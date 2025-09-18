¡ÚPR HUB RADIOÂè6²ó¡ÃËÜÆü¸ø³«¡Û¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤ÎOn-Co ¼èÄùÌò Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ØÏª½Ð¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤PR¤È¤Ï¡Ù
¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëPR²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°±º½ã´ø¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹Êó¡¦PR¿ÍºàÆÃ²½·¿Å¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR HUB(https://prhub.jp/)¡×¤è¤ê¡¢¹Êó¡¦PR¥Ñー¥½¥ó¤¬·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¥é¥¸¥ª´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖPR HUB RADIO(https://www.youtube.com/@prhub_newstech)¡×¤ÎÂè6²ó¡Ê½Ð±é¼Ô¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒOn-Co Ê¡ÅÄ ¥ß¥¤µ¤ó¡Ë¤ò¡¢ËÜÆü9·î18Æü(ÌÚ)¤è¤ê¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¹Êó¡¦PR¥Ñー¥½¥óÉ¬Ä°¡ª·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¥é¥¸¥ª´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖPR HUB RADIO¡×¤È¤Ï
¹Êó¡¦PR¥Ñー¥½¥ó¤¬PR¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÊÑ²½¤äºÇ¿·¼êË¡¤Ê¤ÉPR¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¥é¥¸¥ª´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¹Êó¡¦PRÆÃ²½·¿Å¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR HUB¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅö¼Ò¤¬¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤¬»ý¤ÄPR¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¹Êó¡¦PR¥Ñー¥½¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢Podcast¤Ç¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.youtube.com/@PRHUB_newstech) ¡ÃSpotify¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://creators.spotify.com/pod/profile/prhub-radio/)
¡ÚPR HUB RADIO#6¡Ã¤µ¤«¤µ¤ÞÉÔÆ°»º¡¦Ê¡ÅÄ ¥ß¥¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ØÏª½Ð¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤PR¤È¤Ï¡Ù¡Û
ËÜÆü¸ø³«¤ÎÂè6²ó¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Ä»ë²½¤·¤ÆÂß¼ç¤òÊç½¸¤¹¤ëWEB¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤µ¤«¤µ¤ÞÉÔÆ°»º(https://on-co.jp/project/sakasama/)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¿·¤·¤¤³µÇ°¤ò¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¡É¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦On-Co ¼èÄùÌò¤ÎÊ¡ÅÄ ¥ß¥¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¶âÍ»¶È³¦¤«¤é»°½Å¤Ø¤Î°Ü½»¡¦»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¤ÆPR¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¥¥ã¥ê¥¢¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖPR¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÉÙ¤ÊPRÃÎ¸«¤«¤éÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£PR¤ÎºÇ½ª¥´ー¥ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¡Ö¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¹Í¤¨Êý¤ä¡¢ÃÏÊýPR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛÊýË¡¡¢¤µ¤é¤Ë·Ð±Ä¤ËÄ¾·ë¤·¤¿PR¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÌ³¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://youtu.be/E-2hRClGCQQ
https://creators.spotify.com/pod/profile/prhub-radio/episodes/On-Co-PR-e38ch35
¢§½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¡ÅÄ ¥ß¥¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒOn-Co ¼èÄùÌò¡¿PR»ö¶ÈÉô Åý³ç¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë»°½Å¸©¤Ø°Ü½»¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¤È»°½Å¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¡£
2015Ç¯¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¶ÈÌ³²þÁ±µòÅÀ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤Ï·Ð±Ä¡¦»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë³è¤«¤¹PR»ëºÂ¤òÂÎ·Ï²½¡£¡Ö¤µ¤«¤µ¤ÞÉÔÆ°»º¡×¤Ê¤É¡¢¼«¼Ò¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿·¤·¤¤³µÇ°¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤ë¡É¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¡£Ç§¼±¡¦¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÁÀ¤¦Àï½Ñ¤ä¶¦ÁÏ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁÈ¿¥¤ò»Ù±ç¡¦¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPR HUB¤È¤Ï¡Û
¡ÖPR HUB¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëPR²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹Êó¡¦PRÀìÌç¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¶È³¦¤Î¡¢¿¼¤¤Íý²ò¤ò¡£¾Ò²ð¤Î¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹Êó¡¦PR·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿µá¿Í¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¡¢¥á¥¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×³Æ¼Ò¤ÎÌ¤¸ø³«µá¿Í¤âÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://prhub.jp/
