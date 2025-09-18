¡Ú¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Û¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÄù·ë¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ê°Ê²¼¡¢STVV¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤È2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ï2024－2025¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Î·ÑÂ³¤È¤Ê¤ê¡¢2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²¤½£～À¤³¦Ä©Àï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®ー¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ëSTVV¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖAI¤È¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ëÀ¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡È¼ÂÌ³¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤ò¿ôÂ¿¤¯°éÀ®¤·¡¢´ë¶È¤Ë¿¿¤ËÌòÎ©¤Ä·Á¤Ç»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Íºà°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼Ò°÷¤¬Æü¡¹À®Ä¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤ºÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹STVV¤Î»ÑÀª¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó2024-2025¥·ー¥º¥ó¤ËÂ³¤¡¢2025-2026¥·ー¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£STVV¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¶áÆ£ ²íÉ§
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ5ÃúÌÜ4ÈÖ18¹æ ¼®Î±¥¤ー¥¹¥È¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼ÂÌ³»Ù±ç
¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dalab.jp/
¡Ú¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤È¤Ï¡Û
1924Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë¸µFCÅìµþGM¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤ ¡£ 5¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¶¯²½¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î½¼¼Â¡¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³È½¼¡¦ITÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° SL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¡¦¥éー¥ä¥óSC¡Ë¡¢¾¾ß·³¤ÅÍÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë¡¢ÈªÂç²íÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¡Ë¡¢¸åÆ£·¼²ðÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë¤¬½êÂ°¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ31¤Î14°Ì¡Ê7¾¡10Ê¬13ÇÔ¡¿ÆÀ¼ºÅÀ-15¡¿41ÆÀÅÀ56¼ºÅÀ¡Ë¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ3¤Ï1°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£