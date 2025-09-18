¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¿·µ¡Ç½¡Ú¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥ÈÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û
ËÜÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¤Ä¤Î»ö¼Â
1. ÍøÍÑ¼Ô¤Î57.4%¤¬¡ÖÍ§¿Í¤Ë¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡×¡£¼ê·Ú¤µ¤¬¹â¤¤¿ä¾©°Õ¸þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë
¡Ö¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥È¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë1,120Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í§¿Í¤äÆ±Î½¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢57.4%¤¬¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ»þ¤Î¡È¼ê´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼ê´Ö¤Ç¤Ê¤¤¡×¤¬30.5%¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê´Ö¤Ç¤Ê¤¤¡×¤¬13.6%¤È¡¢44.1%¤Î¥æー¥¶ー¤¬¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê·Ú¤µ¤¬¡¢¹â¤¤¿ä¾©°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½¡§¡Ö¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥È¡×¿ä¾©°Õ¸þ¡ÊN=1,120¡Ë
¿ÞÉ½¡§¡Ö¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥È¡×¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ»þ¤Î¼ê´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÊN=1,120¡Ë
2. ÀèÆþ´Ñ¤òÊ¤¤¹¥¤¥áー¥¸²þÁ±¡£¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿64.2%¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤Ø
¡Ö¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥È¡×ÍøÍÑÁ°¤Ë¡Ö¥Ý¥¤³è¤ÏÌÌÅÝ¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー466Ì¾¤ËÍøÍÑ¸å¤Î°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂç¤¤¯²þÁ±¡×(17.6%)¡¢¡Ö¾¯¤·²þÁ±¡×¡Ê46.6%¡Ë¤È¡¢64.2¡ó¤¬¡Ö°õ¾Ý¤¬²þÁ±¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¥¤³è¤ÎÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤¬¡¢¡Ö¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥È¡×¤Î¼ê·Ú¤ÊÍøÍÑÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½¡§¡Ö¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥È¡×ÍøÍÑÁ°¸å¤Î°õ¾Ý¡ÊN=466¡Ë
3. ¡È¼ê·Ú¤µ¡É¤ò»Ù¤¨¤ë2Âçµ¡Ç½¤Ï¡Ö¼«Æ°ÄÌÃÎ¡×¤È¡Ö¥í¥°¥¤¥óÉÔÍ×¡×
¡Ö¼ê·Ú¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼«Æ°¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê39.4%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥í¥°¥¤¥óÉÔÍ×¤Ç»È¤¨¤ë¡×¡Ê37.2%¡Ë¤¬¶Ïº¹¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥æー¥¶ー¤¬°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥È¤Î¤É¤ÎÅÀ¤¬¡È¥é¥¯¡É¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡×
(N=1,120 Ê£¿ô²óÅú)
£±. ¤ªÆÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼«Æ°¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë: 39.4¡ó
£². ¥í¥°¥¤¥óÉÔÍ×¤Ç»È¤¨¤ë: 37.2¡ó
£³. ¹ØÆþ¼êÂ³¤¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤: 20.7¡ó
£´. ¤½¤ÎÂ¾: 2.7¡ó
¥Ï¥Ô¥¿¥¹»ö¶ÈÉô¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°GM ¿å°æÍº´ð¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥¤³è¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÌÌÅÝ¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¡¢¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥È¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥¹¥Þー¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÌÌÅÝ¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤Î64.2%¤¬¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ø´ÊÃ±¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¡Ù¤¬³Î¼Â¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤êÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤ÊÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î£±Æü～£¸·î£´Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¥Ï¥Ô¥¿¥¹¥æー¥¶ー 1,208Ì¾
¼ÒÌ¾ ¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥º¥Ó¥¸¥ç¥ó
URL ¡¡¡¡¡§https://www.oz-vision.co.jp/
ÂåÉ½¼ÔÌ¾ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚ ÎÉ
½êºßÃÏ¡¡ ¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°»°ÃúÌÜ21ÈÖ17¹æ
ÀßÎ© ¡§2006Ç¯£µ·î26Æü
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
Tel ¡§03-6630-7077
E-mail ¡§press@oz-vision.co.jp
Ã´Åö¡¡ ¡§Á°ÅÄ¡Ê¥Þ¥¨¥À¡Ë
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼ÎÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100%¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£