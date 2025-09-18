»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¥Ó¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÅÂ¼¡¡Å°¡¢°Ê²¼¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢8·î16Æü(ÅÚ)～9·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤ÎÌó3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÉðÂ¢¾®¿ù±ØËÌ¸ý¤Î²òÂÎÃæ¤Î¥Ó¥ë¡Ê½êºß¡§Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¡Ë¤òÃÏ°è¤Î¾ÃËÉ½ð¡¦¾ÃËÉÃÄ¤Î·±Îý¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£·Æü(Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¸¶¾ÃËÉ½ð¤ÈÃæ¸¶¾ÃËÉÃÄ¤Î¹çÆ±·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥«¥Ã¥¿ー¤Ç¤Î¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ÎÇË²õ·±Îý¤ä¥Ûー¥¹±äÄ¹¤ò´Þ¤à¾Ã²Ð·±ÎýÅù¡¢²ÔÆ¯Ãæ¤Î¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÂÁ©Åª¤ÊËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£·×40Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î¼ÂÁ©ÎÏ¤ª¤è¤ÓÏ¢·ÈÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢º£¸å¤â°ÂÁ´°Â¿´¤ÇºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ÃËÉ½ðÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤Î³«ºÅÅù¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤Ë°ìÁØ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ½ð¡¦¾ÃËÉÃÄ¤Î¹çÆ±·±Îý
¥¨¥ó¥¸¥ó¥«¥Ã¥¿ー¤Ç¤Î¥¬ー¥É¥ìー¥ëÇË²õ·±Îý
¥¨¥ó¥¸¥ó¥«¥Ã¥¿ー¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー
¾Ã²Ð·±Îý
¢£»²²Ã¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¦Ãæ¸¶¾ÃËÉ½ð
¡Öº£²ó¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê´Ä¶¤ÇÂâ°÷¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¾ÃËÉÃÄ¤äÃÏ°è´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤Î³ÎÊÝ¤Ë°ìÁØ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦Ãæ¸¶¾ÃËÉÃÄ
¡ÖÃÏ°èËÉºÒÎÏ¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¾ÃËÉÃÄ¤Ï¡¢Äê´ü·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬²òÂÎ·úÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÂÁ©·±Îý¤Îµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á»²²Ã¤·¤¿¼ã¼ê¡¦½÷ÀÃÄ°÷¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¥«¥Ã¥¿ーÅù¤Î»ñ´ïºà¤ò»È¤Ã¤¿·±Îý¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þー¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡Ö£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¢£»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ä¿Ê·×²è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.mfr.co.jp/content/dam/mfrcojp/company/news/2022/0315_01.pdf
¡¡¤¹¤Þ¤¤¤Î¹âÀÇ½¡¦¹âÂÑµ×²½¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼Â¸½¤ä¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´Æþµï¸å¤Î¤¯¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¹ÔÆ°Åù¤Î´Ä¶¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤¹¤Þ¤¤¤È¤¯¤é¤·¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£