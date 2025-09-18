¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó ½÷»ÒÃæÅù¶µ°é¶Ø»ß4Ç¯¡¡¡ÖÇËÌÇÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¡¢Ä¾¤Á¤Ë²ò½ü¤ò¡×¡¡¥æ¥Ë¥»¥Õ»öÌ³¶ÉÄ¹ ¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û
¡Ö¤¤¤Ä¤«³Ø¹»¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹15ºÐ¤Î¥éー¥é¤µ¤ó¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë½÷»ÒÃæÅù¶µ°é¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢2025Ç¯2·î11Æü»£±Æ¡Ë (C) UNICEF/UNI764380/Khayyam
¡Ú2025Ç¯9·î17Æü¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¡Û
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¡¢½÷»ÒÃæÅù¶µ°é¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¡Ê¹ñÏ¢»ùÆ¸´ð¶â¡Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤¿¸å¤Î½¢³Ø¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë220Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢200Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¿Í¡¹¤¬ÎÙ¹ñ¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤Î¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÇÀè·îËö¤Ëµ¯¤¤¿²õÌÇÅª¤ÊÃÏ¿Ì¤Ç1,172¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶µ°é¤ò¼õ¤±½½Ê¬¤Ê·±Îý¤òÀÑ¤ó¤À½÷À¤ÎÊÝ·ò°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤¬¤¤¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¸·³Ê¤ÊÀÊÌÊ¬Î¥¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î»Ù±ç½¾»ö¼Ô¤¬½÷À¤ä²ÈÄí¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢½÷À¤¬½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ÍÆ»»Ù±ç¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¿¦¶È¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î»Ò¤É¤â¤¬º£·î¡¢¿·³ØÇ¯¤ò·Þ¤¨¶µ¼¼¤ËÌá¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î´ðËÜÅª¸¢Íø¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âÌÀ¤é¤«¤ÊÉÔÀµµÁ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÄê¤È¿ÊÊâ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ²È¤âÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤¬Á°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤È½÷À¤ÎÁÐÊý¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¿Ù¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤ò°éÀ®¤·¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¹ñ²È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë½÷»ÒÃæÅù¶µ°é¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤º¤Ë²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥à¥¸¥¢¤µ¤ó¡£¡ÖÍ§Ã£¤äÀèÀ¸¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¾Íè¤Ø¤Î´õË¾¤â»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢2025Ç¯2·î10Æü»£±Æ¡Ë (C) UNICEF/UNI764388/Azizi
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ø¶È¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÃÛ¤²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤âÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤È¡¢¤½¤Î¸ÉÎ©¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÌäÂê¤ÎÁý²Ã¡¢Ááº§¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤½ÐÀ¸Î¨¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»öÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÅö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÇËÌÇÅª¤Ê¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤òÄ¾¤Á¤Ë²ò½ü¤·¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬½éÅù¶µ°é¤«¤éÃæÅù¶µ°é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀè¤â³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤¹¡£
