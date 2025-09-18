½÷À­¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Á¤ã¤ì¤¯¤¸¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー°éÀ®BL¥²ー¥à¡ØNU: ¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡ÙÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É

³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO Ä¹Åè µ®Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥É¡×¡Ë¤Î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë½÷À­¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Á¤ã¤ì¤¯¤¸¡×¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー°éÀ®¥¢¥À¥ë¥ÈBL¥²ー¥à¡ØNU: ¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖNU: ¥«ー¥Ë¥Ð¥ë ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¯¤¸ vol.2¡×¤ò2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£


2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Âè1ÃÆ¤Ç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥Á¥§¥­É÷¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÉÁ¤­µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥­¥ã¥é¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£




¡ÖNU: ¥«ー¥Ë¥Ð¥ë ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¯¤¸ vol.2¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢½ÄÄ¹¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤ä15cm¤È¤¤¤¦Âç¤­¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥éー¤«¤é¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤Î¤¾¤¯76mm´Ì¥ß¥éー¤ä¥Ö¥Ã¥¯·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¤½¤·¤ÆÂè1ÃÆ¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥Á¥§¥­É÷Æý¼ó¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥¤¥È¡×¡Ö¥¨¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥â¥ë¥Õ¥£¥¹¡×¡ÖÈ¬±À¡×¡Ö¥¨¥É¥â¥ó¥É¡×¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥ó¡×¡Ö¥±¥·ー¡×¡Ö¶êÌë¡×¡Ö¥¬¥ë¡×¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¡Ö¥¨¥ó¥Æ¥ó¡×¡Ö¥ì¥¤¡×¤Î12Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¡ÖNU: ¥«ー¥Ë¥Ð¥ë ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¯¤¸ vol.2¡× ¾¦ÉÊ°ìÍ÷

¢§A¾Þ¡§B3È¾ºÛ¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー


Ìó51cm¡ß18cm¤ÎÈþÎï¤ÊB3È¾ºÛ¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ç¤¹¡£





¢§B¾Þ¡§15cmBIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸


Î©¤Æ¤«¤±¤Æ¾þ¤ì¤ë¡¢Ä¾·ÂÌó15cm¤ÎÂç¤­¤Ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£





¢§C¾Þ¡§76mm´Ì¥ß¥éー


76mm¤Î´Ì¥ß¥éー¤Ç¤¹¡£¶ÀÌÌ¤Ë¤ÏÉÁ¤­µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥­¥ã¥é¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£





¢§D¾Þ¡§¥Ö¥Ã¥¯·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸


Ìó7.6cm¡ß5.4cm¤ÎËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£





¢§E¾Þ¡§¥Á¥§¥­É÷Æý¼ó¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É


½Ä9cm¤Î¥Á¥§¥­¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ç¡¢ÎÞ¤ä´À¤Ê¤É¤¬¤×¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÆÃ¼ì»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤×¤Ã¤¯¤ê¡×¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£





¢£¡ÖNU: ¥«ー¥Ë¥Ð¥ë ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¯¤¸ vol.2¡×¾¦ÉÊ³µÍ×

ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00 ～10·î20Æü¡Ê·î¡Ë23:59


¾¦ÉÊÈ¯Á÷Í½Äê¡§2025Ç¯12·îÃæ½Ü～ 2026Ç¯1·îÃæ½Ü


URL¡§https://challe-kuji.jp/store/LotteryPlanDetail.aspx?code=I0270



¢£¡ØNU: ¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡ØNU: ¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÂæÏÑÈ¯¤ÎÀ®¿Í¸þ¤±BL°éÀ®RPG¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£°ÛÀ¤³¦¤Ë¾¤´­¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥¨¥¤¥È¤¬âÇÂ°¤¿¤Á¤ÈËâÎÏ¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ»¸ü¤Ê¸òÎ®¡×¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤¬¤¹¤¹¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¥¿ー¥óÀ©¤Î¥Ð¥È¥ëRPG¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ä¤Ä¡¢³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¿ÆÌ©ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê¥·ー¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£



¢£¡Ö¤Á¤ã¤ì¤¯¤¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡Ö¤Á¤ã¤ì¤¯¤¸¡×¤Ï¡¢¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤È¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö½÷À­¸þ¤±¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ì¤¯¤¸¡×¤Î¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£½÷À­¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢15cmBIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Ç¥«¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£


¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß～800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÃêÁª·ë²Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤«¤¬¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä´ü¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Ìó1¥ö·î¸å¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1´ë²è¤Ë¤Ä¤­Á÷ÎÁ¤Ï½é²ó1²ó¤Î¤ß¡£Æ±°ì´ë²èÃæ¤Ï¤¯¤¸¤ò²¿²ó°ú¤¤¤Æ¤âÁ÷ÎÁ¤Ï1²óÊ¬¤·¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á÷ÎÁ¤òµ¤¤Ë¤»¤º²¿ÅÙ¤Ç¤â¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£




¢£ÇÛ¿®³µÍ×

Ì¾¾Î ¤Á¤ã¤ì¤¯¤¸


Äó¶¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É


¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü 2019Ç¯5·î31Æü¡Ê¶â¡Ë


¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡ https://challe-kuji.jp/


²Á³Ê 1²ó500±ß～800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


·èºÑÊýË¡ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢Web¥Þ¥Íー¥Ý¥¤¥ó¥È»ÙÊ§¤¤¡¢¥­¥ã¥ê¥¢·èºÑ


ÇÛÁ÷ÊýË¡ 1´ë²è¤Ë¤Ä¤­½é²ó¤¯¤¸¹ØÆþ»þ¤Î¤ßÁ÷ÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£ 2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþÊ¬¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ°ìÎ§ÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¥³¥Ôー¥é¥¤¥È (C)CYBIRD


¢£¥µ¥¤¥Ðー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥µ¥¤¥Ðー¥É¤Ï1998Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈóÕÌÀ´ü¤ËÁÏ¶È¡£°ÊÍè¡¢»Ô¾ì´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤ò¾ï¤Ë¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥·¥êー¥ºÎß·×4,500Ëü¿Í°Ê°Ê¾å¤Î²ñ°÷¿ô¤ò¸Ø¤ëÎø°¦¥²ー¥à¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥·¥êー¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥²ー¥à/¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹·²¡ÖFaneX¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥Í¥Ã¥È¤¯¤¸¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óIP¸¡ÄêÅù¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



²ñ ¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É¡Êhttps://www.cybird.co.jp/¡Ë


ËÜ ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7ÃúÌÜ22ÈÖ17¹æ


Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO Ä¹Åè µ®Ç·


Àß Î©¡§1998Ç¯9·î29Æü



¡ö¥µ¥¤¥Ðー¥ÉµÚ¤Ó¡Ö£Ã£Ù£Â£É£Ò£Ä¡×¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¡öµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£