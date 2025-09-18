£Á£Ò¤Ç¿©ºà¤Î½Å¤µ¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¡ª ¿·¤·¤¤³Ø½¬ÊýË¡¤ò³«È¯
¡ã³µÍ×¡ä
¿©ÉÊ¤äÎÁÍý¤Î½ÅÎÌ¤ò¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¿äÄê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¿©ÉÊ½ÅÎÌ¿äÄêÇ½ÎÏ¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬±ÉÍÜ»ØÆ³»þ¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÀÝ¼è±ÉÍÜÎÌ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤ä¡¢¸¥Î©¤òÎ©¤Æ¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¡¢
¿©ÉÊ½ÅÎÌ¿äÄêÇ½ÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ëÊýË¡¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢2D ¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Õー¥É¥â¥Ç¥ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¿©ÉÊ¤òÍøÍÑ¤·¤¿³Ø½¬ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤ä³Ø½¬¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤ÎÌäÂê¡¢¥¤¥áー¥¸¤¬¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¸øÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡À¸³è²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¾¾ËÜ ²ÂÌé½Ú¶µ¼ø¡¢¾ðÊó³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÂÀÅÄ ÀµºÈ¶µ¼ø¡¢¸©Î©¹ÅçÂç³Ø¤Î²¬ÅÄ ¸¼Ìé½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»ÎÍÜÀ®¹»¤Î³ØÀ¸43¿Í¤ò¡¢£±.Ê¸»ú¤Î¤ß¡¢£².Ê¸»ú¤È¼Ì
¿¿¡¢£³.¥Õー¥É¥â¥Ç¥ë¡¢£´.³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¤Î4¤Ä¤Î³Ø½¬Ë¡¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¡¢10¸Ä¤Î¿©ÉÊ¤Î½ÅÎÌ¿äÄêÇ½ÎÏ¤òÈæ³Ó¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢AR¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â½½Ê¬¤ÊÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë³Ø½¬¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸¡¾Ú¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤«¤é¡¢AR ¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï³Ú¤·¤µ¤äÌòÎ©¤ÁÅÙ¡¢Â¾¿Í¤Ø¤Î¿ä¾©ÅÙ¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤Ç¹âÆÀÅÀ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢AR ¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬³Ø½¬¾ì½ê¤ä¥³¥¹¥È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¿©ÉÊ½ÅÎÌ¿äÄêÇ½ÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025 Ç¯ 9 ·î 11 Æü¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖJournal of Human Nutrition and Dietetics¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AR ¤òÍÑ¤¤¤Æ 3D ¥Õー¥É¥â¥Ç¥ë¤ò²èÌÌÉ½¼¨
º¸¡§AR À¸À®¤·¤¿¤È¤¦¤â¤í¤³¤· ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±¦¡§¥Õー¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¤È¤¦¤â¤í¤³¤·
¡ã¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡ä
ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤ÎÀµ³Î¤Ê½ÅÎÌ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä±ÉÍÜÁÇ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢·ò¹¯´ÉÍý¾å½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÉÍÜ´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î½ÅÎÌ¤òÇé¤ò»È¤ï¤º¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¿äÄê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡Ê¿©ÉÊ½ÅÎÌ´¶³Ð¡Ë¤¬¡¢±ÉÍÜÉ¾²Á¤ä¸¥Î©ºîÀ®¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ½ÅÎÌ´¶³Ð¤òÍÜ¤¦ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¿©ÉÊ¡¢¥Õー¥É¥â¥Ç¥ë¡¢ËÜ¤ä¼Ì¿¿¡¢Ê¸»ú¾ðÊó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿³Ø½¬ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´ÉÍý¥¹¥Úー¥¹¡¢ÈñÍÑ¡¢¼ÂºÝ¤Î¿©ÉÊ¤ÎÁÛÄê¤¬¤·¤Å¤é¤¤ÅÀ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AR ¤òÍøÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¶µºà¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢²½³Ø¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©ÉÊ½ÅÎÌ´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Î AR ¥Äー¥ë¤Ï¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ½ÅÎÌ´¶³Ð¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤á¤Î AR ¥Äー¥ë¤Î³«È¯¤È¤½¤Î³Ø½¬¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ¡ä
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÃ¼Ëö¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë 3D ¥Õー¥É¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë AR ¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î AR ¥Äー¥ë¤ÎÍÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»ÎÍÜÀ®¹»¤Î³ØÀ¸ 43 ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿©ÉÊ½ÅÎÌ´¶³Ð¤Î³Ø½¬¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢£±. Ê¸»ú¾ðÊó¤Î¤ß¡¢£².Ê¸»ú¾ðÊó¡Ü¼Ì¿¿¡¢£³.¥Õー¥É¥â¥Ç¥ë¡¢£´.AR ¥Äー¥ë¤Î 4 ¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢10 ¸Ä¤Î¿©ÉÊ¤Î½ÅÎÌ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç³Ø½¬¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø½¬Á°¸å¤Ç 10 ¸Ä¤Î¿©ÉÊ¤Î½ÅÎÌ¤ò¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¿äÄê¤µ¤»¡¢³Ø½¬Á°¸å¤Î²òÅú¸íº¹¤Î²þÁ±ÅÙ¹ç¤¤¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¥Äー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡¢ÌòÎ©¤ÁÅÙ¡¢Â¾¿Í¤Ø¤Î¿ä¾©ÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë´¶ÁÛ¤ò¼«Í³µºÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢AR ¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Â¾¤Î¥°¥ëー¥×¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¯²òÅú¸íº¹¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢AR ¥°¥ëー¥×¤Ï³Ú¤·¤µ¡¢ÌòÎ©¤ÁÅÙ¡¢Â¾¿Í¤Ø¤Î¿ä¾©ÅÙ¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Í³µºÜÆâÍÆ¤ÎÊ¸¾Ï¤Î²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢AR ¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡¦º£¸å¤ÎÅ¸³«¡ä
AR ¥Äー¥ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î³Ø½¬¥Äー¥ë¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¯¿©ÉÊ½ÅÎÌ´¶³Ð¤Î³Ø½¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£AR ¥Äー¥ë¤Ï´ÉÍý¥¹¥Úー¥¹¤äÈñÍÑ¤ÎÌäÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë AR ¥Äー¥ë¤ÎÍÍÑÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»ñ¶â¾ðÊó¡ä
ËÜ¸¦µæ¤Ï¸©Î©¹ÅçÂç³Ø½ÅÅÀ¸¦µæ»ö¶È¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·ÇºÜ»ï¾ðÊó¡ä
¡ÚÈ¯É½»¨»ï¡ÛJournal of Human Nutrition and Dietetics
¡ÚÏÀ Ê¸ Ì¾¡ÛCan Augmented Reality be Used as a Portion Size Estimation Aid Tool? A Pilot
Randomized Controlled Trial
¡ÚÃø ¼Ô¡ÛYoshinari Matsumoto, Genya Okada, Masaya Ohta
¡Ú·ÇºÜ URL¡Ûhttp://dx.doi.org/10.1111/jhn.70125
¡Ú¸¦µæÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¦Âçºå¸øÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡À¸³è²Ê³Ø¸¦µæ²Ê
¡¡¾¾ËÜ ²ÂÌé¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È ¤è¤·¤Ê¤ê¡Ë
¡¡TEL¡§06-6167-1307
¡¡E-mail¡§y-matsumoto@omu.ac.jp
¡¦¸©Î©¹ÅçÂç³ØÃÏ°èÁÏÀ¸³Ø²Ê·ò¹¯²Ê³Ø¥³ー¥¹
¡¡²¬ÅÄ ¸¼Ìé¡Ê¤ª¤«¤À ¤²¤ó¤ä¡Ë
¡¡TEL¡§082-251-9841
¡¡E-mail¡§g-okada@pu-hiroshima.ac.jp
¡ÚÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¦Âçºå¸øÎ©Âç³Ø ¹Êó²Ý Ã´Åö¡§¶¶ËÜ
¡¡TEL¡§06-6967-1834
¡¡E-mail¡§koho-list@ml.omu.ac.jp
¡¦¸©Î©¹ÅçÂç³Ø Æþ»î¡¦¹Êó²Ý Ã´Åö¡§¾¾°æ
¡¡TEL¡§082-251-9540
¡¡E-mail¡§y-matsui19002@pu-hiroshima.ac.jp