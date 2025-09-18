¡Ú¥´¥ë¥Õ¾ì¹¹ð¡Û2025Ç¯11·îÏÈ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡ª¡ÚÊ¿Àî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡ß¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸Åß·¿°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Ë¥¢¥É¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¡ÖxAdbox¡Ê¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¹¹ðÅê»ñ¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î¹¹ð¼çÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¡ÖGOLF xAdbox¡Ê¥´¥ë¥Õ¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î2025Ç¯11·îÏÈ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¥ë¥Õ¾ì¸þ¤±»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service
¢£¹â½êÆÀÁØ¡¦·Ð±ÄÁØ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥êー¥Á¤ÇÍ½»»¤òÍ¸ú³èÍÑ
º£²ó¤Î¡Ö2025Ç¯11·îÏÈ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¹¹ð¡×¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÌ¾Ìç¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢Ê¿Àî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Î¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¤ª¤è¤Ó»ÜÀßÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÉôÄ¹°Ê¾å¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ä°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¹â½êÆÀÁØ¤ä·Ð±ÄÁØ¤ËÄ¾ÀÜ¥êー¥Á¤Ç¤¤ë¹¹ðÇÞÂÎ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿Í½»»¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Öµ®¼Ò¤Î¹¹ðÍ½»»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¢£Ê¿Àî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï
Ë¤«¤ÊÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¡¢ËÜ³ÊÇÉ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥³ー¥¹¡£
Ê¿Àî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ÀéÍÕ»Ô¹Ù³°¤Î¹Âç¤ÊÎÓ´ÖÃÏ¤ËÈþ¤·¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿Ì¾Ìç¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ûー¥ë¤Ï¡¢¿ù¤ä³ß¤Ê¤É¤ÎË¤«¤ÊÎÓ¤Ç¥»¥Ñ¥ìー¥È¤µ¤ì¡¢¹¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤¬¥×¥ìー¥äー¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
°ì¸«²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀïÎ¬À¤ò¹ª¤ß¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤ÀÀß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»»Ö¸þ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¤â±þ¤¨¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î³Ê¼°¤È¥×¥ìー¤Î±ü¿¼¤µ¤«¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¡¦·Ð±Ä¼ÔÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ü¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶õ¤ÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
2025Ç¯9·î¤ª¤è¤Ó10·î¤Î°ìÉôÇÛ¿®ÏÈ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤ÇÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë¹¹ð¼çÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¤´Í½»»¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤´Äó°Æ
¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¼çÍÍ¤Î¤´Í½»»¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¾ì°Ê³°¤Ë¤âÉ´²ßÅ¹¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀßÃÖÀè¤Ç¤Î¹¹ðÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.) ´äºê À»
e-mail¡§xadbox@any-ad.jp
TEL¡§090-8870-7243
¡Ê¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿ä¾©¤Î¤¿¤á¡¢¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
¶½Ì£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡Ö¶½Ì£¤¢¤ê¡×¤È°ì¸À¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.)
½êºßÃÏ¡§¢©113-0023¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ1-7-15 2F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
URL¡§https://any-ad.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- ¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¿±Ä»ö¶È¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä
- ¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯»ö¶È¡§¿·µ¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡
- ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ðÂåÍýÅ¹¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð³èÆ°¤Î»Ù±ç
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô»Ù±ç
