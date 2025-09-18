¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÈô¤Ð¤»¡¢¤¯¤Ä¤Î¸Â³¦¤Ø¡ª¡Ø¤È¤Ð¤»¡ª¤¯¤ÄÈô¤Ð¤·¡ÙÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¤È¤Ð¤»¡¢¶õ¤ÎÈàÊý¤Ø¡ª
¥Ö¥é¥ó¥³¤ò¤³¤¤¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤ò±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤»¡ª
¤á¤¶¤»¡¢¤¯¤ÄÈô¤Ð¤·¤ÎÃ£¿Í¡ª
Nintendo Switch¡õSteam¤Ç¡¢¤¢¤Î²û¤«¤·¤¤Í·¤Ó¤¬¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
ºÇÂç4¿Í¤ÇÆ±»þ¤Ë¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡ª
Àª¤¤¤È³ÑÅÙ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈô¤Ð¤½¤¦¡ª
¡Ú¥¹¥³¥¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¥âー¥É¡Û
¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¤«¡ª¡© ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤è¤¦¡ª
¡ÚÂÐÀï¥âー¥É¡Û
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÎý½¬¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Èµ÷Î¥¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤â¤è¤·¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¡ª
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë: ¤È¤Ð¤»¡ª¤¯¤ÄÈô¤Ð¤·
È¯ÇäÆü: 2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë²Á³Ê: 500±ß¡Ê¥»ー¥ë²Á³Ê300±ß¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó/¥Ñー¥Æ¥£
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô: 1～4¿Í
¥×¥ì¥¤¥âー¥É: TV¥âー¥É¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥âー¥É¡¢·ÈÂÓ¥âー¥É
ÂÐ±þ¸À¸ì: ÆüËÜ¸ì, ±Ñ¸ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§ÂÐÀï/¥é¥ó¥¥ó¥°¤¢¤ê
¡¦Nintendo Switch¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103463
¡¦Steam¡§https://store.steampowered.com/app/3994160/_/
¡¦¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§ https://sat-box.jp/Game/shoekicking_switch.html