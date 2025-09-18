¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÈô¤Ð¤»¡¢¤¯¤Ä¤Î¸Â³¦¤Ø¡ª¡Ø¤È¤Ð¤»¡ª¤¯¤ÄÈô¤Ð¤·¡ÙÇÛ¿®³«»Ï¡ª

¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û


¥¿¥¤¥È¥ë: ¤È¤Ð¤»¡ª¤¯¤ÄÈô¤Ð¤·


È¯ÇäÆü: 2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë²Á³Ê: 500±ß¡Ê¥»ー¥ë²Á³Ê300±ß¡Ë


¥¸¥ã¥ó¥ë: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó/¥Ñー¥Æ¥£


¥×¥ì¥¤¿Í¿ô: 1～4¿Í


¥×¥ì¥¤¥âー¥É: TV¥âー¥É¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥âー¥É¡¢·ÈÂÓ¥âー¥É


ÂÐ±þ¸À¸ì: ÆüËÜ¸ì, ±Ñ¸ì


¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§ÂÐÀï/¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¢¤ê


¡¦Nintendo Switch¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103463


¡¦Steam¡§https://store.steampowered.com/app/3994160/_/


¡¦¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§ https://sat-box.jp/Game/shoekicking_switch.html