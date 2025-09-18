µ¡Ç½ÀÌý»é¡ÖÆüÀ¶ÁÇºà¥¹¥È¥í¥ó¥°£Ò£·£°¡×¤òÈ¯Çä
¡¡ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§µ×Ìî µ®µ×¡Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊÁÇºà¤¬»ý¤ÄÆÃÄ§Åª¤ÊÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¿·¤·¤¤µ¡Ç½ÀÌý»é¡ÖÆüÀ¶ÁÇºà¥¹¥È¥í¥ó¥°£Ò£·£°¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿©ÍÑ¿¢ÊªÌý»é¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦µæ³«È¯¡¦µ»½Ñ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¶È³¦¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢µ»½ÑÅª¸¡¾Ú¤È¼Â¾Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÆÈ¼«¤Î¡ÖÉ÷Ì£Áý¶¯µ»½Ñ¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀß·×¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤ò´ûÂ¸¤ÎÌý»é¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ÉÊÁÇºà¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÆüÀ¶ÁÇºà¥¹¥È¥í¥ó¥°£Ò£·£°¡×¤ÎÆÃÄ¹
£±¡¥ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë
- ÁÇºà¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Í¾±¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ´ðËÜ¸ÞÌ£¡Ê±öÌ£¡¦¤¦¤ÞÌ£¡¦´ÅÌ£¡¦»ÀÌ£¡¦¶ìÌ£¡Ë¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¡¡ÆüÀ¶ÁÇºà¥¹¥È¥í¥ó¥°£Ò£·£°»ÈÍÑ¤Ç¤ÎÁÇºàÉ÷Ì£¤Î´±Ç½Èæ³Ó¥¤¥áー¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Þ£²¡¡¿åÍÏ±Õ¤Ë¤è¤ë´ðËÜ¸ÞÌ£¤Î´±Ç½É¾²Á¡ÊÅö¼ÒÊ¬ÀÏÎã¡Ë
¡ãÉ¾²ÁÊýË¡¡ä
£±. ÄèÌ£¿åÍÏ±Õ¤òÄ´À½¤¹¤ë¡Ê±öÌ£¡§0.43¡óNaCl¿åÍÆ±Õ¡¢¤¦¤ÞÌ£¡§0.15¡óMSG¿åÍÏ±Õ¡¢´ÅÌ£¡§1.5¡ó¥·¥çÅü¿åÍÏ±Õ¡¢»ÀÌ£¡§0.02¡ó¼òÀÐ»À¿åÍÏ±Õ¡¢¶ìÌ£¡§0.03¡óÌµ¿å¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¿åÍÏ±Õ¡Ë¡£
£². ³Æ¼ï¿åÍÏ±Õ9£ç¤ÈÌý»é1£ç¤òÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¿¶¤êº®¤¼¤ë¡£
£³. ¥È¥Ã¥×¤Î¶¯¤µ¡¢Í¾±¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò10Ì¾¤Î¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤¬É¾²Á¤·¤¿¡£
¢¨¾åµ¥°¥é¥ÕÃæ¤Î¡Ö¡ö¡×¡Ö¡ö¡ö¡×¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ËÍ°Õº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
- ¹â¤¤´Þ¿åÀ¡§¡¡ÁÇºà¤Î¤â¤Ä¿åÊ¬¤ÈÄèÌ£À®Ê¬¤¬Ìý»é¤ËÊú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¹â¤¤³È»¶À¡§¡¡µÊ¿©»þ¤Ë¸ý¹ÐÆâ¤ÇÌý»é¤¬½Ö»þ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¹â¤¤»ÄÂ¸À¡§¡¡¸ý¹ÐÆâ¤ËÄèÌ£À®Ê¬¤ò´Þ¤àÌý»é¤¬Â¿¤¯»ÄÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤êÆüÀ¶ÁÇºà¥¹¥È¥í¥ó¥°£Ò£·£°¤Ï¡¢¿©ÉÊÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤¬²ÄÇ½
- ¥Ñ¥¹¥¿¥½ー¥¹¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡¢ßÖ¤áÊª¡¢¥¹ー¥×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¿©ÉÊ¤Ø¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¤´»ÈÍÑÃæ¤ÎÌý»é¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ÉÊÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¿©ÉÊ¤ÎÓÏ¹¥À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎã
£±. ¥Ñ¥¹¥¿¥½ー¥¹¡Ê¥«¥Ë¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥à¡Ë
¶ñºà¤ÎßÖ¤áÌý¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±öÌ£¤ä¥«¥ËÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥½ー¥¹¤ÎÉ÷Ì£¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÇ»¸ü¤µ¤ò¸þ¾å
¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£². ¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ê¤¨¤ÓÉ÷Ì£¡Ë
ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¥¹¥×¥ìー¤·¤¿¸å¤Ë¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢±öÌ£¤ò¶¯¤¯´¶¤¸
¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£³. ¥éーÌý¡Ê²ÖÜ¥Æþ¤ê¡Ë
¥Ùー¥¹¤ÎÌý»é¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿ÉÌ£¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÍ¾±¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£´. ¥¹ー¥×Îà¡Ê¥³¥ó¥½¥á¡¢¥Ý¥¿ー¥¸¥åÅù¡Ë
¶ñºà¤ÎßÖ¤áÌý¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥¹ー¥×Á´ÂÎ¤ÎÇ»¸ü´¶¤ò¹â¤á¡¢±öÌ£¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬
¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£µ. ¾Æ¤²Û»Ò¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÉ÷Ì£¡Ë
ËÜ¾¦ÉÊ¤òÀ¸ÃÏ¤ËÅº²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥±ー¥¤ÎÇ»¸ü´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ£³¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î´±Ç½É¾²Á¡ÊÅö¼ÒÊ¬ÀÏÎã¡Ë
¡ãÉ¾²ÁÊýË¡¡ä
£±.¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ë¥¹¥×¥ìー¤·¡¢¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤ë¡£
£².¡¡ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¡¢±öÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò12Ì¾¤Î¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤¬É¾²Á¤·¤¿¡£
¢¨¾åµ¥°¥é¥ÕÃæ¤Î¡Ö¡ö¡×¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ËÍ°Õº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê»ÈÍÑÎã¡Ë
¢£¾¦ÉÊ´ðËÜ¾ðÊó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¦ÉÊ³°Áõ¼Ì¿¿
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï²Ã¹©¿©ÉÊ¶È³¦¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Ã¹©¿©ÉÊ¥áー¥«ーÍÍ¤ÎºÇ½ª¾¦ÉÊ¤Ë¿·¤¿¤ÊÈþÌ£¤·¤µ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Õ¥é¥¤Ìý¤È¤·¤Æ¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡Ê»ÈÍÑÊýË¡¡Ë
¡¡¶ñºà¤ÎßÖ¤áÌý¤Ê¤ÉÀ½ÉÊ¤ËÇÛ¹ç¤¹¤ëÌý»é¤ò¡ÖÆüÀ¶ÁÇºà¥¹¥È¥í¥ó¥°£Ò£·£°¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¬ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ºÚ¼ïÌý¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÈùÎÌÀ®Ê¬¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇºàÍ³Íè¤Î¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤É÷Ì£¤ò¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤¹¤ëµ¡Ç½ÀÌý»é¡ÖÁÇºà¥µ¥Ýー¥ÈÌý£µ£°¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£