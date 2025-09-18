¡ÚÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ2025.10.2¡Û¡Ú¤Î¤¾¤¸«¡ª¤È¤Ê¤ê¤ÎË¡Ì³Éô¡ÛÂè4²ó DX/AI»þÂå¤ËÀ¸Â¸ºÇÅ¬²½¤¹¤ëË¡Ì³¤È¤Ï～¥Í¥¹¥ìÆüËÜË¡Ì³ÉôÄ¹¤¬¸ì¤ë¡ØË¡Ì³¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡Ù～¡ÃAuthenseË¡Î§»öÌ³½ê
¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.authense.jp/komon/seminar/8662/
AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¡Ê¥ªー¥»¥ó¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¿ÅìµþÅÔ ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖFocus on Emotions¡Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¡£¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¡¢Ë¡¤Î²ò·è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£
Ë¡Ì³Éô¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÃ¯¤è¤ê¤â´ó¤êÅº¤¦Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëAuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤è¤ê¡¢¡Ö¤Î¤¾¤¸«¡ª¤È¤Ê¤ê¤ÎË¡Ì³Éô¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¥·¥êー¥º¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤ÎÂè4²ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Ë¡Ì³ÉôÄ¹¤ÎÈþÇÏ ¹ÌÊ¿»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Ë¡Ì³Éô¤¬¡Ö¾µÇ§ÉôÌç¡×¤«¤é¡Ö·Ð±Ä¤òÆ°¤«¤¹ÉôÌç¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
AI¡¦DX»þÂå¤ËË¡Ì³ÉôÌç¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤È¤Ï
´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ë¡Ì³ÉôÌç¤Ïº£¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤äDX¤Î¿»Æ©¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¿Í¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²¼ÀÁË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëË¡²þÀµÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Ë¡Ì³ÉôÌç¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤â¤È¡¢Ë¡Ì³Éô¤¬¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥êー¥¬¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¤ä¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÆ³Æþ¤ò´Þ¤á¤¿ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Ë¡Ì³ÉôÄ¹¤ÎÈþÇÏ ¹ÌÊ¿»á¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉË¡Ì³Éô°Ê³°¤ÎÉô½ð¤«¤é¤Î°ÛÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI³èÍÑ¤¬Æü¾ï¤È¤Ê¤ë»þÂå¤ËË¡Ì³ÉôÌç¤¬Ã´¤¦¤Ù¤Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤ÇË¡Ì³¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈË¡Ì³Éô¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿À¾Èø ¸ø¿ÊÛ¸î»Î¡£Î¾¼Ô¤ÎÂÐÃÌ¤òÄÌ¤¸¡¢Ë¡Ì³Éô¤¬¡Ö¾µÇ§ÉôÌç¡×¤«¤é¡Ö·Ð±Ä¤òÆ°¤«¤¹ÉôÌç¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
DX¡¦AI»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯Ë¡Ì³Éô¤Î»Ñ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢¼ÂÌ³¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¦¥§¥Ó¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¤Î¤¾¤¸«¡ª¤È¤Ê¤ê¤ÎË¡Ì³Éô¡¡Âè4²ó
DX/AI»þÂå¤ËÀ¸Â¸ºÇÅ¬²½¤¹¤ëË¡Ì³¤È¤Ï¡¡～¥Í¥¹¥ìÆüËÜË¡Ì³ÉôÄ¹¤¬¸ì¤ë¡ØË¡Ì³¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡Ù～
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00~13:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñÍÑ¡ÛÌµÎÁ
¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.authense.jp/komon/seminar/8662/
¡Ú¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ¡Û
1. ¥Í¥¹¥ìÆüËÜÎ®¡¦Ë¡Ì³Éô¤ÎÂÎÀ©ÀïÎ¬
2. AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Ì³Éô¤ÎÌ¤ÍèÁü
3. ¡Ö¾µÇ§ÉôÌç¡×¤«¤é¡Ö·Ð±Ä¤òÆ°¤«¤¹ÉôÌç¡×¤Ø
4. Ë¡Ì³¥¥ã¥ê¥¢¤Îµ°À×¤ÈÌ¥ÎÏ
5. ¼Áµ¿±þÅú
¢¨¥¦¥§¥Ó¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¤äÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Ë¡Ì³ÉôÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÈþÇÏ ¹ÌÊ¿ »á
·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»ä´ë¶È¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¥íー¥¹¥¯ー¥ë¤ËÆþ³Ø¤·¡¢2013Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥ÁÊÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌÌ±»ö»ö·ï¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´ë¶ÈË¡Ì³¤ä·º»ö»ö·ï¡¢²È»ö»ö·ï¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤°Æ·ï¤ò·Ð¸³¡£
2015Ç¯¤Ë¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯Ë¡Ì³ÉôÄ¹½¢Ç¤¡Ê¸½¿¦¡Ë¡£2016Ç¯¤Ë¥Í¥¹¥ì¥Í¥¹¥×¥ì¥Ã¥½³ô¼°²ñ¼Ò¤Î´ÆººÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎChief Compliance OfficerµÚ¤ÓChief Privacy Officer½¢Ç¤¡£
ÊÛ¸î»Î¡¡À¾Èø ¸ø¿¡ÊÂèÆóÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_nishio/
ÂèÆóÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡£Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Âçºå»ÔÎ©Âç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¡£
ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶ÈË¡Ì³¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Åö»þ¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ïÎà³ô¼°¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âç·¿»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë·È¤ï¤ë¡£
´ë¶ÈË¡Ì³Ê¬Ìî¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ·ÀÌó¡¢Ï«Ì³ÌäÂê¡¢´ë¶È´íµ¡´ÉÍý¡¢M&A¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë°Æ·ï¤ËÂÐ±þ¡£´ë¶È¤ÎË¡Ì³¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¡Ì³¿Íºà¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡Ö¤Î¤¾¤¸«¡ª¤È¤Ê¤ê¤ÎË¡Ì³Éô¡×¤È¤Ï¡©
AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢Ë¡Ì³¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖË¡Ì³¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ä´ë¶È¸ÜÌä¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎË¡Ì³Éô¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤¸¡¢´ë¶ÈÆâ¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Ì³Éô¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢Ë¡Ì³Éô¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎË¡Ì³Éô¤¬¼è¤êÁÈ¤à¼ÂÎã¤äÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ë¡Ì³¤Î¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡Ì³¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡ÖË¡Ì³¥¯¥é¥¦¥É¡×
AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖË¡Ì³¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢Ë¡Ì³¿Íºà¤ÎµÞ¤ÊÂà¿¦¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤ªº¤¤ê¤Î´ë¶È¤Ë¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤òÂ¨¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ëË¡Ì³¿Íºà¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶ÈË¡Ì³·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊÛ¸î»Î¤¬Ë¡Ì³Éô¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤òÄ¾ÀÜÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÌä¹ç¤»¤«¤éÄÌ¾ï2½µ´Ö¤Ç³«»Ï²ÄÇ½¤Ç¡¢1¥ö·î¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£½ÀÆð¤«¤Ä¼Â¸úÅª¤ÊË¡Ì³¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡Ì³¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/¡¡
AI¤ÇÊ¬ÀÏ¡ªÆüËÜ¤Î´¶¾ð¡¢º£¤Ï²¿¿§¡©
AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢´¶¾ð¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Éº£¡ÉÀ¤¤ÎÃæ¤¬¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥åー¥¹¡¢¼Ò²ñ´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆAI¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢3»þ´Ö¤ª¤¤ËWEB¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢º£¤Ï²¿¿§¤Ç¤¹¤«¡©
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.authense.jp/focus-on-emotions/
¡ÚAuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤È¤Ï¡Û
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÍÍê¼Ô¤ËºÇÎÉ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ëÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¡¢¾å¾ì´ë¶È¡¢¹ñÆâ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼ê´ë¶È¤ä»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀ®Ä¹´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢IPO¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ°ä»ºÁêÂ³¡¦Î¥º§¤ä·º»ö»ö·ï¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿ÍË¡Ì³¤Ë¤âÃíÎÏ¡£Éý¹¤¤°ÍÍê¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Authense Professional Group¤Ë»²²è¤¹¤ëÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¢ÊÛÍý»ÎË¡¿Í¡¢¼ÒÏ«»ÎË¡¿Í¡¢»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¿Í°÷¤Ï357Ì¾¡£AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î83Ì¾¡¢¥Ñ¥é¥êー¥¬¥ë¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤àÁíÀª287Ì¾¤ÎÂÎÀ©¤Ç¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎË¡Î§ÁêÃÌ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¡¢ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤Î¸µÜÆÂÀ°ìÏº¤¬ÁÏ¶È¸å¡¢Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëAuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¡£º£¸å¤âGroupÁê¸ß¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢½¾Íè¤Î¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê
³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¾Î¡§ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍAuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¡ÊÂèÆóÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¡Ë
ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡§¸µÜÆ ÂÀ°ìÏº
ÀßÎ©¡§2005Ç¯1·î15Æü
½êºßÃÏ¡§¢©107-6222 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¶åÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥¿¥ïー22³¬
½ê°÷¿ô¡§287Ì¾
TEL¡§03-4590-9000¡ÊÂåÉ½¡Ë
FAX¡§03-6804 -3820¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥¹¡§Ï»ËÜÌÚ¡¦Åìµþ¡¦¿·½É¡¦ËÌÀé½»¡¦²£ÉÍ¡¦ÀéÍÕ¡¦Âçºå
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.authense.jp/¡¡