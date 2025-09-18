³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìÇ§¾Ú¡×¼èÆÀ¥»¥ß¥Êー
2025Ç¯9·î11Æü¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡×»öÌ³¶É¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìÇ§¾Ú¡×¼èÆÀ¥»¥ß¥Êー¤Ç¹Ö±é¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìÇ§¾Ú¡×À©ÅÙÀ©Äê¤ÎÇØ·Ê¤äÌÜÅª¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢¤½¤Î¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç§¾Ú¼èÆÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦Ç§¾Ú¼èÆÀ»ö¶È¼Ô¤«¤é¤Î¸ú²Ì»öÎã¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¡¢¹Ö±é¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï´ë¶È¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÀ¼¡ÖÆó¤ÄÀ±¡¢»°¤ÄÀ±¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤¤¡×¡Û
»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤«¤é¡ÖÆó¤ÄÀ±¡¢»°¤ÄÀ±¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¸½ºßÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í°÷³ÎÊÝ¡×¤òµó¤²¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¹¹¤Ê¤ë¼þÃÎ¤ò¿Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»öÌ³¶É¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤·¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¿¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµá¿¦¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢±¿Á÷¶È³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï±¿Å¾¼Ô¿¦¾ì´Ä¶ÎÉ¹¥ÅÙÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¹¡¢¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¡ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡É¤òÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ç¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£µá¿¦¼Ô¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ø¤Î½¢¿¦¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Þー¥¯¤ò»ý¤Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç§¾Ú¼Â»ÜÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤½¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÀÑ¶ËºÎÍÑ¡¢Ç¯´ÖµÙÆü¤Î¼èÆÀ¿ôÁý²Ã¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ÎÃ»½Ì¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¦¾ìÁª¤Ó¤ÎÌÜ°õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤è¤ê»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÇ§¾Ú¼Â»ÜÃÄÂÎ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Î¿³ººÇ§¾Ú¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¼þÃÎ¹Êó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.untenshashokuba.go.jp/