RSPO¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥ó¥È¥¥¥Ç¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¾®¿¹Å¯Ïº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤ÎÄ´Ã£¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¼Ò¤ª¤è¤ÓÀ¸»ºµòÅÀ2¤«½ê¡Êºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢RSPO¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñー¥àÌý¤Ï²Ã¹©¿©ÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¢ÀöºÞ¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ñー¥àÌýÀ¸»º²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¿¹ÎÓÇË²õ¤äÏ«Æ¯ÌäÂê¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ä´Ã£´ë¶È¤Ë¤Ï¹â¤¤ÎÑÍýÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤ÎÀ¸»º¤ÈÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëRSPO¢¨2¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤Î¤¿¤á¤ÎÆüËÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ëJaSPON¢¨3¤Ë¤â»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÈÌ¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Ñー¥àÌýÄ´Ã£¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢RSPO¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡ÖFine Today & Tomorrow¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¡Ê¼ç¤Ë¥Ñー¥àÌý¡Ë¡×¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎRSPOÇ§¾Ú¥Ñー¥àÌý¤Î»ÈÍÑÎ¨100¡ó¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×³ÆµòÅÀ¤Ë¤ÆRSPO´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤òËÂ¤®¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È³èÆ°¤ÈÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤òÎ¾Î©¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖRSPO¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤Î¤¿¤á¤Î±ßÂî²ñµÄ¡ËÇ§¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×»²¾È
:https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3520.html
¢¨2¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤Î¤¿¤á¤Î±ßÂî²ñµÄ¡ÊRoundtable on Sustainable Palm Oil¡Ë
¢¨3¡¡Japan Sustainable Palm Oil Network
¡ã´ØÏ¢URL¡ä
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥È¥¥¥Ç¥¤¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§https://www.finetoday.com/jp/sustainability/
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥È¥¥¥Ç¥¤¥°¥ëー¥× ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È2025¡§https://www.finetoday.com/jp/sustainability/sustainability-report/
¢£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥È¥¥¥Ç¥¤¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥È¥¥¥Ç¥¤¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë»ñÀ¸Æ²¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢»ö¶È¤«¤éÆÈÎ©¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤òËÂ¤®¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¤½¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏµå´Ä¶¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¡¢¼ý±×À¤¢¤ëÀ®Ä¹¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎDNA¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÈþ°Õ¼±¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¡¢¥°¥íー¥«¥ë¤Ê¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤Ê¤É¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤¤á¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢No.1¤ÎÆüÍÑÈþÉÊ¤ÎÁÏÂ¤´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£