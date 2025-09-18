¡Ú¥½¥é¥ß¥Á¥·¥¹¥Æ¥à¡§ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Û9·î29Æü¡¢30Æü¤Ë³«ºÅ¡ª¡Ö¡Ø½èÊý´Æºº¤âºßÂð¤âÎ¾Î©¡ª¡Ù»öÌ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹Ìô¶É·Ð±Ä¡×
¡¡¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅ»ÒÌôÎò¡ØCARADA ÅÅ»ÒÌôÎò Solamichi¡Ù¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥ß¥Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡Ø½èÊý´Æºº¤âºßÂð¤âÎ¾Î©¡ª¡Ù»öÌ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹Ìô¶É·Ð±Ä¡×¤ò9·î29Æü(·î)¡¢30Æü(²Ð) ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://solamichi.v2.nex-pro.com/campaign/84399/apply?np_source=press
¡¡Ìô¶É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌôºÞ»ÕÉÔÂ¤äºßÂð¶ÈÌ³¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÌôºÞ»Õ¤¬´µ¼ÔÂÐ±þ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÌô¶É¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¼õÉÕ¤ä½èÊýäµÆþÎÏ¡¢²ñ·×¡¢ºßÂðË¬Ìä¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¼þÊÕ¶ÈÌ³¤ò»öÌ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÌôºÞ»Õ¤¬ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤«¤ÄºßÂð·ï¿ô¤â¿¤Ð¤¹Ë¡¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿Èë·í¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¶µ°é¤Ï¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¤«¡×¡Ö¼ºÇÔ¤òËÉ¤°¥³¥Ä¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÁ©»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌôºÞ»Õ¤¬´µ¼ÔÂÐ±þ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÌô¶É¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÖÌôºÞ»ÕÉÔÂ¤Ç¶ÈÌ³¤¬²ó¤é¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö»öÌ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¬Ìò³ä¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢°éÀ®¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖºßÂð¶ÈÌ³¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ËÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¡ü³«ºÅÆü»þ¡§9·î29Æü(·î)¡¢30Æü(²Ð)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9:30～10:00 / 12:30～13:00 / 19:30～20:00
¡ü²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥Í¥¯¥×¥í¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ë
¡ü»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÌôºÞ»Õ¡¦Ìô¶É´Ø·¸¼Ô
¡ü»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
²¬ÅÄ Åþ
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥ß¥Á¥·¥¹¥Æ¥à ±Ä¶È´ë²èÉô ÉôÄ¹
ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¡£ÁÈ¿¥³«È¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ºÎÍÑ¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤ÏÆ±¼Ò¤Ç¿Í»öÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¼«¼ÒºÎÍÑ¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¢¸¦½¤´ë²è¤Ê¤É¤òÅý³ç¡£ 2019Ç¯¥½¥é¥ß¥Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÆþ¼Ò¡£±Ä¶È´ë²è¤È¤·¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Î¶ÈÌ³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á°¿¦¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Ìô¶É¤äÂç³Ø¸þ¤±¤Î¹Ö±é³èÆ°¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¡ØCARADA ÅÅ»ÒÌôÎò Solamichi¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡ØCARADA ÅÅ»ÒÌôÎò Solamichi¡Ù¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¾É¾õ¤äÌôºÞ¤Î½èÊýÆâÍÆ¡¢»ØÆ³ÍúÎò¤Ê¤É¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎÅÅ»ÒÌôÎò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÌôºÞ»Õ¤Î¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢½èÊý¤ËºÝ¤·¤Æ°û¤ß¹ç¤ï¤»¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤ÌôºÞ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ä¡¢´µ¼Ô¤Ø¤ÎÉþÌô»ØÆ³ÆâÍÆ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯Ä´ºÞÊó½·²þÄê¤Ç¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐ¿Í¶ÈÌ³¤Î¶¯²½¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±²½¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÖÉþÌô¥Õ¥©¥íー¡×µ¡Ç½¤ä¥È¥ìー¥·¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¡¢ÉþÌô»ØÆ³¤Î²ñÏÃ¤òÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ê¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¡¢ÌôÎò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼«Æ°È¿±Ç¤¹¤ëAIÌôÎòºîÀ®»Ù±çµ¡Ç½¡ÖAI²»À¼ÆþÎÏ¡×¢¨¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢ÌôÎòºîÀ®¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤ª¤è¤Ó¡¢ÉþÌô»ØÆ³¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌôÎò¤ÎºîÀ®¾õ¶·¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ä´µ¼ÔÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Îto do¥ê¥¹¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤º¤ËÌôÎò¤ÎºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2021Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡URL¡§ https://site.solamichi.com/news/2021/10/20_02
¢¨¡ÖAI²»À¼ÆþÎÏ¡×¤Ï¡¢ÌôºÞ»Õ¤È´µ¼Ô¤Î²ñÏÃ¤ÎµÄ»öÏ¿¤òºîÀ®¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î²ñÏÃ¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤¬ÌôÎò¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í×Ìó¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤«¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
