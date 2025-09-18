～¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¶å½££²£°£²£µº´À¤ÊÝ¥¯¥ê¥Æ¥ê¥¦¥à³«ºÅµÇ°～¡ØÂè£±ÃÆ¡Ù¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥×¥ê¡Ömy route¡×Æâ¤Î¾è¼Ö·ô¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç£µ£°¡ó³ä°úÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
- °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶å½£MaaS¶¨µÄ²ñ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¡¢À¾Èî¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§À¾Èî¥Ð¥¹¡Ë¡¢¤µ¤»¤Ü¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§¤µ¤»¤Ü¥Ð¥¹¡Ë¡¢¾¾±ºÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§¾¾±ºÅ´Æ»¡Ë¡¢Ä¹ºê¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§Ä¹ºê¥Ð¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î10Æü(¶â)º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¶å½££²£°£²£µº´À¤ÊÝ¥¯¥ê¥Æ¥ê¥¦¥à¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Âç²ñ³«ºÅ¤òÃÏ°è°ìÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢10·î10Æü(¶â)¤«¤é10·î13Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸½ºß¡¢¡Ö¶å½£MaaS¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê³ô¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥×¥ê¡Ömy route¡×Æâ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¾è¼Ö·ô¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç£µ£°¡ó³ä°ú¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¶å½££²£°£²£µ¤Ï¡¢¶å½£¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¿ä¿Ê¤äÉÑÈ¯¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢¹ç¡ÊUCI¡Ë¸øÇ§¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¥íー¥É¥ìー¥¹¤Ç¤¹¡£º£²ó½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÄ¹ºê¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º´À¤ÊÝ±Ø¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤µ¤»¤Ü¸ÞÈÖ³¹¡×¤Î¼þÊÕÌó1.5km¤Î¥³ー¥¹¤ò30¼þ¤·¤Æ½ç°Ì¤ò¶¥¤¦¡¢¥¯¥ê¥Æ¥ê¥¦¥à·Á¼°¤Î¥ìー¥¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹¤Ï¡¢µÞ¥«ー¥Ö¤ÈÄ¾Àþ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤äÊâÆ»¤«¤é¤Î´ÑÀï¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤¦¤¨¡¢Áª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢Î×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- º£²ó¡¢³ä°úÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢(1)¡ÖÀ¾Èî¥Ð¥¹¡¦¤µ¤»¤Ü¥Ð¥¹¡¦¾¾±ºÅ´Æ»1Æü¾è¼Ö·ô¡×¡ÊÀ¾Èî¥Ð¥¹¡¢¤µ¤»¤Ü¥Ð¥¹¡¦¾¾±ºÅ´Æ»¡Ë¡¢(2)¡ÖÀ¾Èî¥Ð¥¹1Æü¾è¼Ö·ô¡ÊÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¡Ë¡×¡ÊÀ¾Èî¥Ð¥¹¡¦¤µ¤»¤Ü¥Ð¥¹¡Ë¡¢(3)¡ÖÀ¾Èî¥Ð¥¹Ê¿Æü¥Õ¥êー¾è¼Ö·ô¡ÊÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ë¡×¡ÊÀ¾Èî¥Ð¥¹¡¦¤µ¤»¤Ü¥Ð¥¹¡Ë¡¢(4)¡ÖÄ¹ºê»ÔÆâ´Ñ¸÷1Æü¾è¼Ö·ô¡×¡¡¡ÊÄ¹ºê¥Ð¥¹¡Ë¤Î4¤Ä¤Î¾è¼Ö·ô¤Ç¤¹¡£
¡Ömy route¡×Æâ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÍøÍÑ»þ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ò±¿Å¾»Î¤Ë¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ´ü´ÖÃæ¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥×¥ê¡Ömy route¡×Æâ¤Ç¾è¼Ö·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢10·î10Æü(¶â) º´À¤ÊÝ¥¯¥ê¥Æ¥ê¥¦¥à²ñ¾ìÆâ¤Î¸åÆü»ØÄê¤Î¾ì½ê¤Ë¤Æ¾è¼Ö·ô¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¢ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢º´À¤ÊÝ¤òµòÅÀ¤ËÄ¹ºê¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢´Ñ¸÷¡¦¥°¥ë¥á¡¦Çã¤¤Êª¤Ê¤É¼þÍ·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¶å½£MaaS¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¸÷¤äÃÏ°è¼þÍ·¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø´ü´Ö¸ÂÄê³ä°ú¡Ù¤Î³µÍ×
£±¡¡³ä°úÈÎÇä´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
£²¡¡ÍøÍÑ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
£³¡¡³ä°ú³Û
£´¡¡ÈÎÇä²Õ½ê¡¡¶å½£MaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥×¥ê¡Ömy route¡×¸ÂÄê
£µ¡¡¤´¹ØÆþÊýË¡¡¡¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ömy route¡×¤Î¡Ö¤ªÆÀ¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤«¤é¥¨¥ê¥¢¡ÖÄ¹ºê¸©¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¾è¼Ö·ô¤ò¥¿¥Ã¥×¸å¡¢Ëç¿ô¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢TOYOTA Wallet¡¢PayPay¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤Î·èºÑ
£¶¡¡¤´ÍøÍÑÊýË¡¡¡¡Ö¤ªÆÀ¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¡×²èÌÌ±¦¾å¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¾è¼Ö·ô¤òÁªÂò¤·¡¢¡ÖÍøÍÑ³«»Ï¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ»þ¡Ä¾è¼Ö»þ¤ËÀ°Íý·ô¤ò¼è¤ê¡¢¹ß¼Ö¤ÎºÝ¤ÏÀ°Íý·ô¤ò±¿ÄÂÈ¢¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¡¢·ôÌÌ¤ò±¿Å¾»Î¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ª¸«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¼ÒHP¤ò¤´»²¹Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.À¾Èî¥Ð¥¹¡¦¤µ¤»¤Ü¥Ð¥¹¡¦¾¾±ºÅ´Æ»1Æü¾è¼Ö·ô¡¡
https://www.bus.saihigroup.co.jp/scheduled-bus/844.html
£².¡¦£³.À¾Èî¥Ð¥¹£±Æü¾è¼Ö·ô
https://www.bus.saihigroup.co.jp/oneday-ticket/17447.html
£´.Ä¹ºê»ÔÆâ´Ñ¸÷1Æü¾è¼Ö·ô
https://www.nagasaki-bus.co.jp/localbus/ticket/oneday/
ÈÎÇä²Õ½ê¡ÊÁ´·ô¼ï¶¦ÄÌ¡Ë
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê ¡Ömy route¡×¡Ê¥Þ¥¤¥ëー¥È¡ËÆâ
my route¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢¨ App Store¡¢Google Play ¶¦ÄÌ
¢¨ ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¸å¡¢¡ÖTOYOTA/LEXUS¤Î¶¦ÄÌID¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡ËÊÂ¤Ó¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î·èºÑÊýË¡¤òÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶å½£MaaS¶¨µÄ²ñ¤¬¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡ÖÆüËÜÈÇMaaS¿ä¿Ê¡¦»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¨µÄ²ñ¤¬¿½ÀÁ¤·¤¿Êä½õ»ö¶È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»ö¶È¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶å½£MaaS¶¨µÄ²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶å½£MaaS¶¨µÄ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶å½£MaaS¤ÎÉáµÚ¡¦³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ÈÍøÍÑÂ¥¿Ê¡¢¶å½£ÃÏ°è¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶å½£¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿MaaS»Üºö¤òÀïÎ¬Åª¤ËÎ©°Æ¤·¡¢¶å½£¤Ë¤ª¤±¤ëMaaS»ö¶È¤Î±ß³ê¤Ê¼Â¹Ô¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¡Ê9·î1Æü¸½ºß¡¡112²ñ°÷¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅÏÊÕÄÌ2ÃúÌÜ£±ÈÖ82¹æ¡Ê¶å½£·ÐºÑÏ¢¹ç²ñÆâ¡Ë
²ñÄ¹¡§ÁÒÉÙ ½ãÃË
¶å½£MaaS¶¨µÄ²ñHP¡§https://kyushu-maas.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/kyushu_maas/