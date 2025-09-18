¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒMOTIVATED¡Û ¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒMOTIVATED¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÁÒ À¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊVC¡Ë¤ä»ö¶È²ñ¼Ò¡ÊCVC¡Ë¤ÎÅê»ñÃ´Åö¼Ô¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±çÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤ÏÊÀ¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¤¬¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÀìÌç¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ¿·Àß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¹ÖºÂÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤äÅê»ñÀè´ë¶È¤ÎÅª³Î¤ÊÀ®Ä¹»Ù±ç¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¼õ¹Ö¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤É¾²Á¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎ´ÉÈñ¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Åê»ñÀè¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¦¿ô»ú¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëÍ»»ñ¿³ºº¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤¬¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¸«¤ò¹¤²¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ö¶È·×²è¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤¹ÖºÂ¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¹ÖºÂ¤ò¿·Àß¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¡×³µÍ×
¡ÖÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤ÆÍý²ò¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡£ËÜ¥³ー¥¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò¶ËÎÏÇÓ¤·¡¢Åê»ñÃ´Åö¼Ô¤¬ËÜÅö¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤À¤±¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤Ë¹¹ð½Ð¹Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ±¤Ê¤ëÃÎ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¸³¤È¤·¤ÆËÜ¼Á¤ÎÍý²ò¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¯ÅÀ¤Ç»ö¶È¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î»×¹ÍË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ÖºÂÌ¾¡§ ¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ
ÌÜÅª¡§
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òµ¯ÅÀ¤Ë»ö¶È¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¿¤Ð¤¹»×¹ÍË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë
¡¦Åê»ñÈ½ÃÇ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Åê»ñÀè¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§
¡¦VC¡¢CVC¡¢¶ä¹Ô¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÅê»ñÃ´Åö¼Ô
¡¦Åê»ñÀè¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¡Ê¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È
¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡§
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È´ðËÜ
¡¦CAC¡¢LTV¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹À¤ò¸«È´¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸
¡¦Google¡¢Meta¤Ê¤É¼çÍ×ÇÞÂÎ¤Ç¤Î¹¹ð½Ð¹Æ¤Î¼ÂÁ©
¡¦½Ð¹Æ·ë²Ì¤ÎÊ¬ÀÏ¤È²þÁ±ºö¤ÎÄó°Æ
³«ºÅÆü»þ¡Ê¼¡²ó³«ºÅ¡Ë¡§
Âè1²ó: 11·î4Æü (²Ð) AM10:00～PM12:30
Âè2²ó: 11·î11Æü (²Ð) AM10:00～PM12:30
Âè3²ó: 11·î25Æü (²Ð) AM10:00～PM12:30
º©¿Æ²ñ: 11·î25Æü (²Ð) PM13:00～PM14:30
³«ºÅ·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó
Äê°÷¡§ 30Ì¾
ÎÁ¶â¡§ 30Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿½¹þÄùÀÚ¡§ 10·î31Æü (¶â)
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þURL¡§ https://motivated.co.jp/edu/capitalist
¢£ ¹Ö»Õ
³ô¼°²ñ¼ÒMOTIVATED ¼èÄùÌò Âç´Ø ÎÏ
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒMOTIVATED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»ö¶È¤È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¡£ÇîÊóÆ² ¥ß¥é¥¤¤Î»ö¶È¼¼¤Ë¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß 1,400 Ì¾¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒMOTIVATED
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1ÃúÌÜ12ÈÖ4¹æ N&E BLD.6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÁÒ À¿°ì
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È
URL¡§ https://motivated.co.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒMOTIVATED ¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@motivated.co.jp