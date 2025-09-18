¡ÚÊç½¸³«»Ï¡ÛÂç³ØDX¿ä¿Ê¸¦µæ²ñ¤ò10·î6Æü¤Ë³«ºÅ¡£Ê¸²Ê¾Ê¤ÎÂç³ØDX¤ò¼ç´´¤·¤Æ¤¤¤ëÀ±»á¤ò¤Ï¤¸¤áÂç³ØDX¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤é¤¬ÅÐÃÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍSDGs¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¿ä¿Êµ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡ÖODS¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î6Æü¤Ë¡ÖÂç³ØDX¿ä¿Ê¸¦µæ²ñ ～»öÎã¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤«¤éÉ³²ò¤¯¡¢¼¡¤Î°ì¼ê～¡×¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¶ñÂÎÅª¤Ê¿ä¿ÊÊýË¡¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¢¨¤ËÂÐ¤·¡¢À¯ºöÆ°¸þ¡¢Àè¿Ê»öÎã¡¢ºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¡×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆDX¤Î¿ä¿Ê¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«¡×¡ÖÂ¾Âç³Ø¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤ÎÆþ¼êÊýË¡¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÂ¦¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡´ë¶È¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Æ³Æþ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤È¥Ëー¥º¤Ë¤ª¤±¤ëóòó÷¤¬À¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ²ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤È´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¶¦ÁÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊDX¿ä¿Ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¡¢Âç³ØDX¿ä¿Ê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Âç³Ø¡¢Ã»´üÂç³Ø¡¢Âç³Ø±¡Âç³Ø¡¢ÀìÌç¿¦Âç³Ø¡¢ÀìÌç¿¦Ã»´üÂç³Ø¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊÀì¹¶²Ê¡Ë¤¬¼çÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÂç³ØDX¤Ë·È¤ï¤ë3Ì¾¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¡¦¹Ö±é³µÍ×¡Û
ËÜ¸¦µæ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¹âÅù¶µ°é¶É ÀìÌç¶µ°é²Ý´ë²è´±¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç³ØDX¤â¼ç´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ± ´´¿ò»á¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ØDX¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¸þ¡Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³ØDX¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¹Ö±é¤âÂ¿¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëË¡À¯Âç³Ø ¶µ°é³«È¯»Ù±çµ¡¹½Ä¹¤Î»³ËÜ ·óÍ³ ¶µ¼ø¤Ë2024Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖË¡À¯Âç³ØICT´ðËÜÀïÎ¬¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Á´³ØÅª¤ÊDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö¼ÂÁ©ÃÎ¡×¤Î°é¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖË¡À¯DX¡×¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤ò¤´¶¦Í¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìËÌÂç³Ø ·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉô´ë²è¼¼ ¼çÇ¤·Ð±Ä´ë²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆ£ËÜ °ìÇ·»á¤«¤é¤Ï¡¢99Âç³Ø552Ì¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÂç³ØDX¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤ò´ë²è¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¶ÈÌ³DX¤òµ¯ÅÀ¤Ë¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦·Ð±Ä¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡ÖÁ´Êý°ÌDX¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¡¢¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿·Ð¸³¤äÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤Ê¤É¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤À¼¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÂç³Ø²þ³×¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
3Ì¾¤ÎÅÐÃÅ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¶µ³Ø¤È»öÌ³Ï¢·È¤ÎÊÉ¡×¡ÖÍ½»»²½¤È¸ú²ÌÂ¬Äê¡×¡ÖÂç³Ø¶ÈÌ³¤ÈAI³èÍÑ¡×¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤È¸µÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊÀ¯Ì³´±¤ÎÂ¼°æ ½¡ÌÀ»á¤ò¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤Ë·Þ¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊµÄÏÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸¦µæ²ñ¸å¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÈÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¾ðÊó¸ò´¹²ñ¤âÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¸¦µæ²ñÌ¾¡§ ¡ÖÂç³ØDX¿ä¿Ê¸¦µæ²ñ ～»öÎã¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤«¤éÉ³²ò¤¯¡¢¼¡¤Î°ì¼ê～¡×
Æü¡¡»þ¡§ 2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë13»þ～16»þ
Êý¡¡¼°¡§ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ê²ñ¾ì»²²Ã¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ëÆâ²ñµÄ¼¼¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¼Ò²°Æâ¡Ë¤ª¤è¤Ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¶µ¿¦°÷¤ª¤è¤ÓÂç³Ø¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¢¤½¤ÎÂ¾¶µ°éµ¡´Ø¡¢ÃÄÂÎÍÍ
Äê¡¡°÷¡§ ²ñ¾ì30Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë / ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó300Ì¾
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¿½¹þÊýË¡¡§ ODS WEB¥µ¥¤¥È¥Úー¥¸¡Êhttps://ods.or.jp/event/4486/¡Ë¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¼ç¡¡ºÅ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍSDGs¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¿ä¿Êµ¡¹½
¼ç¡¡ºÅ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍSDGs¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¿ä¿Êµ¡¹½
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍSDGs¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊODS¡Ë¤È¤Ï¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍSDGs¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊOrganization of SDGs Digital Society¡¢Î¬¾Î¡§ODS¡Ë¤Ï¡¢¾ðÊóÄÌ¿®»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢Í¼±¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÉÁ¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ²ñ¤ä¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¢Ê¬²Ê²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¿ä¿Ê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä»º´±³ØÌ±¤Î´Ø·¸¼Ô¸òÎ®¤È¾ðÊó¶¦Í¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£