬Äê´üÅª¤ËËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉáÃÊ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¡²è¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡Ê63.6%¡Ë¡¢¡Ö¾®Àâ¡×¡Ê53.7%¡Ë¡¢¡Ö¼ñÌ£¡¦¶µÍÜ¡×¡Ê45.6%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÜ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë»öÁ°¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê28.3¡ó¡Ë¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¡¦É¾²Á¡×¡Ê28.0%¡Ë¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê22.0%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÉ½ñ¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¡×¡Ê74.4%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê61.7%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÆÉ½ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¡§ Á´¹ñ
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§ ¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¥æー¥¶ー¡Ê°ìÄê¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¡ÖËÜ¡×¤Î¹ØÆþÍúÎò¤¬¤¢¤ë¥æー¥¶ー¡Ë
²ó¼ý¥µ¥ó¥×¥ë¥µ¥¤¥º¡§ 10,000¥µ¥ó¥×¥ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
Ä´ºº¼Â»Üµ¡´Ø¡§ ¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×
¢¨ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¾®¿ôÅÀÂè2°Ì°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×ÃÍ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â100¡ó¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÆÉ½ñ¤Î½©±þ±ç¡ªËÜÃª¼«ËýSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§ https://news.books.rakuten.net/20250912/bookshelf.html
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë9:59
³µÍ×¡§ ¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¸ø¼°X¡Ê@rakutenbooks¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°Instagram¡Ê@rakutenbooks¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ËÜÃª¼«Ëý¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆËÜÃª¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¡×2,000±ßÊ¬¤ò20Ì¾¤Ë¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ñ»ºËÜ³×¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡×¤ò5Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£¡ÖKYOTO BOOK PARK 2025¡×³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§ 2025 Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§00～17:00¡¢11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～16:00
²ñ¾ì¡§ Çß¾®Ï©¸ø±à¼·¾òÆþ¤ê¸ý¹¾ì¡ÊJR»³±¢ËÜÀþ¡¦Çß¾®Ï©µþÅÔÀ¾±ØÁ°¡Ë¡¡¢©600-8835 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è´Ñ´î»ûÄ®56-3 Çß¾®Ï©¸ø±àÆâ
¼çºÅ¡§ KYOTO BOOK PARK¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://books.rakuten.co.jp/(https://books.rakuten.co.jp/)
ËÜ¤ä»¨»ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢DVD¡¢¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¢CD¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢170ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¡Ê¢¨2025Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ç¤¹¡£¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÙÊ§¤¤»þ¤ËÃù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤ÇÇÛÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖSPU¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÍâÆü¤ËÆÏ¤¯¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÇÛÃ£Æü¿ô¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡ÖÂÔ¤Ã¥È¥¯ÊØ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¿ä¤·³Ú¡×¡§ ¡Ö¿ä¤·¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢
URL¡§ https://fan.books.rakuten.co.jp/
¡¦¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áTIMES¡×¡§ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Î¹ðÃÎ¤äÈ¯¿®¾ðÊó¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö
URL¡§ https://news.books.rakuten.net/
¡¦¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡º£¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥³¥ì¡ª¡ª¡×¡§ ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð
URL¡§ https://books.rakuten.co.jp/event/trend-news/
