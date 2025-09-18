¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯Âè»°ÃÆÈ¯Çä¡ª¡¡ÉÕÏ¿¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¡¡¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27Æü¤Ë¡Ø¤À¤¤¤¹¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡õ¥×¥ê¥¥å¥¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡¡vol.3¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÉÕÏ¿¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¡¡¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥êー¥ºÂè22ÃÆ¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×¡£2025Ç¯9·î12Æü¸ø³«¤Î¡Ö±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë-¥´¥Ã¥É¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë-¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ª
¤½¤ó¤ÊÂç¿Íµ¤¡Ö¥¥ß¥×¥ê¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯Âè»°ÃÆ¤¬È¯Çä¤Ç¤¹¡ª
ÉÕÏ¿¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¡¡¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¡£¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤¢¤«¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î´á¶ñ¡¢¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ëÊÑ¿È(¥Ïー¥È)¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥Ïー¥È¥Ö¥íー¥Á¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¡×¤ä¡¢¡Ö¤Þ¤Í¤Ã¤³¥¢¥¤¥É¥ë¢ö¡¡¤ª¤á¤á¤Ñ¤Á¤Ñ¤Á¥×¥ê¥ë¥ó¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ëÊÑ¿È(¥Ïー¥È)¡¡¥¥é¥¥é¥·¥çー¥¿¥¤¥à¥Þ¥¤¥¯¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¤Þ¤ï¤·¤Æ¢ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥È¥ó¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¡×¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Ê¹¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìºý´Ý¤´¤È¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥È¥ó¡×¤Ë¤è¤ë5¿Í¤Ç¤Î¤¤á¤ï¤¶¤òÉÁ¤¤¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡¢±Ç²è¤ÎÆÃ½¸¤Ê¤É´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢5¿Í¤ÎÀ¼Í¥ºÂÃÌ²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¬ÈþÎ¤¤µ¤ó¤È¡¢±Ç²è¤Ç¥Æ¥éÌò¤ò±é¤¸¤ëÆâÅÄ¿¿Îé¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¡£ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤»×¤¤¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤À¤¤¤¹¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡õ¥×¥ê¥¥å¥¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡¡vol.3¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27ÆüÈ¯Çä¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
(C)ABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¡Ø¤À¤¤¤¹¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡õ¥×¥ê¥¥å¥¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡¡vol.3¡Ù
Äê²Á¡§1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î27Æü