²¼ËÌÂô¤Ç¡ÈÃ¯¤«¤ÈÆ¯¤¯¡É¤ò¤Ò¤é¤¯¼Â¸³¡ÖI am working in shimokitazawa with___ ¡×¤ò³«ºÅ¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ºæ¡¡·ò»Ê¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ²¼ËÌÂô±Ø¤Î¹â²Í²¼»ÜÀß¡Ö¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¡×¤Ë¤Æ¡¢£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë～£±£°·î£±£°Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î£µÆü´Ö¡¢²¼ËÌÂô¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶¨Æ¯¤Î²ÄÇ½À¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖI am working in shimokitazawa with__¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¥¤¥áー¥¸¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿²¼ËÌÂô¤Ç¡¢Æ¯¤¯²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖI am working in shimokitazawa ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¡È²¼ËÌÂô¤ÇÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¼Â¸³¡É¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¡È²¼ËÌÂô¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²Ä»ë²½¤¹¤ë¼Â¸³¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡££³²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¼ËÌÂô¤Ç¡¢³Æ½ê¤ÇÆ¯¤¯¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥ïー¥«ーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¹¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼Â¸³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤Ë¤¢¤ë£µ¤Ä¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤ä¡¢À¤ÅÄÃ«È¯¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSETAGAYA PORT¡×¤È¤âÏ¢·È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¼ËÌ¥ïー¥«ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¡ÖÆ¯¤¯³¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡ÖI am working in shimokitazawa with__¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³«ºÅ´ü´Ö
¡¡¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£±£°·î£±£°Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ê£²¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´
¡¡¡¡¥í¥´À½ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒKonel
£²¡¥¡ÖI am working in shimokitazawa with__¡×¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡Ê£±¡Ë²¼ËÌ¥ïー¥«ー¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¡
¡¦ÆâÍÆ
¡¡²¼ËÌÂô¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡É¤òÀ©ºî¡£Æ±¤¸Éþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ïー¥«ーÆ±»Î¤Ç¤â¡¢¸ß¤¤¤ò¡ÖÆ¯¤¯Ãç´Ö¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¡¢³¹¤Ê¤«¤Ç¤Î¼«Á³¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡££Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥ÄÀ½ºî¹©¾ì¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¤ÆÀ½ºî¡£¥ß¥«¥ó²¼ËÌÆâ¤ÎTSUTAYA¡¡BOOKSTORE¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ²¼ËÌ¥ïー¥«ー¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬ÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦´ü´Ö¡§ £±£°·î£·Æü¡Ê²Ð¡Ë³«»Ï¡¡ ¢¨¸ÂÄêÈÎÇä¿ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¡¦¾ì½ê¡§ TSUTAYA¡¡BOOKSTORE¡¡SHIMOKITAZAWA¡Ê¥ß¥«¥ó²¼ËÌ A³¹¶è£²³¬¡¦£³³¬¡Ë
¡¡¡¦²Á³Ê¡§ £³¡¤£¸£µ£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÌµÎÁÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦¡ØSETAGAYA WORK CONNECT ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¡¡¤Û¤«
¡Ê£²¡Ë²¼ËÌ¥³¥ïー¥¥ó¥°Ï¢·ÈPASS
¡¦ÆâÍÆ
¡¡²¼ËÌÂô¤ËÅÀºß¤¹¤ë£µ¤Ä¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤¬Ï¢·È¡£³Æ»ÜÀß¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢ÆÃÊÌÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ö²¼ËÌ¥³¥ïー¥¥ó¥°Ï¢·ÈPASS¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê°Ê³°¤Î¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ²¼ËÌÂô¤ÇÆ¯¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²¼ËÌ¥³¥ïー¥¥ó¥°Ï¢·ÈPASS¡×¤Ï¡¢²¼ËÌ¥ïー¥«ー¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´¹ØÆþ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¶¦¤Ë¤ªÅÏ¤·¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÅµÂÐ¾Ý´ü´Ö
¡¡£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£±£°·î£±£°Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦ÆÃÅµ¾ÜºÙ
¡¡¡Ö²¼ËÌ¥³¥ïー¥¥ó¥°Ï¢·ÈPASS¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¸åÆü¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý»ÜÀß
¡¡¡¦¡ØKanadeBako¡Ùhttps://kanadebako.com/
¡¡¡¦¡ØSYCL by KEIO¡Ùhttps://sycl.space/
¡¡¡¦¡Øtefu lounge¡Ùhttps://www.te-fu.jp/shimokita
¡¡¡¦¡ØBONUS TRACK MEMBER'S¡Ùhttps://bonus-track.net/members/
¡¡¡¦¡Ø¥í¥Ðー¥È²¼ËÌÂô¡Ùhttps://www.robert.jp/
¡Ê£³¡Ë¤Ï¤¿¤é¤¯Âç¿Í¤Î¸åÌëº× supported by Jameson
¡¡¡¦ÆâÍÆ¡§
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢²¼ËÌÂô¤ÇÆ¯¤¯¥ïー¥«ー¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯Âç¿Í¤Î¸åÌëº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¼«Á³¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥È¥ì¥¤¥·ー ¥¯¥ï¥ó¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö¥¸¥§¥à¥½¥ó¡×¤Î¶¨»¿¤òÆÀ¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥¸¥§¥à¥½¥ó¤ò¡Ö²¼ËÌ¥ïー¥«ー¸òÎ®¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤òÃÆ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì
¡¡BROOKLYN ROASTING COMPANY SHIMOKITAZAWA £²³¬¡Ê¥ß¥«¥ó²¼ËÌB£±£°£±¡Ë
¡¦Æü»þ
¡¡£±£°·î£±£°Æü¡Ê¶â¡Ë£±£·¡§£°£°～£²£°¡§£°£°¡¡¡ÊÅÓÃæÆþÂà½Ð¼«Í³¡Ë
¡¦»²²Ã¾ò·ï:
¡¡²¼ËÌ¥ïー¥«ー¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à ÃåÍÑ¼Ô¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯Âç¿Í¤Î¸åÌëº×»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×½êÍ¼Ô
¡¡¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¤´Äó¶¡¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú»²¹Í£±¡ÛSETAGAYA¡¡PORT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¼Ò²ñ¤äÃÏ°è/¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÝÂê¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÀ¤ÅÄÃ«È¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê¥»¥¿¥¬¥ä¡ß¤Ê¤Ë¤«¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://setagayaport.jp/
¡Ú»²¹Í£²¡ÛSETAGAYA¡¡WORK¡¡CONNECT¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡SETAGAYA¡¡WORK¡¡CONNECT¤Ï¡¢SETAGAYA PORT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£À¤ÅÄÃ«¶èÆâ¤ËÅÀºß¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ëÆÃ¿§¤ò»ý¤Ä¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹Æ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î´Ø·¸¿Í¸ý³ÈÂç¤È¿·¤·¤¤¶¨Æ¯¤Î²ÄÇ½À¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖI am working in Shimokitazawa¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§
¡¦Æü»þ¡§ £²£°£²£µÇ¯£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë£±£¸:£³£°¤«¤é£²£°:£³£°¡Ê£±£¸:£°£°¥ªー¥×¥ó¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§ KanadeBako¡Êhttps://kanadebako.com/¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§£²¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê£±¥É¥ê¥ó¥¯¡¦·Ú¿©ÉÕ¤¡Ë
¡¦Äê°÷¡§ £µ£°Ì¾
¡¦ÂÐ¾Ý¡§ ¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢À¤ÅÄÃ«¥¨¥ê¥¢¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§Peatix¥Úー¥¸¡Êhttps://setagayaworkconnect.peatix.com/¡Ë¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß²ÄÇ½
¡Ú»²¹Í£³¡Û¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²¼ËÌÂô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥ÄÀ½ºî¹©¾ì¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜ¼õÉÕ¡¢ÁêÃÌ½ÐÍè¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ò±Ø¤«¤é¤ï¤º¤«£±Ê¬¤Î½ê¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆT¥·¥ã¥Ä¤òÀ½ºî¤µ¤ì¤ëÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¥ªー¥Àー¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
£È£Ð¡§ https://steal-factory.com/
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô£²ÃúÌÜ£±£°－£±£µ ¥Þ¥ë¥·¥§²¼ËÌÂô £²³¬
¡Ú»²¹Í£´¡ÛJAMESON¡Ê¥¸¥§¥à¥½¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£¸À¤µª¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¥¦¥¤¥¹¥ーÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÏÅö»þÀ¤³¦ºÇ¹â¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥§¥à¥½¥ó¡×¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤«¤é¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ØÅÏ¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥à¥½¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ£±£·£¸£°Ç¯¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ôー¥È¤ò»È¤ï¤º¡¢ÂçÇþ¡¢¥â¥ë¥È¡¢¥°¥ìー¥ó¤Î£³¤Ä¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢£³²ó¾øÎ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤¤é¤ì¤ë¡Ö¥¸¥§¥à¥½¥ó¡×¤ÎË¤«¤Ê¹áÌ£¤È¥¹¥àー¥¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢No.£±¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö¥¸¥§¥à¥½¥ó ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¸¥§¥à¥½¥ó ¥¹¥¿¥¦¥È ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥¸¥§¥à¥½¥ó ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ì¥ë¡×¡¢¡Ö¥¸¥§¥à¥½¥ó IPA ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î£´¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.jamesonwhiskey.com/ja-jp/
Facebook¡§ http://www.facebook.com/Jameson.Japan
X¡§https://x.com/JamesonJapan
Instagram¡§ @jameson.japan
¡Ú»²¹Í£µ¡ÛSYCL¡¡by¡¡KEIO
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤Î¡É¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤¬³¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Í·¤Ö¤ÈÆ¯¤¯¤¬º®¤¶¤ë²¼ËÌÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡¦³¹¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯£²£´»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ß¥«¥ó²¼ËÌA³¹¶è£´～£µ³¬¡Ê¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë
¡¦¥ß¥«¥ó²¼ËÌB³¹¶è£³～£µ³¬¡Ê¥¹¥âー¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë
£È£Ð¡§¡¡https://sycl.space
»ö¶È¼çÂÎ¡§µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥È¥«¥é¥á¥Ç¥£¥¢
¡Ú»²¹Í£¶¡Û¡Ö¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¡×»ÜÀß³µÍ×
¡Ê£±¡Ë»ÜÀßÌ¾¾Î¡§¥ß¥«¥ó²¼ËÌ
¡Ê£²¡Ë³« ¶È Æü¡§£²£°£²£²Ç¯£³·î£³£°Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ê£³¡Ë³Æ³¹¶è°ÌÃÖ¿Þ¡§
¡Ê£´¡ËÊª·ï³µÍ×
¡Ê£µ¡Ë¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¤Ï¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡£Í·¤Ö¤ÈÆ¯¤¯¤ÎÌ¤´°ÃÏÂÓ¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²¼¡¢²¼ËÌÂô¤Î¼«Í³¤Ç»¨Â¿¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢Í½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀßÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬¸òº¹¤·¡¢Àä¤¨¤º¼«Í³¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È¾ï¤ËÌ¤´°¤Ç¤¢¤ë¡É¤³¤È¤Ë²¼ËÌÂô¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«½Ð¤·¡¢Ì¤´°¤æ¤¨¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¼Â¸³¤äÄ©Àï¤òÂ¥¤¹ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://mikanshimokita.jp/
¡Ê£·¡ËYoutube¡§https://www.youtube.com/mikanshimokita
¡Ê£¸¡ËX¡§https://twitter.com/mikan_shimokita
¡Ê£¹¡ËInstagram¡§https://www.instagram.com/mikan_shimokita/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡Ê£±¡Ë¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡µþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ºæ¡¡·ò»Ê
¡Ê£³¡ËËÜ¼Ò¡¡¡¡ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô´Ø¸Í°ìÃúÌÜ£±£°ÈÖÃÏ£±
¡Ê£´¡ËÀßÎ© ¡¡£²£°£²£´Ç¯£´·î£±Æü¡Êµþ²¦ÅÅÅ´£±£°£°¡ó½Ð»ñ¡Ë
¡Ê£µ¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¾¦¶È»ÜÀß±¿±Ä»ö¶È¡¢Ãó¼Ö¾ì±¿±Ä»ö¶È¡¢¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«ー»ö¶È¡¡¤Û¤«
¡Ê£¶¡Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.keiosc.co.jp/