¡ÒÄ®ÅÄ¤½¤Î¤³¤µ¤ó·ã¾Þ¡ª¡Ó¿ð¡¹¤·¤¤Åß¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù£¹·î18ÆüÈ¯Çä¡ª¡¡°µ´¬¤Î¥é¥¹¥È¤ËÎÞ¤³¤Ü¤ì¤ë――¡£Âè£µ²óÉ¹¼¼ºã»ÒÀÄ½ÕÊ¸³Ø¾Þ¡¦½àÂç¾Þ¼õ¾Þºî¡£
³ô¼°²ñ¼Ò²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ìî»ûÍ¥¡Ë¤Ï¡¢Åí¼Â¤ë¤Ï¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ1,793±ß¡Ë¤ò2025Ç¯9·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ì¢¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤ÀÄ½Õ¡Ä¡Ä¤³¤ÎÅßÆÉ¤ß¤¿¤¤¼î¶Ì¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¾¯½÷¾®Àâ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÄó¼¨¤·¤¿É¹¼¼ºã»Ò»á¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¡¢ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÉ¹¼¼ºã»ÒÀÄ½ÕÊ¸³Ø¾Þ¡×¤ÎÂè£µ²ó½àÂç¾Þ¼õ¾Þºî¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¹â¹»£²Ç¯À¸¤Î¾¯½÷¡¦¿¹ÀîÏ»²Ö¡Ê¤â¤ê¤«¤ï¡¦¤ê¤Ã¤«¡Ë¡£¤Õ¤¶¤±¤¬¤Á¤ÊÊì¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉã¡¢¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¡×¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¡¢¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¤ËÀø¤à°Å¤¤±Æ¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤â¤¬¤¯¾¯½÷¤Î»Ñ¤ò¡¢¸½ºß¤È²áµî¤ò¸òºø¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¿¿Ùõ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï»²Ö¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼ê¡¦¿¹Âô¤ä¿ÆÍ§¡¦ÎÜÍþºÚ¤È¤Î¿ð¡¹¤·¤¤¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤âËÜ½ñ¤ÎÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¾®µ¤Ì£¤è¤¤²ñÏÃ¤Ï¡¢¤¤é¤¤é¤Èµ±¤¯¸÷¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ö¤·¤µ¡ª
¸÷¤È±Æ¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ä°µ´¬¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢É¹¼¼ºã»ÒÀÄ½ÕÊ¸³Ø¾Þ¤Î¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ëµ×Èþº»¿¥¤µ¤ó¤â¡Öµã¤±¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¿³ºº°÷¹ÖÉ¾¤è¤ê¡Ë¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿³ºº°÷¤«¤é¤â·ã¾Þ¤ÎÀ¼
É¹¼¼ºã»ÒÀÄ½ÕÊ¸³Ø¾Þ¤Î¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤Ø¤Î·ã¾Þ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®ÅÄ¤½¤Î¤³¤µ¤ó
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¥æー¥â¥¢¤òÉ¬»à¤ËÅ»¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Á¤é¤Á¤é¤È±Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÉÔ²º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤È¿¹Âô¤ÎÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Ï¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¡×
µ×Èþº»¿¥¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤´¤¤¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£½ý¤Ä¤¤¤¿²ÈÂ²¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¬Äì¤ËÌÀ¤ë¤¤¥æー¥â¥¢¤È´õË¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤Þ¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥²¥é¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½ñÅ¹°÷¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö¿´¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²Ð¤òÅô¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡×¡Ö¾¯½÷¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¡¢²ÈÂ²¤¬Èë¤á¤ëÄË¤Þ¤·¤¤±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶¯¤¯¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¤ªÏÃ¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¿¹ÀîÏ»²Ö¡¢17ºÐ¤Î¹â¹»£²Ç¯À¸¡£¤Õ¤¶¤±¤¬¤Á¤ÊÊì¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉã¡¢¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¡×¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢Ä«¤Ç¤âÌë¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤âÍè¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¥±¥¤¥Æ¥£¡£ÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¡¦¿¹Âô¤È¤Ï¥Ð¥«ÏÃ¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤âÏÃ¤»¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤¤´¶¤¸¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï·¡¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ì¢¤¬¤¢¤ë――¡£
¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ËÀø¤à°Å¤¤±Æ¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤â¤¬¤¯¾¯½÷¤Î»Ñ¤ò¡¢¸½ºß¤È²áµî¤ò¸òºø¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¿¿Ùõ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¿ð¡¹¤·¤¤ÀÄ½Õ¤ââÁ¤·¤¤¡ÖÅß¡×¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¡£
É¹¼¼ºã»ÒÀÄ½ÕÊ¸³Ø¾ÞÂè£µ²ó½àÂç¾Þ¡£
¡üËÜ½ñ»î¤·ÆÉ¤ß¤ò¸ø³«
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢ËÁÆ¬¤ò»î¤·ÆÉ¤ß¸ø³«¡ª
Web²Ï½Ð¡¡https://web.kawade.co.jp/tameshiyomi/147016/
½ý¤Ä¤¡¢¶ì¤·¤¤¤È¤¡¢»þ¤Ë¥æー¥â¥¢¤¬¿´¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë――¤³¤ÎÅß¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÃø¼Ô¾Ò²ð¡¡
Åí¼Â ¤ë¤Ï¡Ê¤â¤â¤ß¡¦¤ë¤Ï¡Ë
ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£±þÍÑÀ¸Êª²Ê³Ø²ÊÂ´¡£2023Ç¯¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÇÂè5²óÉ¹¼¼ºã»ÒÀÄ½ÕÊ¸³Ø¾Þ½àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡üÉ¹¼¼ºã»ÒÀÄ½ÕÊ¸³Ø¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¯½÷¤¿¤Á¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ºî²È¡¦É¹¼¼ºã»Ò¤ò¸²¾´¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ºÍÇ½¤ÎÈ¯¸«¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦´ä¸«Âô»ÔÍ»Ö¤¬ÀßÎ©¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¾®ÀâÅê¹Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤Ë¤ÆºîÉÊ¤òÊç½¸¡£Âè£µ²óÁª¹Í°Ñ°÷¤Ï¡¢µ×Èþº»¿¥¡¢Í®ÌÚËã»Ò¡¢Ä®ÅÄ¤½¤Î¤³¡¢ºØÆ£Êâ¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡£Âè£±²óÂç¾Þ¡¦Ý¯°æ¤È¤ê¤ª¡ØÆú¤¤¤í¿Þ½ñ´Û¤Î¤Ø¤Ó¤ª¤È¤³¡Ù¡¢Âè£²²óÂç¾Þ¡¦º´¸¶¤Ò¤«¤ê¡Ø¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥Ö¥é¥¸¥ãー¡Ù¡¢Âè£´²óÂç¾Þ¡¦Ê¿¸ÍË¨¡Ø»ä¤¬Ä»¤Î¤È¤¤Ï¡Ù¡¢Âè£µ²óÂç¾Þ¡¦±§°æºÌÌî¡Ø°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Æ¤ë¿ÍÀ¸¡Ù¤Ï¿·¤¿¤ÊÀÄ½Õ¾®Àâ¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÆÀ¡¢ËÜ¾Þ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëºî²È¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
HP https://i-akariya.org/himuro-bungaku/
¡ü¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¤È¤Ï
2010Ç¯¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£Îø°¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¥Û¥éー¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¡¢BL¡¢ÀÄ½Õ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ÀâÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬µ±¤±¤ë¾ì½ê¡Êevery-star¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î»×¤¤¤ä¸ÀÍÕ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¤ò¤Ò¤í¤¯À¤³¦¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
HP https://estar.jp/
¡ü¿·´©¾ðÊó
½ñÌ¾¡§ ¤ä¤µ¤·¤¤Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
Ãø¼Ô¡§ Åí¼Â¤ë¤Ï
»ÅÍÍ¡§46ÈÇ¡¿ÊÂÀ½¡¿208¥Úー¥¸
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î18Æü
ÀÇ¹þÄê²Á¡§1,630±ß¡ÊËÜÂÎ1,793±ß¡Ë
ISBN¡§978-4-309-03226-9
¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¡§Í¿¡¡@yo302800
ÁõÃú¡§²¬ËÜ²Î¿¥
URL¡§https://www.kawade.co.jp/np/isbn/97843090322269/