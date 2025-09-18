¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¥µー¥Ó¥¹³«»ÏµÇ°¡¡³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒSBI¿·À¸¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç¹îºÈ¡Ë¤È SBI VC ¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£ÃÒÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖSBI VC ¥È¥ìー¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï¡¢Íâ24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍÂ¶â¾¦ÉÊ¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òµÇ°¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹·ô¡ÊXRP¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤ÏSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»Üºö£±.¡§¤â¤ì¤Ê¤¯1,000±ßÁêÅö¤µ¤é¤Ë1²¯±ßÁêÅö¤ò»³Ê¬¤±¡§°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹·ô¡ÊXRP¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡§
¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë³«Àß¤·¡¢»Ä¹â´ð½àÆü¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡Ë¤Ë5Ëü±ß°Ê¾å¤ÎSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤Î¤ªÍÂÆþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë1,000±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹·ô¡ÊXRP¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆÁí³Û1²¯±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹·ô¡ÊXRP¡Ë¤òÂÐ¾Ý¼ÔÁ´°÷¤Ç»³Ê¬¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Î¼çºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
¤µ¤é¤ËSBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Ï¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤ò³«Àß¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤âSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Üºö¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»Üºö£².¡§¡ãSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â³«Àß¼Ô¸ÂÄê¡ä½»Âð¥íー¥ó¶âÍøÍ¥¶ø¥×¥í¥°¥é¥à ÊÑÆ°¶âÍø¡ÊÈ¾Ç¯·¿¡ËÅö½é¼ÚÆþ¶âÍø¤«¤éÊÑÆ°¶âÍø¤«¤éÇ¯0.09%°ú¤²¼¤²
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×¡§
¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥ïー¥¹¥Þー¥È½»Âð¥íー¥ó¡ÊÊÑÆ°¶âÍø¡¦È¾Ç¯·¿¡Ë¡×¤ò¤ª¼ÚÆþ¤ì¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¡¢Åö½é¼ÚÆþ¶âÍø¤è¤êÇ¯0.09%°ú¤²¼¤²¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨ËÜ·ï¤Ï´ü´Ö¤ÎÄê¤á¤òÀß¤±¤Ê¤¤¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
1. ½»Âð¥íー¥ó¤Î·ÀÌóÆâÍÆ³ÎÄê»þ¤Ë¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
2. ¡Ö¥Ñ¥ïー¥¹¥Þー¥È½»Âð¥íー¥ó¡ÊÊÑÆ°¶âÍø¡¦È¾Ç¯·¿¡Ë¡×¤Ç¤ª¼Ú¤êÆþ¤ì¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£
¢£»Üºö£³.¡§¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤éËè·î¤Î¸½¶â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¶â³Û¤¬2ÇÜ¡¡¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡§
¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Åö·î¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤È¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ëËè·î¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¶â³Û¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
2025Ç¯10·î～2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç
¢£»Üºö£´.¡§¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê¡¡¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×ÍøÍÑ¤Ê¤É¤ÇºÇÂç22,000±ß¸½¶â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡§
SBI¿·À¸¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò¿·µ¬¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¸ýºÂ³«Àß·î¤ò´Þ¤à3¥õ·îÌÜ¤ÎËöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¾å¡¢¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤Î¿¶ÂØ¡Ê¢¨¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤ÏºÇÂç20,000±ß¤Î¸½¶â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î³Û¤¬22,000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¿¶ÂØ¤Ï¡¢1²ó5Ëü±ß°Ê¾å¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤Ø¤ÎÆþ¶â¡¢¤ª¤è¤ÓSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤«¤éSBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Ø¤Î½Ð¶â¤Î¤¤¤º¤ì¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯12·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ³«Àß´°Î»¡õ¤ª¼êÂ³¤´°Î»Ê¬¤Þ¤Ç
¢¨³Æ»Üºö¤Î¾ÜºÙ¤Ï³«»ÏÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å