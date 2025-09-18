¡ÚÂÔË¾¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Û¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¤è¤ê¡¢¥È¥è¥¿¡¦£¸£°¥Ï¥ê¥¢ーÍÑ¥¢¥Ã¥Ñー¥Æー¥ë TYPE£² 10·îËöÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª
ÁõÃå¥¤¥áー¥¸ (°Å°Ç)
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=uktszOa7mJ4 ]
¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ¥áー¥«ー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È(ËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©±©Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ËÙ ²íÍø)¤¬Å¸³«¤¹¤ëLEDÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Övalenti(¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£)¡×¤«¤é¡¢¥È¥è¥¿80¥Ï¥ê¥¢ーÀìÍÑ¥¸¥å¥¨¥ëLED¥Æー¥ë¥é¥ó¥×ULTRA TYPE2¤ò2025Ç¯10·îËö¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Å¬¹ç¼Ö¼ï¤Ï¥È¥è¥¿¡¦¥Ï¥ê¥¢ー¤ª¤è¤Ó¥Ï¥ê¥¢ー¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÍÑ¡£¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£ÆÈ¼«¤Î¡ÈÌ¥¤»¤ë±é½Ð¡É-¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://valenti-onlineshop.com/tt80hau2
ÁõÃå¥¤¥áー¥¸(ÀµÌÌ)
¢£¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç
ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷¤Îµ±¤¡£
ÅÀÅô¥¤¥áー¥¸
ÅÀÅô¥¤¥áー¥¸
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
²¤½£¼Ö¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÀè¿Êµ¡Ç½¡£¥í¥Ã¥¯¡¿¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯»þ¤Ë¥Æー¥ë¥é¥ó¥×¤¬¥âー¥·¥ç¥óÅÀÅô¤¹¤ë¡£
¢¨Æ°ºî¤Ë¤Ï¾ï»þÅÅ¸»¤ª¤è¤Ó¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥óÅÅ¸»¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¢£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¥ì¥Ã¥É¥ì¥ó¥º/¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡
¥é¥¤¥È¥¹¥âー¥¯/¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥à
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/134513/table/23_1_34f60c79be3398b7892e3735ed87bfa9.jpg?v=202509190226 ]
ÅÀÅôÆ°²è¤äÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï¡¢valenti(¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£)¸ø¼°SNS¡¦YouTube¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/valenti_japan_official/
X¡§https://x.com/ValentiJapan
LINE:https://lin.ee/ddKK65L
facebook¡§https://www.facebook.com/ValentiOfficialShop/
YouTube¡§https://www.youtube.com/watch?v=cr5HKzMesRc
¡ÚVALENTIÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://valentijapan.com/contact/
TEL¡§058-322-6700
¼õÉÕ»þ´Ö¡¡10:00～12:00¡¿13:00～18:00
¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©±©Åç»Ô¾åÃæÄ®Ä¹´Ö1881
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙ ²íÍø
ÀßÎ©¡§2007Ç¯7·î14Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¢¿©ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¦²·Çä¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥³¥¹¥áÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä