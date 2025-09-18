°Â±ÊÍý»öÄ¹¡ß¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ ¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂÐÃÌ·èÄê ¡ÖÊÝ°éÇî2025¡×¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Æ
¼¡À¤Âå¤ÎÊÝ°é¡¦¶µ°é¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖÊÝ°éÇî2025¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÎ¾Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ー ÉÍ¾¾Ä®´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°é¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤ÆËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥ß¥Êー¤Ë¡¢ÅöË¡¿Í¡¦°Â±Ê°¦¹áÍý»öÄ¹¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡Ê¤³¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡¡Ë¡×¡¢ÀÈÈºáÎò¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÊÝ°é¡¦¶µ°éÊ¬Ìî¤Ø¤Î½¾»ö¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯Ëö¤Î»Ü¹Ô¤ò¹µ¤¨¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ Ã´Åö¼¼Ä¹¡¦µ×ÊÆÈ»¿Í»á¤È¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î³µÍ×¤äÊÝ°é»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÎÀ©À°È÷¡¢¿¦°÷¸¦½¤¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÞÊÝ°é»ö¶È¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯µÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2004Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢5ºÐ»ù¤ÎÀ¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤É¤í¤ó¤³²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯Î©¤Á¸«¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¹¥É¾¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë°Â±ÊÍý»öÄ¹¤Î¥»¥ß¥Êー¡£º£Ç¯¤ÏÂÐÃÌ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊÝ°éÇî2025³µÍ×¡Û
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦21Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～17:00¡Ê21Æü¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ー ÉÍ¾¾Ä®´Û¡ÊJR¡¦Åìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¡ÖÉÍ¾¾Ä®¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡ÊWeb»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅöÆüÅÐÏ¿¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¡Ú°Â±ÊÍý»öÄ¹¤ÎÂÐÃÌ¥»¥ß¥Êー¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:30～12:30
¹Ö±éÌ¾¡§¡ÖÀÈï³²¤«¤é¤³¤É¤â¤ò¼é¤ë ～DBSÀ©ÅÙËÜ³Ê²½¤Ë¸þ¤±¤Æ±à¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÎÀ©À°È÷～¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¦¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ ¤³¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡ »Ü¹Ô½àÈ÷¼¼Ä¹¡¡µ×ÊÆ È»¿Í »á
¡¦¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í ¤É¤í¤ó¤³²ñ Íý»öÄ¹ °Â±Ê °¦¹á
¡¦¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í ¤É¤í¤ó¤³²ñ ¥°¥ëー¥× ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÄ¹ ½ô²æ ÃéÌÀ¡Ê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡Ë
ÆâÍÆ¡§ÆüËÜÈÇDBS¡Ê¤³¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è2026Ç¯Ëö¤«¤é»Ü¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤äÊÝ°é»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÂÎÀ©À°È÷¡¢¿¦°÷¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£Ã´Åö¼¼Ä¹¤Îµ×ÊÆ»á¤È°Â±ÊÍý»öÄ¹¤¬ÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§ÊÝ°éÇî¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊÝ°éÇî2025¡×¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥ß¥Êー(https://hoikuhaku.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/programme-events/educational_seminar.html)
¤É¤í¤ó¤³²ñ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÍýÇ°¡Û
¡Ö¤Ë¤ó¤²¤óÎÏ¡£°é¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤Ë¤ó¤²¤óÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ·¤Ó¤äÌî³°ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¡¦¼ÂÁ©¤·¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë»×¹Í¡É ¤ò°é¤ß¡¢¼ã¼Ô¤¬¡Ö£°¤ò£±¤ËÊÑ¤¨¤ëÎÏ¡×¤Ç²ÝÂê¤äº¤Æñ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Ì¤Íè¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
Ç§²ÄÊÝ°é±à¡¢Ç§¾ÚÊÝ°é½ê¡¢»ö¶È½êÆâ¡¦±¡ÆâÊÝ°é½ê¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¼¼¡¢ÃÏ°è»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ö¶È½ê¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¢½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤Ê¤É
¡Ú¥°¥ëー¥×ÆâË¡¿Í¡Û
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤É¤í¤ó¤³²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÊ¡»ãÁí¹ç¸¦µæ½ê(Íý»öÄ¹¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò °Â±Ê°¦¹á)¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥¨¥¹¥È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆîµû¾ÂÀ¸»ºÁÈ¹ç¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDoronko Agri(ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âËÙÍº°ìÏº)
¡Ú»ÜÀß¿ô¡Û Ìó180»ÜÀß ¡Ú¿¦°÷¿ô¡Û Ìó 2,700¿Í ¡ÚÍøÍÑ¼Ô¿ô¡Û Ìó10,100¿Í(2025Ç¯3·î»þÅÀ)
HP¡§https://www.doronko.jp/
Facebook¡§https://www.facebook.com/doronkokai/
X¡§@doronko_offical
Instagram¡§@doronko_official
Youtube¡§https://www.youtube.com/@doronko_official
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤í¤ó¤³²ñ¥°¥ëー¥×¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://www.doronko.jp/order/)