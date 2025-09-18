¡Ú¥´¥ë¥Õ¾ì¹¹ð¡Û2025Ç¯11·îÏÈ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡ª¡Ú¿ÀÆàÀî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡ß¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸Åß·¿°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Ë¥¢¥É¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¡ÖxAdbox¡Ê¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¹¹ðÅê»ñ¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î¹¹ð¼çÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¡ÖGOLF xAdbox¡Ê¥´¥ë¥Õ¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î2025Ç¯11·îÏÈ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¥ë¥Õ¾ì¸þ¤±»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service
¢£¹â½êÆÀÁØ¡¦·Ð±ÄÁØ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥êー¥Á¤ÇÍ½»»¤òÍ¸ú³èÍÑ
º£²ó¤Î¡Ö2025Ç¯11·îÏÈ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¹¹ð¡×¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë¤â¿È¶á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÎÐ¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ö¿ÀÆàÀî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¤ª¤è¤Ó»ÜÀßÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÉôÄ¹°Ê¾å¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ä°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¹â½êÆÀÁØ¤ä·Ð±ÄÁØ¤ËÄ¾ÀÜ¥êー¥Á¤Ç¤¤ë¹¹ðÇÞÂÎ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿Í½»»¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Öµ®¼Ò¤Î¹¹ðÍ½»»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¢£¿ÀÆàÀî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï
¼«Á³¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿ÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤µÖÎÍ¥³ー¥¹¡£
³Æ¥Ûー¥ë¤Ï¾¾¤ä¿ù¤Ê¤É¤Î¸¶À¸ÎÓ¤ÇÈþ¤·¤¯¥»¥Ñ¥ìー¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤È¼ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤äÂÇ¤Á¾å¤²¡¢Ã«±Û¤¨¤äOB±Û¤¨¡¢¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥ç¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ò»î¤µ¤ì¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬À¤È·Ê´ÑÈþ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î¥³ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÉÙÍµÁØ¤ä·Ð±Ä¼ÔÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶õ¤ÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
2025Ç¯9·î¤ª¤è¤Ó10·î¤Î°ìÉôÇÛ¿®ÏÈ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤ÇÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë¹¹ð¼çÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¤´Í½»»¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤´Äó°Æ
¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¼çÍÍ¤Î¤´Í½»»¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¾ì°Ê³°¤Ë¤âÉ´²ßÅ¹¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀßÃÖÀè¤Ç¤Î¹¹ðÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.) ´äºê À»
e-mail¡§xadbox@any-ad.jp
TEL¡§090-8870-7243
¡Ê¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿ä¾©¤Î¤¿¤á¡¢¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
¶½Ì£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡Ö¶½Ì£¤¢¤ê¡×¤È°ì¸À¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.)
½êºßÃÏ¡§¢©113-0023¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ1-7-15 2F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
URL¡§https://any-ad.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¿±Ä»ö¶È¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä
¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯»ö¶È¡§¿·µ¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ðÂåÍýÅ¹¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð³èÆ°¤Î»Ù±ç
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô»Ù±ç
