µ¡³£Í×ÁÇµ»½ÑÅ¸¤Ë½ÐÅ¸¡¡¶â·¿¥ì¥¹ÃòÂ¤¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥­¥ã¥¹¥È¡×¤ä¥í¥¹¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹ÀºÌ©ÃòÂ¤¡¢MIM¤ò¤´¾Ò²ð¡Ú¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥ïー¥ë¥ÉÂçºå¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¸ÍÅÄÂóÉ×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¡ÊÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥ïー¥ë¥ÉÂçºå¡¡µ¡³£Í×ÁÇµ»½ÑÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÁÏÎ©55Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÊÀ¼Ò¤¬¸Ø¤ë¡¢ÃòÂ¤¤ä¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤òÅ¸¼¨¡£¥í¥¹¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹ÀºÌ©ÃòÂ¤¡¢MIM¡Ê¶âÂ°Ê´Ëö¼Í½ÐÀ®·Á¡ËÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢ÊÀ¼Ò¿·µ»½Ñ¤Î¶â·¿¥ì¥¹ÃòÂ¤¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥¹¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè²ó¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃòÂ¤¼Â±é¤òº£²ó¤â³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Çºî¤Ã¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö
¶âÂ°ÉôÉÊ¤Î¤ªÇº¤ß»öÎã¤ä¡¢²ò·è¤ËÆ³¤¤¤¿À®¸ù»öÎã¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö³«È¯ÃÊ³¬¤«¤éÃòÂ¤ÉÊ¤ò¡×¡£Ä¶¾¯¥í¥Ã¥È¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç¡¢¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÀ½Ë¡¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Öµ»½ÑÁêÃÌ¥Öー¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤É¤¦¤¾¢
https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1431877272389396-VEK
½ÐÅ¸¾ðÊó
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå ¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî¹ÁËÌ1-5-102¡Ë
½ÐÅ¸¾®´ÖÈÖ¹æ¡§6¹æ´Û B¥Ûー¥ë 51-1
½ÐÅ¸¥Æー¥Þ
¡Ö³«È¯ÃÊ³¬¤«¤éÃòÂ¤ÉÊ¤ò¡×
¡¦Ä¶¾¯¥í¥Ã¥È¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç¡¢¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÀ½Ë¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ê¶â·¿¥ì¥¹ÃòÂ¤¡Ë
ºÇÃ»1½µ´ÖÇ¼ÉÊ¡¦ÆñºïºàÂÐ±þ¡¦»îºî¸þ¤±¿·µ»½Ñ
3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¼ù»éÌÏ·¿¤òÀ½ºî¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸¶·¿¤Ë¥í¥¹¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹ÀºÌ©ÃòÂ¤¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¶âÂ°À½ÉÊ¤òÀ½ºî¤¹¤ë¹©Ë¡¡£ÃòÊª¤òºÇÃ»1½µ´Ö¡¢1¸Ä¤«¤éÀ½Â¤²ÄÇ½¤Ç¡¢¶â·¿ÈñÉÔÍ×¡£»îºî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õµ¡¡¢Á¥Çõ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢»º¶Èµ¡´ï¡¢°åÎÅ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥¹¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹ÀºÌ©ÃòÂ¤
Ãæ¶õ¡¦Ê£»¨·Á¾õÉÊ¤ÎÎÌ»º¤ËºÇÅ¬
¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤Î¼çÎÏµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¶õ¡¦Ê£»¨»°¼¡¸µ·Á¾õ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡Ö¥í¥¹¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹ÀºÌ©ÃòÂ¤¡×¡£
ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¾õ¤«¤éÆñÊª·Á¾õ¤Þ¤Ç¤ÎÀ½ºî¤´ÁêÃÌ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·Â³¤±¡¢ÂÐ±þ¹Ý¼ï¤Ï70¼ï°Ê¾å¡£¤¢¤é¤æ¤ë»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÀºÌ©¶âÂ°ÉôÉÊ35,000·¿°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£MIM¡Ê¶âÂ°Ê´Ëö¼Í½ÐÀ®·Á¡Ë
¾®·¿¡¦¹âÀºÅÙÉÊ¤ÎÎÌ»º¤ËºÇÅ¬
MIM¤È¤Ï¡¢Ê´Ëö¾õ¤Î¶âÂ°Ê´¤È¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¶â·¿¤Ë¼Í½Ð¤·Ã¦»é¡¦¾Æ·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÜÅª¤Î·Á¾õ¤Î¶âÂ°ÉôÉÊ¤òºîÀ®¤¹¤ë²Ã¹©ÊýË¡¤Ç¤¹¡£°åÎÅµ¡´ï¤ä±§Ãè¹Ò¶õµ¡´ØÏ¢ÉôÉÊ¤â¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥Ã¥È10¸Ä～ËüÃ±°Ì¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Öー¥¹Æâ¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ÆÀ½Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ªÇº¤ß»öÎã¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤È¤Î°ã¤¤¡×¡Ö²Á³Ê´¶¡×¡ÖÀ®¸ù»öÎã¡× ¤ò¸ò¤¨¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤ò30Ê¬¤´¤È¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â±é¥¤¥Ù¥ó¥È
Ëè²ó¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë ¡ÚÃòÂ¤¼Â±é¡Û ¤òº£²ó¤â³«ºÅ¡ª
ÄãÍ»ÅÀ¹ç¶â¤ò»È¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃòÂ¤¹©Äø¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´°À®ÉÊ¤Ï ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
À½ÉÊ¤Î·Á¾õ¡¦ºà¼Á¡¦¥í¥Ã¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀ½Ë¡¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë
¡Èµ»½ÑÁêÃÌ¥Öー¥¹¡É¤È¤·¤Æ¤â¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè¾ìÅÐÏ¿ :
¢¨½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÊý¤Ï¡¢½ÐÅ¸¼Ò¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¤´ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥í¥¹¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹ÀºÌ©ÃòÂ¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥¹¥È¡¢MIM¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢»îºî¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç°ì´ÓÂÐ±þ¤¹¤ë¶âÂ°²Ã¹©¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£1970Ç¯¤ÎÁÏÎ©°Ê¹ß¡¢ÅÅ¼Ö¡¦¹©ºîµ¡³£¡¦°åÎÅµ¡´ïÅù¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ÎÀºÌ©ÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê£³Ⅾ¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿¿·ÃòÂ¤Ë¡¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥¹¥È¡×¤ä¡¢3Ⅾ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤ÎOEM¾¦ÉÊ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.castem.co.jp/
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¡§ÀÐÅÄ
TEL¡§084-955-2475
E-mail:koho@castem.co.jp