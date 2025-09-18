¡Ú¹âÀºÅÙ¥êー¥Á¡Û·Ð±Ä¼Ô¡¦ÉÙÍµÁØ¤ËÆÏ¤¯¥´¥ë¥Õ¾ì¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÖGOLF xAdbox¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸Åß·¿°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Ë¥¢¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ìÆâ¤Î¸Ä¼¼¶õ´Ö¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖGOLF xAdbox¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤äÉÙÍµÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤´Ä¶¤Ç¹¹ð¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÇÞÂÎ¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì¤Ç¤ÎÀÜ¿¨µ¡²ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¹¹ð¼çÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
¢£ °Õ»×·èÄêÁØ¤Ë¡È³Î¼Â¤ËÆÏ¤¯¡É¹¹ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
·Ð±Ä¼Ô¡¦²ñ¼ÒÌò°÷¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤È¼ýÆþ¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ä¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎWeb¹¹ð¤ä¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
GOLF xAdbox¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬Ä¹»þ´ÖÂÚºß¤¹¤ë¡Ö¸Ä¼¼¶õ´Ö¡×¤ÇÆ°²è¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹¹ðÂÎ¸³¤È¹â¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤¬½¸¤Þ¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡
¥´¥ë¥Õ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¥æー¥¶ー¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤äÉÙÍµÁØ¤Ê¤É¤Î¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤¬Â¿¤¯¡¢¹ØÇãÎÏ¤Î¹â¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ø¥êー¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÁÊµá¤Ç¤¤ë¹¹ðÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾å¼Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸Ä¼¼¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç»ëÇ§ÀUP
¥´¥ë¥Õ¾ìÆâ¤Î¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¬É¬¤ºÎ©¤Á´ó¤ë¾ì½ê¤Ë¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤¬¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤ëºÝ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¼«Á³¤Ë»ë³¦¤ØÆþ¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ð¤Î»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´ÖÂÚºß¤¹¤ë´Ä¶²¼¤Ç¤Î¹¹ð»ëÄ°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊó¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£ ¹âµé»þ·×¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥«ー¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¹¹ð¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤
¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¹¹ð¤Ï¡¢¹âµé»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥«ー¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÉÔÆ°»º¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¦Åê»ñ´ØÏ¢¤Ê¤É¤Î¹¹ð¤ÈÆÃ¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ØÆþ°ÕÍß¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ー¤ØÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ëÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÉÙÍµÁØ¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¾ðÊó¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇÄó¶¡
»æ¤Î¹¹ð¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ê¤éÆ°²è¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤ä¾¦ÉÊÆÃÄ§¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤È¤¤¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¹¹ðÅ¸³«¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
- ²ñ¼ÒÌò°÷¤Ê¤É¤Î¡¢ÉÙÍµÁØ¡¦°Õ»×·èÄê¼Ô¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤¯
- »ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤òÊ¬ÀÏ¤·¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÂ°À¤Î¥æー¥¶ー¤ËÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½
- ¥È¥¤¥ì¤ÎÆþ¼¼Ãæ¤Î¤ßÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸ú²ÌÂ¬Äê¤¬ÍÆ°×
¢£¡Ú¥´¥ë¥Õ¾ì¡ßÆ°²è¹¹ð¤ËÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¾¦ºà¡Û
- ¹âµé¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ
- ·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È
- ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¾ー¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë
- ¹âµé¼Ö¡¦¼«Æ°¼Ö
- ÉÔÆ°»º¡Ê¥ê¥¾ー¥ÈÊª·ï¤äÊÌÁñ¡Ë
- ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏÓ»þ·×¡¦¥¸¥å¥¨¥êー
- ¹âµé°ûÎÁ¡Ê¥ï¥¤¥ó¡¦¥¦¥£¥¹¥ー¤Ê¤É¡Ë
- ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µ¡´ï
- ÊÝ¸±¡Ê¥´¥ë¥ÕÀìÍÑÊÝ¸±¤ä¹â³Û°åÎÅÊÝ¸±¡Ë
- ¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥°¥ë¥á¾ðÊó
- ¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡ÊÅê»ñ¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡Ë
- ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¸þ¤±¤Î²ñ°÷¥¯¥é¥Ö¡¦¥µー¥Ó¥¹
- ¥È¥é¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê¹âµéÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¡Ë
- ¥¹¥Ñ¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß
- ¥´¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥¹¥¯ー¥ë
¢¨ÇÛ¿®¤ÈÆ±»þ¤Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤â²ÄÇ½
¢£¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤·¤¿¤¤»ÜÀßÍÍ¤âÊç½¸Ãæ
³ô¼°²ñ¼Òhunny¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¹¹ð¼çÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë»ÜÀßÍÍ¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÌµÎÁ¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»ÇÛ¿®¤òºÇÂç¸ÂÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¿ô¡¦²ñ°÷ÍÍ¤Î·ÑÂ³Î¨UP¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¡¦¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÂ¥³ÈÂç¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.) ´äºê À»
e-mail¡§xadbox@any-ad.jp
TEL¡§090-8870-7243
¡Ê¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿ä¾©¤Î¤¿¤á¡¢¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
¶½Ì£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡Ö¶½Ì£¤¢¤ê¡×¤È°ì¸À¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.)
½êºßÃÏ¡§¢©113-0023¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ1-7-15 2F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
URL¡§https://any-ad.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¿±Ä»ö¶È¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä
¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯»ö¶È¡§¿·µ¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ðÂåÍýÅ¹¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð³èÆ°¤Î»Ù±ç
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô»Ù±ç
»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
