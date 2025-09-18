¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025À¤³¦·è¾¡Àï¡§À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×ÆÈÎ©·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤è¤ê¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª
À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×À¤³¦·è¾¡Àï¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆÈÎ©·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥êー¥»¥ó¡¦¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Ä¤ä¥°¥ì¥¤¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¢¥³¥¹¥é¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¿³ºº°÷µÚ¤Ó¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤ÆÂ¿¿ôÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Ä¾ÀÜ¤½¤Î»ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÅê»ñ²È¤ÏÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Î²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤É¤³¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡×¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÀï¤¦¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×ËÜ·è¾¡Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤«¤éÄ¾ÀÜÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¾°¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ìÆ±»þÄÌÌõ¤ÎÄó¶¡¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025 À¤³¦·è¾¡Àï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡Û
¡¦Andreessen Horowitz Board Partner ¥³¥Ëー¡¦¥Á¥§¥ó»á
¡¦Norwest Partner¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Óー¥Á¥ç¥¯»á
¡¦Greylock Partners¡¡¡¡¡¡¡¡ Partner ¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ë¥ª»á
¡¦Khosla Ventures Partner ¥é¥¸¥§¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥ï¥ß¥Ê¥µ¥ó»á
¡¦B Capital General Partner ¥«¥ì¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¸»á¡¡
¡¦Lightspeed Partner¥Ð¥Ï¥Ö¡¦¥°¥é¥¦¥©¥ë»á
¡¦Redpoint Ventures Partner ¥áー¥é¡¦¥¯¥éー¥¯»á
ÆÃ¤ËÆüËÜ¤«¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ÐÄ¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤äÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¡¢1½µ´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Âç´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÎ¸«¤òÄ¾ÀÜÆÀ¤é¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Î¤¿¤á¡¢»ÄÀÊ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×WÇÕ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì2025³µÍ×¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î15Æü(¿å) - 10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
[Day 1] 10·î15Æü(¿å)¡§½à·è¾¡(https://www.startupworldcup.io/semifinals)
[Day 2] 10·î16Æü(ÌÚ)¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×(https://www.startupworldcup.io/workshops) & CVC¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー(https://www.startupworldcup.io/corporateseminar)
[Day 3] 10·î17Æü(¶â)¡§À¤³¦·è¾¡Àï(https://www.startupworldcup.io/grand-finale) & ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー(https://www.startupworldcup.io/networking-party)
²ñ¾ì¡§Hilton Union Square, San Francisco (333 O'Farrell St, San Francisco, CA 94102)
¢£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÍ½Áª¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éËèÇ¯3Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ÆÃÏ°èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÂåÉ½´ë¶È¤¬ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¤ÎÀ¤³¦·è¾¡Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Í¥¾¡Åê»ñ¾Þ¶â100ËüÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5ÀéËü±ß¡Ë¤ò·ü¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÍ½Áª¤Ïº£Ç¯3¤«½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¶å½£¡¢Åìµþ¡¢ÅìËÌ¤Ç¹ç·×8,000¿Í°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¡¢Åê»ñ²È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ä´ÑµÒ¤È¤·¤Æ²ñ¾ìµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢»ö¶ÈÄó·È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÍ½Áª¤À¤±¤ËÆÃÊÌ¤Ë1²¯5ÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¾Þ¶â¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Áª¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë»ñ¶â³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀªÌó8,000 Ì¾¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤ÇÆüËÜÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½´ë¶È3 ¼Ò¤¬À¤³¦¤ØÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¯¹ë¤È¶¥¤¤¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈà¤é¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯Âç¤¤ÊÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶å½£Í½ÁªÂåÉ½¡§ ¥È¥¤¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://toymedical.jp/¡Ë
¡¦ÅìµþÍ½ÁªÂåÉ½¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒAcompany¡Êhttps://acompany.tech/¡Ë
¡¦ÅìËÌÍ½ÁªÂåÉ½¡§ AZUL Energy ³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://azul-energy.co.jp/¡Ë
¢£¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤ÏÊÆ¹ñ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦40¼Ò°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤«¤éLP½Ð»ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë280¼Ò°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¡¢¥á¥¿¥Ã¥×¥¹¡¢¥¨¥¢¥È¥ê¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¥é¥Ü¡¢AI CROSS¤È¤¤¤Ã¤¿´û¤Ë¾å¾ì¤·¤¿´ë¶È¤Î¤Û¤«¡¢Mujin¡¢SkyDrive¡¢¥Æ¥é¥âー¥¿ー¥º¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥¡¡¢FiNC Technologies¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥º¥Æ¥Ã¥¯¡¢WizWeÅù¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñÀè¤Î³¤³°Å¸³«¤ä»ö¶ÈÄó·È¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Î»Ù±çÅù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¾åµ¤ÎÅê»ñÀè´ë¶È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥Ú¥¬¥µ¥¹¤ÎÁ´Åê»ñÀè´ë¶È¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡§
¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
Ã´Åö¡§³¤Ìî¤¢¤ä¤«
