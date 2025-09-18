¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÈÈ¯¸«¡ªÇ³Èñ¤Î¤¤¤¤²È¤ÎÈëÌ©¡×¸ø³«
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢2050Ç¯¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅìµþ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¹â¸úÎ¨²½¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑÅù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö·úÃÛÊª´Ä¶Êó¹ð½ñÀ©ÅÙ¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸÷Ç®Èñ¤òºï¸º¤Ç¤¡¢°ìÇ¯Ãæ²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë´Ä¶ÀÇ½¤Î¹â¤¤½»Âð¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Î¹â¤¤½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±ÃÆ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÇ³Èñ¤Î¤¤¤¤²È¤ÎÈëÌ©¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ä¹â¤¤ÃÇÇ®ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿½»Âð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤ÏÅìµþÅÔ´Ä¶¶É¤ÎYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ç¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤â½ç¼¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Âè£²ÃÆ¤ÎÀ©ºî¡¦¸ø³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶ÀÇ½¤Î¹â¤¤½»Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ö¤³¤³¤Á¤è¤¤Êë¤é¤·¡×¤Î¼Â¸½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î°¦¤é¤·¤¤Æ°¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ç³Èñ¤Î¤¤¤¤²È¤Ç¤Î¤³¤³¤Á¤è¤¤Êë¤é¤·¤ò°ì½ï¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Æ°²è³µÍ×
¢§¡Ú¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÈÈ¯¸«¡ªÇ³Èñ¤Î¤¤¤¤²È¤ÎÈëÌ©¡Û
¡»Æ°²èÇÛ¿®³«»ÏÆü:2025¡ÊÎáÏÂ£·¡ËÇ¯9·î18Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë
¡»ÅìµþÅÔ´Ä¶¶É¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖHELLO! Ç³Èñ¤Î¤¤¤¤²È ¤³¤³¤Á¤è¤¤Êë¤é¤·¡×¤Ç¸ø³«
¡»YouTube¤Ç¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤â½ç¼¡³«»Ï
¢£Æ°²è¥ê¥ó¥¯
https://youtu.be/o7bvJQkkq40
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL
https://www.tokyo-co2down.jp/eco-home/
¡Ò¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó¡¡
À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Î¹Ù³°¡£
ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤½÷¤Î¥³¡£
Ì´¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤«»í¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£