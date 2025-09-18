KnowledgeDeliver7¤Î¡ÖOJT¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¸½¾ì¶µ°é¤ò°ì¿·
Æ³Æþ¼ÂÀÓ3,000Ä¶¤ò¸Ø¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°ÀìÌç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¤Ï¤¬¹°ÌÀ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊLMS¡Ë¡ØKnowledgeDeliver7¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ç¥ê¥Ðー¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎOJT¸¦½¤¤ò²Ä»ë²½¡¦ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡ÖOJT¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
OJT¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§¡¡https://www.digital-knowledge.co.jp/solution/training/ojt-op/
¤Ê¤¼¡ÖOJT¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤¬¸½¾ì¶µ°é¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖOJT¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤¨¤ëÂ¦¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤·¡¢¶µ¤ï¤ëÂ¦¤ÎÀ®Ä¹¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡Ä¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¸½¾ì¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
KnowledgeDeliver7¤Î¡ÖOJT¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎOJT¸¦½¤¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ö¼åÅÀ¤ò²Ä»ë²½¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¡×¡Öe¥éー¥Ë¥ó¥°¤È¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖOJT¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È
- ¡Ö²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¡×É¾²Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¾²Á¤ÎÍýÍ³¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¤òÅëºÜ¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Î²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢½ÅÅÀÅª¤Ê»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖOJT¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¡É¸«¤¨¤ë²½¡É¡×¥È¥ìー¥Êー¤È¥È¥ìー¥Ëー¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¡£²¿¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö°éÀ®·×²è¤ò´ÊÃ±¤ËÀß·×¡¦´ÉÍý¡×OJT¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤«¤éÉ¾²Á¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¦´ÉÍý¡£°éÀ®¤Î¼Á¤È¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¡¦É¸½à²½¡×Í¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤Î·Ð¸³¤ä¥³¥Ä¡Ê°ÅÌÛÃÎ¡Ë¤ò·Á¼°ÃÎ²½¤·¡¢¶µºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£Ã¯¤¬¶µ¤¨¤Æ¤â°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Æ¤ëOJTÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÀ²½¡×¥È¥ìー¥Êー¤È¥È¥ìー¥Ëー´Ö¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¡£¼ÁÌä¤äÁêÃÌ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Öe¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³Ø½¬´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¡×KnowledgeDeliver7¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤Î³Ø½¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÍýÁÛÅª¤Êblended learning ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃÃÎ¼±¤òºÂ³Ø¤Ç½¬ÆÀ¤·¡¢OJT¤Ç¼ÂÁ©ÎÏ¤òËá¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¬¸ú²Ì¤ò¤è¤ê¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.digital-knowledge.co.jp/solution/training/ojt-op/
¡ÖOJT¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì
- ¸½¾ì¤Ç¤Î¶µ°é´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤È¥³¥¹¥Èºï¸º
- ¥È¥ìー¥Êー¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È°éÀ®¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å
- ¥È¥ìー¥Ëー¤ÎÁá´üÀïÎÏ²½¤ÈÄêÃåÎ¨¤Î¸þ¾å
- ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î°éÀ®ÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¶¯²½
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£KnowledgeDeliver7¤Î¡ÖOJT¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ´¤äÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö³Ø¤Ó¤Î²Í¤±¶¶¡×¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬´Ä¶¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ä¸¦½¤ÉôÌç¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃÎ¼±¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¤ò¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÃÎ¼±¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°ÀìÌç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢¶µ°éµ¡´ØÍÍ¤ä¸¦½¤ÉôÌçÍÍ¤ÈÆ±¤¸»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤è¤êÎÉ¤¤¶µ°é¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¤Ï¤¬ ¹°ÌÀ ¡¿ ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡¡µÈÅÄ ¼«Í³»ù
¸ø¼°HP¡§http://www.digital-knowledge.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/
ÅìµþËÜ¼Ò
¢©110-0005
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî5-3-4¡¡e¥éー¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥Ü½©ÍÕ¸¶
TEL¡§03-5846-2131(ÂåÉ½)¡¡050-3628-9240(Æ³Æþ¤´ÁêÃÌÁë¸ý)