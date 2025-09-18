¥¨¥Õ¥Ô¥³¥Á¥åー¥Ñ¡¢Âè15²ó ÇÀ¶ÈWEEK¡ÊÄÌ¾Î¡§J-AGRI TOKYO¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¦Å·¸õÉÔ½ç¡¦ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶È¤Î²ÝÂê¤Ë¶ñÂÎºö¤òÄó°Æ
²áµî½ÐÅ¸»þ¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê
¡Ú½ÐÅ¸¤ÎÁÀ¤¤¤ÈÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤äÂçµ¬ÌÏÇÀ¾ì¤Î³§ÍÍ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¡É ¡ÈÅ·¸õÉÔ½ç¤Ë¤è¤ëºîÊÁ¤ÎÊÑ²½¡É ¡ÈÈÎÏ©³ÈÂç¤ÈÎ®ÄÌ²ÝÂê¡É ¡È¾¦ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÊñÁõ»ñºà¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò°ìÆ²¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Æー¥Þ¤Ï¡¢
¡Øº£¤³¤½¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëÇÀ¶È¤Ø¡Ù～ÇÀ¶È¤ÎÌ¤Íè ÊñÁõ»ñºà¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹～
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÎÌ¡×¤ä¡Ö²Á³Ê¡×¤Ç¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¿ÇÀ»ºÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÇÀ»ºÊª¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊª¤Î²ÁÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÀ¶È·Ð±Ä¤Îº¹ÊÌ²½¡¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡¢
- ¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐºö¡Ê¾ÊÎÏ²½¡¦ºî¶È¸úÎ¨²½¡Ë
- Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÉÔ°ÂÄê¤Ê»Ô¶·¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢ËÉÙ¤ÊÍÆ´ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³èÍÑÎã
- ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊ²½¡¦Ì¥¤»ÊýÄó°Æ
¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡Û
¢£Ì¾¾Î¡§Âè15²ó ÇÀ¶ÈWEEK
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë～£³Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
¢£²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë
¢£Åö¼Ò¥Öー¥¹¡§£·¥Ûー¥ë¡¡¾®´ÖÈÖ¹æ18-1ÈÖ
Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jagri-global.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1438902728597587-FZ2
¢¨Íè¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤Þ¤¿¤Ï¾·ÂÔ¾õ¤Î»ý»²¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥àー¥º¤Ê¤´Æþ¾ì¤Î¤¿¤á¡¢[Íè¾ì¼Ô»öÁ°ÅÐÏ¿]¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤¦¤¨¡¢À§Èó¥Öー¥¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍè¾ì¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤ ¿Í¼êÉÔÂ¤ËÈ¼¤¦¸½¾ì²þÁ±¡¦¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤
- ¿·¤·¤¤ÈÎÏ©¡ÊÄ¾ÈÎ¡¦EC¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¡Ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë
- Â¿¤¯¤ÎÈÎÏ©¤Ë¸þ¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊñÁõ»ñºà¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë
¤´Íè¾ì¤ò¿´¤«¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥·ー¥ë¤ÎÍÆ´ïÄó°Æ
¥³¥ó¥Æ¥ÊÍ¢Á÷¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ì¤ëÍÆ´ï
¼«Æ°·×ÎÌ¡¦¼«Æ°³¸ÊÄ¤áÂÐ±þÍÆ´ï
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¨¥Õ¥Ô¥³¥Á¥åー¥Ñ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©163-6035¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ ¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー35³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¿ÅÄ¸÷»Ë
Àß¡¡Î©¡§1973Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥Õ¥Ô¥³¥Á¥åー¥Ñ¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤äÇÀ»ºÊªÀ¸»ºÃÏ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¿©ÉÊÍÆ´ï¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Õ¥Ô¥³Êý¼°¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¡Ö¥Ü¥È¥ëtoÆ©ÌÀÍÆ´ï¡×¤Ë¤è¤ëÃÏ¾å»ñ¸»¤Î½Û´ÄµÚ¤Ó CO2 ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤ÍÆ´ï¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ë¾Ê»ñ¸»²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥Õ¥Ô¥³¥Á¥åー¥Ñ¡× ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡http://www.chupa.co.jp/(https://chupa.co.jp/)