¥Þー¥µー¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÃË½÷ÄÂ¶âº¹°Û¤Ë½Ì¾®¤ÎÃû¤·¤ò»ØÅ¦
Åìµþ 2025Ç¯9·î18Æü - ¥Þー¥·¥å¡¦¥Þ¥¯¥ì¥Ê¥ó¡ÊNYSE: MMC¡Ë¤Î°ì»ö¶ÈÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÅê»ñÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¡¢»Å»ö¤ÎÌ¤Íè¤Î·ÁÀ®¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥µー¤ÏËÜÆü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯7·î¤è¤ê¡¢¾ï»þ¸ÛÍÑ¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô301¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË½÷¤ÎÄÂ¶âº¹°Û¤Î¸øÉ½¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¡¢¥Þー¥µー¤¬²áµî3Ç¯´Ö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï2Ç¯Á°¤Î¸øÉ½»þÅÀ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó6³ä°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ÇÄÂ¶âº¹°Û¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3,238¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¤Î³ä¹ç¤Ï²áµî2Ç¯´Ö¤ÇÃå¼Â¤ËÁý²Ã¤·¡¢2023Ç¯¤Î13.2¡ó¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï15.3¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þー¥µー¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢ÄÂ¶â¤Î¸øÊ¿À¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¸þ¤¤Ê¿ÊÅ¸¤ÎÃû¤·¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥µー¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÁÈ¿¥¡¦¿Í»öÊÑ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Î°ËÆ£¼ÂÏÂ»Ò¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤é¤Î³Êº¹¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÈÀïÎ¬Åª¤Ê¿Íºà´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢Êñ³çÅª¤ÊÊó½·¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¤ä¾ÜºÙ¤ÊÉ¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æº¬ËÜ¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë11,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎÃË½÷ÄÂ¶âº¹°ÛÊ¿¶Ñ¤Ï75.5¡ó¤Ç¡¡¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤¬ÃËÀ¤ÎÌó75.5¡ó¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Î74.07¡ó¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë¾å¾º¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ëÄÂ¶â´·¹Ô¤È¸øÊ¿¤Ê¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÉ¬Í×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢ÃË½÷ÄÂ¶âº¹°Û¤Î³«¼¨¤¬¸½»þÅÀ¤Î301¿Í°Ê¾å¤«¤é101¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÇ¤°Õ¤Î³«¼¨¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¤¬101¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ³«¼¨¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£¼ÂÏÂ»Ò¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÒÆâ¤ÎÄÂ¶â¤ä¿Íºà¤ÎÆ°¸þ¤ò¥Çー¥¿¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³Êº¹¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÄÂ¶âº¹°Û¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«Ä¾¤·À§Àµ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ï¡¢µ¬À©¤ÎÍ×·ï¤ò¤è¤ê¤è¤¯Ëþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸øÀµ¤Ê¸ÛÍÑ´·¹Ô¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡×Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¡Ê https://www.mercer.com/ja-jp/insights/total-rewards/compensation/gender-pay-gap/ ¡Ë¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þー¥µー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þー¥µー¤Ï¡¢¥Þー¥·¥å¡¦¥Þ¥¯¥ì¥Ê¥ó¡Ê https://www.marshmclennan.com/ ¡Ë¡ÊNYSE: MMC¡Ë¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÅê»ñÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¡¢»Å»ö¤ÎÌ¤Íè¤Î·ÁÀ®¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þー¥·¥å¡¦¥Þ¥¯¥ì¥Ê¥ó¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢ÀïÎ¬¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þー¥·¥å¡Ê https://www.marsh.com/en/home.html ¡Ë¡¢¥¬¥¤¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¿ー¡Ê https://www.guycarp.com/ ¡Ë¡¢¥Þー¥µー¡Ê https://www.mercer.com/ja-jp/?utm_source=mpower&utm_medium=email&utm_campaign=CMP-09683-T7G3K&adobe_mc=MCMID%3D74774390299731063659210212309976865755%7CMCORGID%3D7205F0F5559E57A87F000101%2540AdobeOrg%7CTS%3D1750317853(https://www.mercer.com/ja-jp/?utm_source=mpower&utm_medium=email&utm_campaign=CMP-09683-T7G3K&adobe_mc=MCMID%3D74774390299731063659210212309976865755%7CMCORGID%3D7205F0F5559E57A87F000101%2540AdobeOrg%7CTS%3D1750317853) ¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥ï¥¤¥Þ¥ó¡Ê https://www.oliverwyman.com/index.html ¡Ë¤Î4¤Ä¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦130¥õ¹ñ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÁí¼ýÆþ240²¯ÊÆ¥É¥ëÄ¶¡¢ÁíÀªÌó90,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þー¥·¥å¡¦¥Þ¥¯¥ì¥Ê¥ó¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïmarshmclennan.com¡Ê https://www.marshmclennan.com/ ¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏLinkedIn¡Ê https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQG9iaCE_mFKxQAAAZlaZ7DobDUuRjQ1W3oWkEEDtOXhACg5ckl_6EaeTuAMzOqxMLt9mjo_8SEUEUvak39n8h7kkSTD3uAk8pYfxKNWq_GLzT-P3Rgn6g3v1ONAfrUaV7n77ME=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmarshmclennan%2Fmycompany%2Fverification%2F(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQG9iaCE_mFKxQAAAZlaZ7DobDUuRjQ1W3oWkEEDtOXhACg5ckl_6EaeTuAMzOqxMLt9mjo_8SEUEUvak39n8h7kkSTD3uAk8pYfxKNWq_GLzT-P3Rgn6g3v1ONAfrUaV7n77ME=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmarshmclennan%2Fmycompany%2Fverification%2F) ¡Ë ¡¢ X¡Ê https://x.com/MarshMcLennan ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£