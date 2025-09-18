¡Ú¥´¥ë¥Õ¾ìÍÍ¸þ¤±¡Û¼«¼Ò½¸µÒ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¥µ¥¤¥Íー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸Åß·¿°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Ë¥¢¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¸þ¤±¤Ë ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥µー¥Ó¥¹ ¤ò³«»Ï¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÜÀßÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜÈ¯¿®¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢³°ÉôÁ÷µÒ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¡¢¼«¼Ò½¸µÒ¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ³ÆþÈñ¡¦±¿ÍÑÈñ¤È¤â¤ËÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÍè¾ì¼Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox
¢£Á÷µÒ¼ê¿ôÎÁºï¸º¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤¬³°ÉôÍ½Ìó¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¡¢¼«¼ÒÍ½Ìó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÇÁ÷µÒ¼ê¿ôÎÁ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë½¸µÒ»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ËÍê¤é¤º¤È¤â¡¢Íè¾ì¼Ô¤ä´ûÂ¸²ñ°÷¤Ø¸úÎ¨Åª¤Ë¡Ö¼¡²óÍ½Ìó¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡×¤òÆÏ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢¼«¼Ò·ÐÍ³¤Î¥ê¥Ôー¥ÈÍ½Ìó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¼ý±×¤ò°µÇ÷¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÁ÷µÒ¼ê¿ôÎÁ¡×¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¼Ò·ÐÍ³¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤òºÇÂç²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¸ø¼°LINE¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¡ÖÄ¾ÀÜ¤ÎÀÜÅÀ¤Î³ÍÆÀ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤¼LINE¤Ê¤Î¤«¡©
Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤È¤ÎÀÜÅÀ¤â¡ÖLINE¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥áー¥ë¤ä»æ¤ÎDM¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³«ÉõÎ¨¡¦Â¨»þÀ¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¯¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤äÍ½Ìó°ÆÆâ¤â³Î¼Â¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬LINE¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°LINEÅÐÏ¿¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢ÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤·¼«¼Ò·ÐÍ³¤ÎÍ½Ìó¿ô¤òÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥´¥ë¥Õ¾ìÍÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡ÖGOLF xAdbox¡×¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¼õÉÕ¥í¥Óー¤Ë¡ÚÌµ½þ¤Ç¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÜÀß¾ðÊó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¼«¼ÒÍ½Ìó¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÀßÃÖÈñÍÑ¡¦±¿ÍÑÈñ¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£»ÜÀß¤´¤È¤ÎÇÛ¿®ÆâÍÆ¤òÌµÎÁ¤ÇÀß·×¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¤ÎÉéÃ´¤Ï¥¼¥í¡£
»ÜÀß¤Î½¸µÒÎÏ¤È¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
- ¹ç·×50Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸µ¡ºà¤òÌµÎÁ¤ÇÀßÃÖ
- Á÷µÒ¼ê¿ôÎÁ¤Îºï¸º ¢ª Íø±×Î¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼«¼Ò½¸µÒ¶¯²½
- »ÜÀßÆÈ¼«¤Î¾ðÊó¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®
- »ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹ÌµÎÁ¤ÎÆ°²èÀ©ºî¤È¾ðÊóÇÛ¿®Àß·×
- ±¿±ÄÂ¦¤Î¼ê´Ö¤Ï¥¼¥í¡¢Æ³Æþ¸å¤Ï¼«Æ°¤Ç¾ðÊó¹¹¿·¡¦É½¼¨
¢¨Æ³Æþ¤ò¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¾ìÍÍ¤è¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¼«¼ÒÍ½Ìó¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¾ðÊó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¡£ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤âÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²ñ°÷Êç½¸¤äÇäÅ¹¤Î°ÆÆâ¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤·¤¿¤¤¥´¥ë¥Õ¾ìÍÍ¤òÊç½¸Ãæ
¡ÖGOLF xAdbox¡×¤Ï¡¢»ÜÀßÆâ¾ðÊóÇÛ¿®¤ÎºÇÅ¬²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á÷µÒ¼ê¿ôÎÁ¤Îºï¸º¡¿¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯²½¡¿Íè¾ì¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ³ÈÂç¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
½¸µÒ¤ÈÍø±×³ÎÊÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ´¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÍÍ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.) ´äºê À»
e-mail¡§xadbox@any-ad.jp
TEL¡§090-8870-7243
¡Ê¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿ä¾©¤Î¤¿¤á¡¢¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
¶½Ì£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡Ö¶½Ì£¤¢¤ê¡×¤È°ì¸À¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.)
½êºßÃÏ¡§¢©113-0023¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ1-7-15 2F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
URL¡§https://any-ad.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- ¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¿±Ä»ö¶È¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä
- ¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯»ö¶È¡§¿·µ¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡
- ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ðÂåÍýÅ¹¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð³èÆ°¤Î»Ù±ç
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô»Ù±ç
»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ¤âÊç½¸Ãæ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service