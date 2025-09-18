´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬¶¦Æ±¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÏÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡×¤ò³«ºÅ
¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë
2025Ç¯¤Ï¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯¤Ç¤¹¡£³Æ¹ñ¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÆ±ÌÁ¡ÊICA)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦112¤«¹ñ¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹çÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÁÈ¹ç°÷Áí¿ô¤Ï10²¯¿Í¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡Ê2022Ç¯¡Ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢À¸¶¨¡¢ÇÀ¶¨¡¢Ï«Æ¯¼Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢¼Ò²ñÅª¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ê¤É1Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ÎÁ´¹ñÏ¢¹ç²ñ¤Ç¤¢¤ë¥ìー¥¬¥³ー¥×¤È¶¨Æ±ÁÈ¹ç´Ø·¸¼Ô¤¬ÂçºåËüÇî¤ËÍèÆü¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÎð²½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¡¢Î¾¹ñ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢Áê¸ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸òÎ®¤·Ì¤Íè¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿Ìò³ä¤òÃµ¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ¼ç»Ý
Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÌò³ä¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯¤ò½Ë¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤·¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ìー¥¬¥³ー¥×Á´¹ñÏ¢¹ç²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢·Èµ¡¹½¡ÊJCA¡Ë
Æü»þ¡¦²ñ¾ì
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:30～13:00
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖÂ¿µ¡Ç½¥¹¥Úー¥¹¡×
Í½Äê¥×¥í¥°¥é¥à
°§»¢
2025Ç¯ÂçºåËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢´ÛÁíÀÕÇ¤¼Ô¡¦Âç»È¡¡¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥Ã¥¿¥ó»á
ÆüËÜ¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢·Èµ¡¹½Íý»ö¡¦JAÁ´Ãæ¸ÜÌä¡¦ICAÍý»ö¡¡Ãæ²ÈÅ°»á
¥ìー¥¬¥³ー¥×Á´¹ñÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¡¡¥·¥âー¥Í¡¦¥¬¥ó¥Ù¥êー¥Ë»á
¥ìー¥¬¥³ー¥×¡¡¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þー¥Ë¥ã½£²ñÄ¹¡¡¥ß¥±ー¥ì¡¦¥Ç¡¦¥Ñ¥¹¥«ー¥ì»á
¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¡¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¡×
¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÆ±ÌÁ¡ÊICA¡Ë²ñÄ¹¡¡¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥°¥¢¥ë¥³»á
¹ñºÝÏ«Æ¯µ¡´Ø¡ÊILO¡Ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¦¼Ò²ñÅªÏ¢ÂÓ·ÐºÑ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÄ¹¡¡¥·¥á¥ë¡¦¥¨¥·¥à»á
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç±¿Æ°¤Î¾Ò²ð
ÆüËÜ¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢·Èµ¡¹½¡¡Ï¢·È¿ä¿Ê¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¾®Åç°¦Èþ¡¢ÀÄÌÚ³Ð
¥ìー¥¬¥³ー¥×¡ÊÆ°²è¾å±Ç¡Ë
»öÎãÊó¹ð¡¡¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡×
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡¡Ä¹Ìî¸©¹âÎð¼ÔÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÉûÍý»öÄ¹¡¦¶¨Æ±Áí¹ç¸¦µæ½êÍý»ö¡¡ÅÄÃæ²Æ»Ò»á
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73206/table/13_1_e676fd7c22dc8b231654c780993da7a9.jpg?v=202509190326 ]
¡¡ÊÄ²ñ°§»¢
¡¡¥ìー¥¬¥³ー¥×Á´¹ñÏ¢¹ç²ñ¡¡Éû²ñÄ¹¡¡¥¢¥Æ¥£¥ê¥ª¡¦¥À¥Ã¥À»á
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ìー¥¬¥³ー¥×Ï¢¹ç²ñ
¥ìー¥¬¥³ー¥×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¦¶¦ºÑÃÄÂÎ¤ÎÁ´¹ñÏ¢¹ç²ñ¡£1886Ç¯ÀßÎ©¡£1Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬²ÃÌÁ¡£ÃÏ°èµÚ¤Ó¥»¥¯¥¿ーÊÌ¤ÎÉôÌç¤ò¤â¤Á¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÀßÎ©¤È¿¶¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÆ±ÌÁ¡ÊICA¡Ë¤Î²ñ°÷¡£
º£²ó¤Ï¥ìー¥¬¥³ー¥×»±²¼¤ÎÏ¢¹ç²ñ¤ä´Ø·¸ÃÄÂÎ¡¢À¸¶¨¡¢ÇÀ¶¨¡ÊÍïÇÀ¡¢ÍÜËª¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢Æù¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡¢ÇÀ»ºÊª²Ã¹©¡Ë¡¢Ï«Æ¯¼Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÀÐºà²Ã¹©¡¢Æ«´ïÀ½Â¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦Äó¶¡¡¦´ÉÍý¡¢¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡¦»ÜÀß¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡¢¼Ò²ñÅª¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤«¤é»²²Ã¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢·Èµ¡¹½¡ÊJapan Co-operative Alliance¡¢Î¬¾Î:£Ê£Ã£Á¡¢ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡§»³ÌîÅ°¡¡£Ê£ÁÁ´ÃæÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡¢ÂåÉ½Íý»öÉû²ñÄ¹¡§¿·°æ¤Á¤È¤»¡¡ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Î¤è¤ê¤è¤¤¤¯¤é¤·¡¦»Å»ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¶È¡¦¹ØÇã¡¦¶âÍ»¡¦¶¦ºÑ¡¦½¢Ï«ÁÏ½Ð¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¡¦°åÎÅ¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¾ïÀß¤ÎË¡¿ÍÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ£²£°£±£¸Ç¯£´·î£±Æü¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
https://www.japan.coop/