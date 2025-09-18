¡Ú¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í¶á¿¹²ñ¡Û¶á¿¹ÉÂ±¡ÉíÂ°´Ç¸î³Ø¹» ÁÏÎ©10¼þÇ¯ µÇ°¹Ö±é³«ºÅ
¶á¿¹ÉÂ±¡ÉíÂ°´Ç¸î³Ø¹»¡Ê½êºßÃÏ¡§¹âÃÎ»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËÁÏÎ©10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë300Ì¾Ä¶¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·10¼þÇ¯µÇ°¹Ô»ö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Èþ½Ñ»Ë²È¡¦¿¹ ¹Ì¼£»á¡Ê¸µ¥Ù¥ë¥®ー²¦Î©Èþ½Ñ´Û¸øÇ§²òÀâ¼Ô¡Ë¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¡¢µÇ°¹Ö±é¡Ö¥´¥Ã¥Û¤Î³¨¤Ë¸«¤ëÄË¤ß¤È´õË¾¡×¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ï·Ý½ÑºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ä»þÂåÇØ·Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í´ÖÍý²ò¤ä´¶À¤ÎË¤«¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºß¹»À¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¹»¶µ°÷¡¦¹â¹»À¸¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¹Ö±é²ñÌ¾¡§¶á¿¹ÉÂ±¡ÉíÂ°´Ç¸î³Ø¹» ÁÏÎ©10¼þÇ¯ µÇ°¹Ö±é¡Ö¥´¥Ã¥Û¤Î³¨¤Ë¸«¤ëÄË¤ß¤È´õË¾¡×
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë14:00～15:30
²ñ¡¡¾ì¡§¶á¿¹ÉÂ±¡ÉíÂ°´Ç¸î³Ø¹»¡Ê¹âÃÎ»ÔÂçÀî¶Ú1ÃúÌÜ6-3¡Ë
¹Ö¡¡»Õ¡§¿¹ ¹Ì¼£ »á¡ÊÈþ½Ñ»Ë²È¡¿¸µ¥Ù¥ë¥®ー²¦Î©Èþ½Ñ´Û¸øÇ§²òÀâ¼Ô¡Ë
ÂÐ¡¡¾Ý¡§ºß¹»À¸¡¦¹â¹»¶µ°÷¡¦¹â¹»À¸¡¦ÃÏ°è½»Ì±
¿¹ ¹Ì¼£»á¡ÊÈþ½Ñ»Ë²È¡¿¸µ¥Ù¥ë¥®ー²¦Î©Èþ½Ñ´Û¸øÇ§²òÀâ¼Ô¡Ë
¹Ö»Õ¤´Î¬Îò
µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£5 ºÐ¤Î»þ¤è¤êÌý³¨¤ò³Ø¤Ó¡¢11 ºÐ¤«¤éµþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç
³Ø¹Ö»Õ¤ÎÀîÃ¼¹É°ì²èÇì¤Ë»Õ»ö¡£µþÅÔÉÜÎ©º·²åÌî¹â¹»Â´¡£¥½¥ë¥Ü¥ó¥ÌÂç³Ø¡¢¥ëー¥ô¥ë³Ø±¡¡¢¥Ñ¥ê¹üÆ¡³Ø±¡Åù¤Ç³Ø¤Ö¡£
2006 Ç¯¤«¤é¡¢¡Ö³¨²è¤Î²ñ¡×¼çºÅ¤ÎÈþ½Ñ¹Ö±é²ñ¤ò¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤Ç9Ç¯´ÖÃ´Åö¡£¸µ¥Ù¥ë¥®ー²¦Î©Èþ½Ñ´Û¸øÇ§²òÀâ¼Ô¡£¸µµþÅÔº·²å·Ý½ÑÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£ÆüËÜ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯´ÖÌó20 ²ó°Ê¾å¤ÎÈþ½Ñ¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æü²¤¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¹×¸¥¡£ºßÆü¥Ù¥ë¥®ーÂç»È´Û¼çºÅ¤Î¹Ö±é²ñ¤ò6 ²óÃ´Åö¡£2016 Ç¯¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥®ー¹ñ²¦ÍèÆü¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆµÜÃæÈÕ»Á²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£2018 Ç¯¤è¤ê¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÀºÎÏÅª¤ËÀ¾ÍÎÈþ½Ñ»Ë¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¡£Æü²¤µÜÅÂ·Ý½Ñ¶¨²ñ²ñÄ¹¡£
³Ø¹»¤ÎÆÃ¿§¤ÈÊâ¤ß
¶á¿¹ÉÂ±¡ÉíÂ°´Ç¸î³Ø¹»¤Ï¡¢³«¹»°ÊÍè¡Ö¿´Ë¤«¤Ê¿Í´ÖÀ¤È¹â¤¤¼ÂÁ©ÎÏ¤ò¤â¤Ä´Ç¸î»Õ¡×¤Î°éÀ®¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÁ©½Å»ë¤Î¶µ°é¡§¶á¿¹²ñ¥°¥ëー¥×¤Î¸½Ìò°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ø¶È¡¦¼Â½¬¤òÃ´Åö¡£ºÇÁ°Àþ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊìÂÎÉÂ±¡¤Ç¤ÎÎ×ÃÏ¼Â½¬¡§¶á¿¹ÉÂ±¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°åÎÅ¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë¿¨¤ì¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¨ÀïÎÏ¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡§¹âÃÎ»ÔÆâ¤Î´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç¤â³ØÈñÉéÃ´¤¬Äã¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤½¢¿¦Î¨¡§²áµî3Ç¯´Ö¤Î½¢¿¦Î¨¤Ï100¡ó¤òÃ£À®¡£ÃÏ°è°åÎÅ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ
ÅöÆü¤Ï¹Ö±é²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤Ø¤Î¼èºà¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£