³ô¼°²ñ¼ÒWOWOW¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ »³ËÜ ¶Ñ¡¢°Ê²¼¡ÖWOWOW¡×¡Ë¤¬À©ºî¤·¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×¡¡ºÒ¡×¤¬¡¢2025Ç¯ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ ÈÖÁÈÉôÌç ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥½¨¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¸«¤ë¼Ô¤À¤±¤¬¡Ö¤¢¤ëÃË¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ç¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£ÀÅ¤«¤ÊÉÔ²º¤µ¤ÈÎý¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Î¥Èー¥ó¡¢¶Ã¤¤ä°Õ³°À¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¹½À®¤Ç¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç°Õ¼±¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ ÈÖÁÈÉôÌç ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×¡¡¥Õ¥£¥¯¥µー Season1¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×¡¡Ì«¤«¤Ê¤¨¡ØÍîÆü¡Ù¡×¤¬Í¥½¨¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÆ±¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¡¢CM¡¢ÊüÁ÷µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤È¡¢ÊüÁ÷³èÆ°¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¡ÊÌ±ÊüÏ¢¡Ë¤¬1953Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×¡¡ºÒ¡×¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë³µÍ×
½é²óÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
2025Ç¯4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å10¡§00～[WOWOW¥×¥é¥¤¥à][WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É]
WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
ÇÛ¿®Ãæ [Âè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿® ¢¨10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å0¡§00～11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å0¡§00¤Þ¤Ç]
https://wod.wowow.co.jp/program/202450
ÈÖÁÈÆâÍÆ
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¹áÀî¾ÈÇ·¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤ÆÁ÷¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Êª¸ì¤Ï¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëºá¤Ê¤6¿Í¤òÃæ¿´¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¤¢¤ë"ÃË"¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÌµ»üÈá¤Ë¤â"ºÒ¤¤"¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£"ÃË"¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©"ºÒ¤¤"¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©
¹áÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë"ºÒ¤¤"¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¢¤ë "ÃË"¡£»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¸ýÄ´¤òÊÑ¤¨¡¢´é¤Ä¤¤òÊÑ¤¨¡¢À³Ê¤ä½êºî¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ6¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¡£1ºîÉÊ¤Ç8Ìò¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ»Ë¾åÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î²ø±é¤ËÃíÌÜ¡£¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÃæÂ¼¥¢¥ó¡£Èà½÷¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦Æ²ËÜ¿é¡£Èà½÷¤Ï´É³íÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÉÔ²Ä²ò¤Ê¼«»¦»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤Î»à¤Î¼þ°Ï¤ËÀø¤àÉÔ²º¤Ê²¿¼Ô¤«¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë――¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢¤¸¤í¤¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢ÃæÅç¥»¥Ê¡¢ÆâÅÄ»ü¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¡¢ºä°æ¿¿µª¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¡¢ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¤È¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´ÆÆÄ½¸ÃÄ¡Ö£µ·î¡×¤Î´ØÍ§ÂÀÏº¤ÈÊ¿À¥¸¬ÂÀÏ¯¡£²áµî¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡¢°Û¿§¤Î¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡×¡£
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¡ä
½Ð±é¡§¹áÀî¾ÈÇ·
ÃæÂ¼¥¢¥ó ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë µÜ¶á³¤ÅÍ
¾¾ÅÄÎ¶Ê¿ ¤¸¤í¤¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë ÃæÅç¥»¥Ê ÆâÅÄ»ü Æ£¸¶µ¨Àá ºä°æ¿¿µª ¤Û¤«
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§´ØÍ§ÂÀÏº¡¢Ê¿À¥¸¬ÂÀÏ¯
²»³Ú¡§²ÃÆ£¸Æó¡¢ËÅÄ¿¿Ç·
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§µÆÃÏÃÒÆØ
¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§À¾·ûÉ§
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¹â¹¾½§µÁµ®¡¢Æü»Þ¹Æ»¡¢°ËÆ£ÂÀ°ì¡¢¶áÆ£¤¢¤æ¤ß
¸¶°Æ¡§£µ·î
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§AOI Pro.
À©ºî¶¨ÎÏ¡§ÅÅÄÌ
À½ºîÃøºî¡§WOWOW
ÈÖÁÈ¥í¥´»²¹Í»ñÎÁ¡§¡Ø»úÄÌ¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò´©¡Ë