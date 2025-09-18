¡ÚÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¡Û2ÂåÌÜ¤Î²ð½õ¸¤ÂßÍ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¹çÆ±·±Îý³«»Ï¡ª
²ð½õ¸¤¤Ï»èÂÎÉÔ¼«Í³¼Ô¤Î¼êÂ¤È¤Ê¤êÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÆ°ºî¤ÎÊä½õ¤ò¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î²ð½õ¸¤Æ¬¿ô¤Ï57Æ¬(2025Ç¯4·î»þÅÀ)¤Ç¤¢¤ë¡£
²¬»³¸©ºß½»¤ÎÆ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¥µー¥Õ¥£¥óÃæ¤Î»ö¸Î¤ÇÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¡¢»Í»èËãáã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÃæ¤Ç²ð½õ¸¤¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ2017Ç¯¤«¤é½éÂå¤Î²ð½õ¸¤¥À¥¤¥¥Á¤È¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤È½éÂå¤Î²ð½õ¸¤¥À¥¤¥¥Á
Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤°Ù¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÊª¤òÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¯½¦¤¦¤³¤È¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ¤Ê»þ¤Ë¥À¥¤¥¥Á¤¬Íî¤È¤·¤¿Êª¤ò½¦¤Ã¤ÆÆ£¸¶¤µ¤ó¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤ä¡¢Â¾¤Ë¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤êÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶¦¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£²¬»³¸©½é¤Î²ð½õ¸¤¥Ú¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£¸¶¤µ¤ó¤È¥À¥¤¥¥Á¡£²ð½õ¸¤¤ÏÌÕÆ³¸¤¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç²ð½õ¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤ÉáµÚ·¼È¯³èÆ°¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤¿¡£
²ð½õ¸¤¤ÎÉáµÚ·¼È¯³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤ëÆ£¸¶¤µ¤ó¤È¥À¥¤¥¥Á
¥Ñ¥é¥µー¥Õ¥£¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆ£¸¶¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸³è¤ÎÆ£¸¶¤µ¤ó¤È¥À¥¤¥¥Á¤À¤¬¡¢²ð½õ¸¤¤Ï10ºÐ¤Ç°úÂà¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢10ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥À¥¤¥¥Á¤Ï2025Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤â¥À¥¤¥¥Á¤ÏÆ£¸¶¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤Ç¸µµ¤¤ËÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï2ÂåÌÜ¤Î²ð½õ¸¤¤ò´õË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ù¡¢º£·î¤è¤ê²ð½õ¸¤Áí¹ç·±Îý¥»¥ó¥¿ー(°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô)¤Ç¹çÆ±·±Îý¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¸õÊä¸¤¤Ï¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ÎÍº¸¤¡Ö¥Æ¥ó¡×¡£¸¤¤Ï1Æ¬1Æ¬À³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢¥À¥¤¥¥Á¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¸ÄÀ¤Î¥Æ¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤Î2ÂåÌÜ²ð½õ¸¤Ç§Äê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤È·±Îý¸¤¥Æ¥ó
·±Îý¸¤¥Æ¥ó
¡Ú²ð½õ¸¤¤È¤Ï¡©¡Û
»èÂÎÉÔ¼«Í³¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÊÌ¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¸¤¤Î¤³¤È¡£Íî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò½¦¤¦¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÃµ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç£µ£·¥Ú¥¢¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢²ð½õ¸¤¤¬¤¤¤ì¤Ð¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë»èÂÎÉÔ¼«Í³¼Ô¤Ï15,000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£²ð½õ¸¤¤ÏÌµ½þ¤ÇÂßÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°éÀ®¤ÎÌó9³ä¤¬´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤«¤é¤Î´óÉÕ¤äÊç¶â¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
