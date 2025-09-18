¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢·Ð±Ä¥Çー¥¿°ì¸µ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥È¥¢¥ì¥³ー¥É¡×¤È¤ÎÏ¢·È³«»Ï
SaaS·¿EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öfutureshop¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À±Ìî Íµ»Ò¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBizgem¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¡§Èõ¸ý ¹¬ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡§¡ÖBizgem¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·Ð±Ä¥Çー¥¿°ì¸µ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥È¥¢¥ì¥³ー¥É¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡Öfutureshop¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öfutureshop omni-channel¡×¡Ê°Ê²¼¡Öfutureshop¡×¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎEC»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¢¥ì¥³ー¥É¡×¤Î¤´³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¡¦ÈñÍÑ¡¦»ÅÆþ¡¦ºß¸Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¿×Â®¤«¤ÄÀºÅÙ¹â¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥¢¥ì¥³ー¥É¡×¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¡¦ÆÃÄ¹
Æü¡¹¤Î¸Â³¦Íø±×¤ò¼«Æ°»»½Ð¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×
Çä¾å¡¦ÈñÍÑ¡¦»ÅÆþ¡¦ºß¸Ë¤Î¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼ý½¸¡¦Åý¹ç¤·¡¢Æü¡¹¤Î¸Â³¦Íø±×¤òÂ¨ºÂ¤Ë»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê½¸·×ºî¶È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¹ðÅê»ñ¤äÈÎÂ¥³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤¬¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇÅ¬¤ÊÄÉ²ÃÈ¯Ãí¿ôÎÌ¤ò¼«Æ°¤ÇÄó¼¨¤·¡¢ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º
SKU¤´¤È¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤äºß¸Ë¾õ¶·¤ò¤â¤È¤Ë¡¢È¯Ãí¿ä¾©¿ô¤ò¼«Æ°»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¼ê¤ä´ª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿È¯Ãí¶ÈÌ³¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢·çÉÊ¤Ë¤è¤ëÈÎÇäµ¡²ñÂ»¼º¤ä²á¾êºß¸Ë¤Ë¤è¤ë»ñ¶â°µÇ÷¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¿³ÑÅª¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç¡¢Á´¼Ò¥Çー¥¿¤ò°ì¸µÅª¤Ë²Ä»ë²½
Çä¾å¡¦ºß¸ËÆü¿ô¡¦¾Ã²½Î¨¡¦¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê»ØÉ¸¤ò¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç°ì¸µÅª¤Ë²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼ïEC¡¦OMS¡¦POS¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éAPI¡¦RPAÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¡¦¾¦ÉÊÊÌ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥¢¥ì¥³ー¥É¡×¤Ï¡¢BizgemÂåÉ½¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ëD2C¤Î·Ð±Ä¼Ô·ó¼ÂÌ³¼Ô¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Îºî¶ÈÉé²Ù¤ò¸º¤é¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·Ð±Ä´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥È¥¢¥ì¥³ー¥É ¤´¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://www.future-shop.jp/tieup/function/back0ffice-others/dataanalysis/storerecord/
º£¸å¤È¤â¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢EC»Ù±ç»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢E¥³¥Þー¥¹»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËEC»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤ÈÈ¼Áö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öfutureshop¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSaaS·¿EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öfutureshop¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¹¹¿·¤ò¡¢ECÃ´Åö¼Ô¤Î¼ê¤Ç¼«Í³ÅÙ¹â¤¯¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤âÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ëÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÈEC¥µ¥¤¥È¤Î¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î´Ö¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Öfutureshop omni-channel¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/8279/table/158_1_0df4f07a54797fd30d3364f2a53f6168.jpg?v=202509190326 ]