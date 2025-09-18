¡Ö¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¤ÈÈ¯¸«¡ªÇ³Èñ¤Î¤¤¤¤²È¤ÎÈëÌ©¡×¸ø³«

¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢2050Ç¯¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅìµþ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¹â¸úÎ¨²½¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑÅù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö·úÃÛÊª´Ä¶­Êó¹ð½ñÀ©ÅÙ¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶­¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸÷Ç®Èñ¤òºï¸º¤Ç¤­¡¢°ìÇ¯Ãæ²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë´Ä¶­À­Ç½¤Î¹â¤¤½»Âð¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢´Ä¶­À­Ç½¤Î¹â¤¤½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡Âè£±ÃÆ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÇ³Èñ¤Î¤¤¤¤²È¤ÎÈëÌ©¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ä¹â¤¤ÃÇÇ®À­Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿½»Âð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¡¡Æ°²è¤ÏÅìµþÅÔ´Ä¶­¶É¤ÎYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ç¤Î¹­¹ðÇÛ¿®¤â½ç¼¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Âè£²ÃÆ¤ÎÀ©ºî¡¦¸ø³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶­À­Ç½¤Î¹â¤¤½»Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ö¤³¤³¤Á¤è¤¤Êë¤é¤·¡×¤Î¼Â¸½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¤Î°¦¤é¤·¤¤Æ°¤­¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ç³Èñ¤Î¤¤¤¤²È¤Ç¤Î¤³¤³¤Á¤è¤¤Êë¤é¤·¤ò°ì½ï¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢£Æ°²è³µÍ×

¢§¡Ú¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¤ÈÈ¯¸«¡ªÇ³Èñ¤Î¤¤¤¤²È¤ÎÈëÌ©¡Û








¡»Æ°²èÇÛ¿®³«»ÏÆü:2025¡ÊÎáÏÂ£·¡ËÇ¯9·î18Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë


¡»ÅìµþÅÔ´Ä¶­¶É¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖHELLO! Ç³Èñ¤Î¤¤¤¤²È ¤³¤³¤Á¤è¤¤Êë¤é¤·¡×¤Ç¸ø³«


¡»YouTube¤Ç¤Î¹­¹ðÇÛ¿®¤â½ç¼¡³«»Ï


¢£Æ°²è¥ê¥ó¥¯

https://youtu.be/o7bvJQkkq40


¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL

https://www.tokyo-co2down.jp/eco-home/





(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656668
¡Ò¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó¡¡

À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Î¹Ù³°¡£


ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤½÷¤Î¥³¡£


Ì´¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤«»í¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£