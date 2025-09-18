ISO/DIS 9001:2025ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à-Í×µá»ö¹à¤ÎË®ÌõÈÇ¡Ê¹ñºÝµ¬³Ê°Æ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¡ª
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Ä«Æü¹°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡ØISO/DIS 9001:2025ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à-Í×µá»ö¹à¡¡Quality management systems - Requirements¡Ù¤ÎË®Ìõ¡Ê±Ñ¡¦ÆüÂÐÌõÈÇ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ISO/DIS 9001:2025¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à-Í×µá»ö¹àQuality management systems - Requirements
¤³¤ÎÊ¸½ñ¤ÏDIS¡Ê¹ñºÝµ¬³Ê°Æ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿³µÄÅÓÃæ¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ô±Ñ¸ì¡Õ¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§13,227 ±ß¡¡A4È½¡¦40¥Úー¥¸
¡Ô±Ñ¡¦ÆüÂÐÌõÈÇ¡Õ¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§23,804±ß¡¡A4È½¡¦100¥Úー¥¸
¤´¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
―ISO 9001²þÄûÆ°¸þ-DISÅêÉ¼¤¬³«»Ï―
¡¡2023Ç¯¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿ISO 9001¡ÊÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à-Í×µá»ö¹à¡Ë²þÄûºî¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î27Æü¤Ë¹ñºÝµ¬³Ê°Æ¡ÊDIS¡Ë¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¡¢ISO¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëDISÅêÉ¼¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢2026Ç¯1·î26Æü～1·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëISO/TC 176/SC 2/WG 29¥á¥¥·¥³²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢DIS¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢2026Ç¯9·îº¢¤Î²þÄûÈÇISO 9001È¯¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ISO 9001¤Ï¡¢ISO¡Ê¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µ»½ÑÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëTC 176¡ÊÉÊ¼Á´ÉÍýµÚ¤ÓÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡Ë¤ÎSC 2¡ÊÉÊ¼Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¤Ï¡¢ISO/TC 176¤Î¹ñÆâ°Ñ°÷²ñ¤ò±¿±Ä¤·¡¢ISO 9001¤ò´Þ¤àTC 176³«È¯µ¬³Ê°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÆâ¥³¥á¥ó¥È¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ä¡¢¹ñºÝµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿JIS¸¶°Æ¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ISO 9001²þÄû¤Î·Ð°Þ¤Èºî¶È¾õ¶· :
¢¡ISO/DIS 9001²þÄûÆ°¸þÀâÌÀ²ñ
¡¡2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤Ë¡¢ISO/DIS 9001²þÄûÆ°¸þÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤ËISO/TC 176/SC 2/WG 29ÆüËÜÂåÉ½¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ç¤¢¤ë¿ÜÅÄ¿¸²ð»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢
DIS¤Ë¤ª¤±¤ë²þÄû¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Î¸¶°Æ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤ª¿½¹þ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¤´¼õ¹Ö¸å¡¢1½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬±ÜÍ÷
¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤´¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Êý¤â¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
À§Èó¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ISO/DIS 9001²þÄûÆ°¸þÀâÌÀ²ñ :
¢¨µ¬³ÊÎà¤Ï²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
