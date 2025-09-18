ÊÝ°é»Î¤ÎËÜ²»¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡ØÊÝ°é»Î¤ÎÆ¯¤Êý¼ÂÂÖÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¡Ù¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÀî ÁÏÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ä«Æü ÃÒ»Ê¡Ë¤¬´´»ö¼Ò¤È¤Ê¤êÁÈÀ®¤¹¤ë¡ÖÊÝ°é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¡Ë¡×¤Ë»²²è¤·¡¢»²²ÃË¡¿Í¤È¤È¤â¤ËÊÝ°é¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ°é»Î¡Ê¸µÊÝ°é»Î¡¢ÀøºßÊÝ°é»Î¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ç·×2,037Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ØÊÝ°é»Î¤ÎÆ¯¤Êý¼ÂÂÖÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¡Ù¤ò6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é 6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÊÝ°é¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÊÝ°é»Î¤¬¼ÂºÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊÝ°é¤Î»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£Á´¹ñ¤ÎÊÝ°é»Î¤«¤éÀ¼¤ò½¸¤á¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¸þ¤¤ËÆ¯¤¯»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤Î²ÝÂêÅù¤â²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÊÝ°é¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³èÆ°¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡Ö¿Ê¤â¤¦¡¢ÊÝ°é¡¡¾È¤é¤½¤¦¡¢¤³¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊÝ°é±à¡Ö¥Ë¥Á¥¤¥¥Ã¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÝ°é¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±Ä´ºº¤Î³µÍ×µÚ¤Ó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼URL¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¸øÉ½¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¤Î³µÍ×¡¦·ë²Ì
URL¡§https://www.nissay.co.jp/news/2025/pdf/20250918.pdf
¢£ÊÝ°é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à
¡ã³µÍ×¡ä
2025Ç¯3·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖÊÝ°é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤Ï¡¢ÊÝ°é»ö¶È¼ÔÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬º¤Æñ¤Ê¡¢ÊÝ°é»ö¶È¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ò¶¦Æ±¡¢Ï¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÊÝ°é¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ°é»ÎÉÔÂ¡¢DX¤ÎÃÙ¤ìÅù¤Ç¸½¾ì¶ÈÌ³¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢IT²½Åù¤Ë¤è¤ëÊÝ°é»Î¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤ò´Þ¤àÊÝ°é»ö¶È´Ä¶¤Î²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½»Ù±ç¤ä¡¢¶¦Æ±Ä´Ã£Åù¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤è¤ëÊÝ°é½ê·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½»Ù±ç¡¢ÀøºßÊÝ°é»Î¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÉÔÂ²ò¾Ã¡¢ÊÝ°é»ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å»ÜºöÅù¤ò¸¡Æ¤¡¦¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ÔÀ¯¤Ø¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ä¿¦°÷½è¶ø¡¢ÇÛÃÖ´ð½à¡¢Êä½õ¶âÅù¤Î³Æ´ÑÅÀ¤Ç¤Î²þÁ±Í×Ë¾¤ò¼è¤êÅ»¤á¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Åö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î³èÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢ÊÝ°é¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³À¸þ¾å¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤È°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²²èË¡¿Í¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥Ã¥º¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤¹¤¯¤¹¤¯¤É¤í¤ó¤³¤Î²ñ¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤¾ðÊó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥é¥¤¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û
¡ã¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡ä
¡ã¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡ä
¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à³ÆË¡¿Í¤ÇÊÝ°é¶È³¦¤Î²ÝÂê¤äÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤»Ñ¤ÎµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢
¾ï¤Ë¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÊÝ°é¤Î¸½¾ì¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ¼Ò²ñ¤Ë°ì¿Í¤ÇÎ©¤Ä¾ì½ê¡¢
²ÈÂ²¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ¼é¤ê¡¦°é¤Æ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëÊÝ°é±à¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÊÝ°é¤Î¤·¤´¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤È¤Ê¤¿¤Á¤¬¡¢¾ï¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Á¡¢
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤Ë¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¼èÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡Ö¼Ò¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÄÌ¤·¤ÆË¤«¤Ê¿Í´ÖÀ¸³è¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¡¦²ð¸î»ö¶È¡¦ÊÝ°é»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Êñ³çÅª¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎÊÝ°é¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥Á¥¤¥¥Ã¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÌó 350 ¥õ½ê¤ÎÊÝ°é»ö¶È½ê¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤Ö¡£¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤ê³Ø¤Ö¡£¡×¤òÊÝ°éÍýÇ°¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ç¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î¾¦¹æ¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û¡ÊNICHIIGAKKAN CO., LTD.¡Ë
¡ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡ÏÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ4-6¡¡¸æÃã¥Î¿å¥½¥é¥·¥Æ¥£
¡ÎÁÏ¶ÈÇ¯·î¡Ï1968Ç¯12·î
¡ÎÀßÎ©Ç¯·î¡Ï1973Ç¯8·î
¡ÎÂåÉ½¼Ô¡ÏÃæÀî ÁÏÂÀ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë
¡Î¥°¥ëー¥×¼çÍ×»ö¶È¡Ï°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¡¢²ð¸î»ö¶È¡¢ÊÝ°é»ö¶È¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È
¡Î»ö¶È½ê¡ÏËÜ¼Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢6»Ù¼Ò¡¢12»ÙÉô¡¢88»ÙÅ¹¡¢12±Ä¶È½ê¡Ê2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
¡Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://www.nichiigakkan.co.jp/
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡·Ð±Ä´ë²èËÜÉô¡¡¹ÊóÉô¡¡Ã´Åö¡Ê±§º´Èþ¡¦±ºÅÄ¡Ë
Mail¡§kouhouka@nichiigakkan.co.jp¡¡TEL¡§03-5834-5421