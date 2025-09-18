¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÎÄÂÂß¹©¾ì³«È¯»ö¶È¤Ë¥¢¥¸¥¢Âç¼êÁí¹çÉÔÆ°»º²ñ¼ÒCapitaLand¥°¥ëー¥×¤È¶¦Æ±»²²è
³ô¼°²ñ¼Ò¾¦Á¥»°°æ¤Î½àËÜ¼Ò¤Ç¤¢¤ëMOL¡ÊAsia Oceania¡ËPte. Ltd.¡Ê¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿ー¡§·§ ºù¡¢ËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¶þ»Ø¤ÎÂç¼êÁí¹çÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥ÑーCapitaLand¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ëCapitaLand Investment Limited¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤¬¼çÆ³¡¢2024Ç¯11·î¤Ë»²²èºÑ¤ß¤ÎCapitaLand SEA Logistics Fund¡ÊÃð1¡Ë¤Ç¤Î2¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉô¡¦¥¯¥¢¥ó¥Ë¥ó¾Ê¤Ë¤ÆÊ£¿ô»ö¶È¼Ô¸þ¤±ÄÂÂß¹©¾ì ¡ÈCapitaLand¡Çs Ready-Built Factory at Song Khoai Industrial Park¡É¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÊª·ï¡×¡Ë³«È¯¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î16Æü¤ËËÜÊª·ï¤Îµ¯¹©¼°¤¬¡¢´Ø·¸¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î²¼¡¢¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¯¥¢¥ó¥Ë¥ó¾Ê¤Ç¼Â»Ü¤ÎËÜÊª·ïµ¯¹©¼°¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¶áÇ¯Ãø¤·¤¤·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¢¥ó¥Ë¥ó¾Ê¤Î Amata Song Khoai ¡Ê¥¢¥Þ¥¿¥·¥Æ¥£¡¦¥Ï¥í¥ó¡Ë¹©¶ÈÃÄÃÏÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÂåÅª¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤Ê¹©¾ìÀßÈ÷¤òÊ£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ê½Ð¸¡Æ¤´ë¶È¤Î½é´üÅê»ñÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Áá´ü¤«¤Ä±ß³ê¤Ê»ö¶È±¿±Ä³«»Ï¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥©¥ó¹Á¤ä¶áÎÙ»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¿Ê½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÄêÅª¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Î°ÂÄêÀ¤È¾ÍèÅª¤Ê³ÈÄ¥À¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜÊª·ï´°À®Í½ÁÛ¿Þ¡Ë
¡ÊËÜÊª·ï´°À®Í½ÁÛ¿Þ¡Ë
¡ÊËÜÊª·ï³µÍ×¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/92744/table/449_1_5d03d46a3e5834334dbadddaa20d2933.jpg?v=202509190255 ]
¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢·Ð±Ä·×²è¡ÖBLUE ACTION 2035(https://ir.mol.co.jp/ja/ir/management/plan.html)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÄê¼ý±×·¿»ö¶È¤ò¤è¤ê¹â¤á¡¢³¤±¿ÉÔ¶·»þ¤Ç¤â¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»ö¶È¤Ï¡Ö¥í¥¸¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡×»ö¶È¡ÊÃð2¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤òÃì¤È¤¹¤ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶È³È½¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶ÈÂÎÀ©¿ä¿Ê¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°èÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ÂçÍÎ½£ÃÏ°èÁÈ¿¥¼çÆ³¤Ç¤Î»ö¶ÈÅê»ñ°Æ·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃð1¡Ë2024Ç¯11·î5ÆüÉÕÅö¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§ÅìÆî¥¢¥¸¥¢°è¤Ç¤Î¡Ö¥í¥¸¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¶¦Æ±³«È¯¡¦Åê»ñ»ö¶È¤Ø»²²è ～Åö¼Ò½ÅÅÀ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¿··¿¼«Æ°²½ÁÒ¸Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®～ | ¾¦Á¥»°°æ(https://www.mol.co.jp/pr/2024/24117.html)
¡ÊÃð2¡Ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹³¤¾å¡¦¹Ò¶õ²ßÊª¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Õ¥©¥ïー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶ÈÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤ÎÊªÎ®ÀßÈ÷¤ò½êÍ¤·²Ù¼ç¡¦¥Õ¥©¥ïー¥Àー¤Ê¤É¤ËÄÂÂß¤¹¤ë¶ÈÂÖ¤ò»Ø¤¹¤â¤ÎŽ¡