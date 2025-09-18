¡ÚLUCENT¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¸¼¨ºîÉÊ¡ÖK.L.V¡×¤¬¡ÖÆüËÜ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¡× ¤Ë¤Æ¶â¾Þ¼õ¾Þ
¸÷¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾¾Èø¹â¹°¡ÊLUCENTÂåÉ½ / Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¶äºÂ¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¼¢²ì¸©¥Öー¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ÖK.L.V¡×¡Ê¥¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¡×¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶õ´ÖÉôÌç¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¾¦´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÉôÌçºÇ¹â¾Þ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=RMmS81Qgfyw ]
¼õ¾ÞºîÉÊ¡§K.L.V / Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¼¢²ì¸©
µåÂÎ¤¬ÉâÍ·¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«³«È¯¤ÎK.L.V¡Ê¥¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¡¢¶ÊÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¥ß¥éー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ñ¥Î¥é¥Þ±ÇÁü¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢¸÷¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¸÷¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¤È¿§ºÌ¤Ï¡¢¼¢²ì¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤Î¾ð·Ê¤È¸Æ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ë°õ¾ÝÅª¤ÊÉ÷·Ê¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤ºË¬¤ì¤ëËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Á³´Ñ¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¡¢¶õ´Ö¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾´¶Åª¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
K.L.V¡¡¿¥¤êµ¡¤ÎÉ½¸½
¶åÉÊ¤ÎÂì / ¿å¤·¤Ö¤
Â©¿á»³ / ÍºÂç¤Ê¶õ¤È±À
±äÎñ»û / ÉÔÌÇ¤ÎË¡Åô¤ÈÏ¹¿¤
ÈüÇÊ¸Ð / Ãë·Ê
ÈüÇÊ¸Ð / Ìë¤Î·î¸÷È¿¼Í
ÈüÇÊ¸Ð²Ö²ÐÂç²ñ / ¿å¾å¤ÎÂÇ¾å²Ö²Ð
¢£K.L.V¡ÊKinetic Light Vision / ¥¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¤Ï
LUCENT¤¬¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢À¤³¦½é¤Î¶õ´Ö¥¢ー¥ÈÁõÃÖ¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¡£
Ä¾·Â0.27mm¤Î¶ËºÙ¥ï¥¤¥äー¤ÇÄß¤é¤ì¤¿È¾Æ©ÌÀ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëµåÂÎ1¤Ä1¤Ä¤Ë¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¾ÈÌÀ¤òÅê¸÷¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥âー¥¿ーÀ©¸æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å²¼¤Ë¶îÆ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿¤ï¤º¤«0.2ÅÙ¤È¤¤¤¦Ä¶¶´³Ñ¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Õ¥ë¥«¥éーLED¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¡¢³ÆµåÂÎ¤Î¿¿²¼¤«¤é¿âÄ¾¤Ë¾È¼Í¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³ê¤é¤«¤ËÉâÍ·¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯¸÷¤¹¤ë»ë³ÐÂÎ¸³¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Á¾õ¡¦¸½¾Ý¡¦¿§ºÌÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¸÷¤ÎÁõÃÖ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
£Ë.L.V ¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¹½Â¤¡¦Å¸¼¨¶õ´Ö
¢£CREDIT
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡§¼¢²ì¸©
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È : ³ô¼°²ñ¼ÒTOPPAN
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯¸¦µæ½ê
±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§¾¾Èø ¹â¹°¡ÊLUCENT¡Ë
K.L.V / ¥¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó ³«È¯¡¦À©ºî : ¾¾Èø ¹â¹°¡ÊLUCENT¡Ë
¥á¥¤¥ó¥·¥çー±ÇÁü¡§²¬ ÂÀÃÏ¡Ê¥É¥é¥Þ¥á¥¤¥«ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¼Ì¿¿¡§LUCENT
¢¨¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼õ¾Þ¤ËºÝ¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÁÏÂ¤¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ÁÃÍ¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¤¿¤á¡¢2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¡£Âî±Û¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÍ¥½¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤òÈ¯·¡¤·¡¢À¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://kukan.design/
¾¾Èø ¹â¹° Takahiro Matsuo
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÂåÉ½
EMISSION¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¶å½£·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¼«Á³³¦¤Î¸½¾Ý¤äË¡Â§¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¸÷¤ÎÉ½¸½¤È¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê»²²ÃÀ¤Ë¤è¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊºîÉÊ·²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡¢¾¦¶õ´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢ー¥È¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¢ー¥È¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢¸÷¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¿ôÂ¿¤¯À©ºî¡£
LUCENT¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
±ÇÁü¡¢¾ÈÌÀ¡¢²»³Ú¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¸÷¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈþÅªÉ½¸½¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¶õ´Ö¤äÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢³×¿·Åª¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸÷¤Î¶õ´Ö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£Website
https://www.lucent-design.co.jp/
