¥¢¥ë¥Æ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ß»Ò TypeB¡¦C¡¦D¡¦E¡×¤¬COOL JAPAN AWARD 2025¤ò¼õ¾Þ
¥¢¥ë¥Æ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー ³ô¼°²ñ¼ÒÊÝ»Ö¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ß»Ò¡¡TypeB¡¦C¡¦D¡¦E¡×¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¨µÄ²ñ¤¬Äê¤á¤ë¡ÖCOOL JAPAN AWARD 2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCOOL JAPAN AWARD¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥â¥Î¡×¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¦Ê¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥³¥È¡×¡¢°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤ë¤Ù¤ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò¿³ººÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢³°¹ñ¿Í¿³ºº°÷¤Î¹ñºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¡ÖCOOL JAPAN¡×¤òÈ¯·¡¡¦Ç§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤ÎºÆ¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÁ´418·ï¤«¤é46·ï¤¬¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉôÌç¡×¤Ë¡¢¶¨µÄ²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÆâ¥¥å¥ìー¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¿äÁ¦¡¦ÁªÄê¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ß»Ò¡¡TypeB¡¦C¡¦D¡¦E¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ß»Ò¡¡TypeB¡¦C¡¦D¡¦E
2002Ç¯¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÆâÅÄÈË»á¤ÈÊÀ¼ÒÊ©ÃÅ¿¦¿Í¤Î¶¨Æ¯¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¿ß»Ò¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¡Ö¶õ¡Ê¤¦¤Ä¡Ë¤Ê¤ë¶õ´Ö¡×¡Ö¿åÊ¿´¶³Ð¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ¤Î¶õ´Ö³µÇ°¤äÀ¸³èÊ¸²½¤ò¿¼¤¯Æ¶»¡¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÅÄ»á¡£¿ß»Ò¤òº¬¸»Åª¤Ê¡ÖÈ¢¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄó¼¨¤·¡¢¸½Âå¤Îµ§¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âî¾å¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÉ¤Ë³Ý¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆâÅÄ ÈË Shigeru Uchida
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢·úÃÛ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²È¶ñ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë³èÆ°¤¬¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡¢»³ËÜÍÔ»Ê¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ë¡¦¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡×¡¢Ãã¼¼¡Ö¼õ°Ã¡¦ÁÛ°Ã¡¦¹Ô°Ã¡×¤Ê¤É¡£ËèÆü¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÞÅù¼õ¾Þ¡£2007Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ë±Êµ×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂ¿¿ô¡£
¢£Type B
¢£Type C
¢£Type D
¢£Type E
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ß»Ò¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
Ã±¿È¤äÉ×ÉØ¤Î¤ßÀ¤ÂÓ¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸³è¶õ´Ö¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤«¤éÆü¡¹¤Î²á¤´¤·Êý¤ä»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¤Îµ§¤ê¤Î¾ì¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤ÈÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢ÁÏ¶È100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»þÂå¤ËÁê±þ¤·¤¤¡Ö¿·¤·¤¤µ§¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿ß»Ò¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤¬¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ß»Ò¡×¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý·Á¼°¤Î°Â°×¤ÊÆ§½±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢´ûÀ®¤Î·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨Êý¤äÊë¤é¤·Êý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ªã«¤ê¤¬¤Ç¤¤ëµ§¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¤ÈÆâÅÄ»á¤Ë°ÍÍê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î3Æü¡Ê¿å¡ËËüÇî²ñ¾ì ¼ø¾Þ¼°
¼èÄùÌò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÄ¹ À±½¨¼ù¤¬¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ú¿ß»Ò¡Û¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡ÈÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¡É¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÊý¡¹¤ËÆüËÜ¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÈÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¡¢¹¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥ë¥Æ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー ³ô¼°²ñ¼ÒÊÝ»Ö
1900Ç¯ÁÏ¶È¡£¡ÖË¤«¤Ê¿´¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¸¶ÌÚ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´ÓÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¶¡ÍÜ¤äµ§¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¡Ö¿´¡×¤ÎÎÎ°è¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤«¤é100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿2000Ç¯¤Ë¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ§¤ê¤ÎÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¤¿¤á¤Ë´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖWA-¸½ÂåÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÄ´ÏÂ¤ÎÀº¿À¡×Å¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ß»Ò¤ò½ÐÉÊ¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë¤ÏOGATA Paris¤Ë¤Æ¡¢Ê©ÃÅ¡¦¿ß»Ò¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡ÖHAKO¡×Å¸¤ò³«ºÅ¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹©·Ýµ»½Ñ¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤äË¤«¤ÊÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¡§https://alte-meister.co.jp/
¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ß»Ò¡§https://www.zushiya.com/zushi/design/