¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤Î°áÁõ¤ò¥À¥ó¥Ò¥ë¤¬À©ºî
(C) 2025 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.
±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¥Ò¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î½©¸ø³«¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤Ë°áÁõÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥È¥à¡¦¥Ðー¥¯¡¢¥ì¥²¡á¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¸¡¢¥Ô¥¢ー¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥Ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ½âÖ¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÃéÀ¿¿´¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ÄµÊó°÷¤Î¥¸¥çー¥¸¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Ù¥ó¥Àー¡Ë¤¬¡¢¹ñ²È¤ÈºÊ¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡Ê¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¥Ã¥È¡Ë¤Î´Ö¤Çµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢ÃéÀ¿¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.
¥À¥ó¥Ò¥ë¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Æー¥é¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿°áÁõ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Û¥í¥¦¥§¥¤¤È¡¢Êª¸ì¤È¿ÍÊªÁü¤òÄêµÁ¤¹¤ë°áÁõ¤ÎÀ½ºî¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥¨¥ì¥ó¡¦¥Þ¥¤¥í¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þー¡Ù¡¢¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¡¢¡Ø´í¸±¤Ê¾ð»ö¡Ù¤òÃ´Åö¡Ë¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê´°À®¤·¤¿¥À¥ó¥Ò¥ë¤é¤·¤¤¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ï¡¢ÍÞÀ©¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÊª¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ³Ø¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥ó¥Ò¥ë¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥á¥¤¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥á¥¸¥ãー¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢Ã¼Àµ¤Ê¥·¥ã¥Ä¤È¥È¥é¥¦¥¶ー¥º¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¥Ï¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¯¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¥Áー¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Â»Î¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C) 2025 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.
(C) 2025 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ー¤È¤Ê¤ë¥ë¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ò¥ë¤È±Ç²è³¦¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥Ò¥ë¤Ï±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë°áÁõ¤òÄó¶¡¤·¡¢¶äËë¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÄêµÁ¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î²«¶â»þÂå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î±Æ¶Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤Ï9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°
µÓËÜ¡§¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³ー¥×
½Ð±é¡§¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥Þ¥ê¥µ¡¦¥¢¥Ù¥é¡¢
¥È¥à¡¦¥Ðー¥¯¡¢¥Ê¥ª¥ß¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¢¥ì¥²¡á¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¸¡¢and ¥Ô¥¢ー¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥Ê¥ó
2025Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥¹¥³ー¥×¡¦¥µ¥¤¥º¡¿94Ê¬¡¿¥«¥éー¡¿±Ñ¸ì¡¿5.1ch
ÆüËÜ¸ì»úËëËÝÌõ¡§¾¾ºê¹¹¬¡¿¸¶Âê¡ØBLACK BAG¡Ù¡¿±ÇÎÑG¡¡ÇÛµë¡§¥Ñ¥ë¥³¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë±Ç²è¡¡¡¡
(C) 2025 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.