¡Ú¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¡Û¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥àÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÖGYM xAdbox¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸Åß·¿°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Ë¥¢¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥àÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¡ÖGYM xAdbox¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÍøÍÑ¼ÔÁØ¤Ø¸ú²ÌÅª¤Ê¹¹ðÁÊµá¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇÞÂÎ¤Ï¡¢±¿Æ°½¬´·¤ò»ý¤Ä20～50Âå¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ØÄ¾ÀÜ¥êー¥Á¤Ç¤¡¢¹¹ð¼çÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ä¹ØÇã°ÕÍß¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service
¢£ÈþÍÆ»Ö¸þ¡¦·ò¹¯»Ö¸þ¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥êー¥Á¤ÇÍ½»»¤òºÇÂç²½
º£²ó¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¹¹ð¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Î¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¤ä¹¹°á¼¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¹¹ð¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦·ò¹¯Áý¿Ê¡¦ÈþÍÆ´ØÏ¢¾¦ºà¤ÈÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÈþÍÆ¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥¸¥à²ñ°÷¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë¹¹ðÇÞÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ½»»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¤Î³Î¼Â¤Ê±Æ¶Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡ÖGYM xAdbox¡×¤Ï¡¢¥¸¥à»ÜÀßÆâ¤Î¹â»ëÇ§À¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÀßÃÖ¤·¡¢¹¹ð¤ä¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤äµÙ·Æ»þ¤Ë¼«Á³¤È¹¹ð¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë
¥¸¥àÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¹¹°á¼¼¡¢¥Þ¥·¥ó¥¨¥ê¥¢¡¢µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤¬ÂÚºß¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤ä¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó»þ¡¢µ¢ÂðÁ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤Ë¹¹ð¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¹ð¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ°²è¹¹ð¤Ê¤é»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¡¢ÁÊµáÎÏ¸þ¾å
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¤Ï¡¢ÀÅ»ß²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ°²è¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¹¹ðÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æ°¤¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤ÎÈ¯¿®¤ËÅ¬¤·¤¿¹¹ðÇÞÂÎ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤¿¹¹ðÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤«¤Ä¡¢¹â¤¤ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò¼Â¸½
¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¹¹ðÅ¸³«¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»þ´ÖÂÓ¤äÍËÆü¤´¤È¤Ë¹¹ðÆâÍÆ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢Ä«¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÈÌë¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë°Û¤Ê¤ë¹¹ð¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¹¹ðÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¤´°ÆÆâ
¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¹¹ð¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤äÆ³Æþ»öÎã¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¹ðÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤´Í½»»¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÄó°Æ
¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¼çÍÍ¤Î¤´Í½»»¤ä¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÀßÃÖÀè¤Ç¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Í½»»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.) ´äºê À»
e-mail¡§xadbox@any-ad.jp
TEL¡§090-8870-7243
¡Ê¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿ä¾©¤Î¤¿¤á¡¢¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
¶½Ì£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡Ö¶½Ì£¤¢¤ê¡×¤È°ì¸À¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.)
½êºßÃÏ¡§¢©113-0023¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ1-7-15 2F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
URL¡§https://any-ad.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¿±Ä»ö¶È¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä
¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯»ö¶È¡§¿·µ¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ðÂåÍýÅ¹¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð³èÆ°¤Î»Ù±ç
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô»Ù±ç