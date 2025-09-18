Âè40²ó ¡Ö𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦ÉË»Ò½÷²¦Ç×Æ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ ¥²¥¹¥È¥³ー¥Êー¤Î½Ð±é¼Ô¤¬·èÄê¡ª´ÑÍ÷¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¡ª
¢£Ìó3,500ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëºÇ½ª20ÁÈ¤¬·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä¡¢Â¼ÊýÇµ¡¹²Â¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª¡ª
£±£±·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËEX¥·¥¢¥¿ーÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡¢Âè40²ó ¡Ö𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦ÉË»Ò½÷²¦Ç× Æ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¡£¡Ö¥¥Ã¥ºÉôÌç¡×¡Ö¤³¤É¤âÉôÌç¡×¡ÖÂç¿ÍÉôÌç¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êーÉôÌç¡×¤ÎÁ´£´ÉôÌç¤Ë¤ÆÌó3,500ÁÈ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³Æ5ÁÈ·×20ÁÈ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ½Ð¾ì¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê½Ð¾ì¼Ô¤Î°ìÍ÷¤ÏÂç²ñHP¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ¤òºÌ¤ë¥²¥¹¥È¥³ー¥Êー¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ë·èÄê¡ª¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤È¤Ê¤ë5»ù¤ÎÉã¤ÇÇÐÍ¥¡¦¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢2004Ç¯Âç²ñ¤Ë¤Æ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·»Ë¾åºÇÇ¯¾¯±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ10ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä²Î¼ê¡¦¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä¡¢¤½¤·¤Æ2020Ç¯¤ÎÂè35²óÂç²ñ¤Ë¤Æ¡Ö¤³¤É¤âÉôÌç¡×¤Î¶ä¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ê2ºÐ5¤«·î¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¡¦Â¼ÊýÇµ¡¹²Â¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¡ª
±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë2ÁÈ¤Ï¡¢ÂåÉ½ºî¡Ö¥¨¥Ó¥«¥Ë¥¯¥¹¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥±¥í¥Ý¥ó¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1£±£±Ëü¿Í¡¢Æ°²èÁíºÆÀ¸¿ô23²¯²ó(2025Ç¯9·î¸½ºß)¤òÄ¶¤¨¤ëYouTuber¡¦¤¤¤Ã¤Áー¡õ¤Ê¤ë¡Ê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀáÌÜ¤ÎÂè40²óÂç²ñ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î
¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä¡¡
Â¼ÊýÇµ¡¹²Â
¢£ËÜÆü¤è¤ê¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ¤Î´ÑÍ÷¿½¤·¹þ¤ß¤ò³«»Ï¡ª
¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ¤Î´ÑÍ÷¿½¤·¹þ¤ß¤òËÜÆü9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ30Ê¬¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë¡£
Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¼Ô¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤òÀ§Èó²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ30Ê¬～10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬
ÆÃÀß¥Úー¥¸URL¡§https://www.douyou-contest.com/grandprix/
¢£Âè40²ó ¡Ö𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦ÉË»Ò½÷²¦Ç× Æ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¡¡¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ
¡¦ÆüÄø¡§¡¡2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Î³«±é¡Ï13¡§00¡¡¡¿¡¡¡Î½ª±é¡Ï16¡§45¡¡¡¡¢¨Í½Äê
¡¦²ñ¾ì¡§¡¡EX¥·¥¢¥¿ーÏ»ËÜÌÚ¡¡(¢©106-0031 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾ËãÉÛ1ÃúÌÜ2－9)
¡¦»Ê²ñ¡§¡¡¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¿ÄÚ°æÄ¾¼ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡¦±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡§¡¡¤¤¤Ã¤Áー¡õ¤Ê¤ë¡Ê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ë¡¿¥±¥í¥Ý¥ó¥º(VTR½Ð±é)
¡¦¥²¥¹¥È¡§¡¡¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¿¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä¡¿Â¼ÊýÇµ¡¹²Â
¢£¿³ºº°Ñ°÷
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/30888/table/350_1_80a4013c145b0ce38fd76c63d278c5b7.jpg?v=202509190826 ]
¢£¥³¥ó¥¯ー¥ë³µÍ×
¡üÄó¾§¡§¡¡ÆüËÜÆ¸ÍØ¶¨²ñ¡¿¸øÊ¸¶µ°é¸¦µæ²ñ
¡ü¼çºÅ¡§¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó24¼Ò¡¿ÆüËÜÆ¸ÍØ¶¨²ñ
¡ü¸å±ç¡§¡¡Ê¸²½Ä£¡¿£Â£ÓÄ«Æü
¡üÆÃÊÌ¶¨»¿¡§¡¡¸øÊ¸¶µ°é¸¦µæ²ñ
¡¦TOP¥Úー¥¸¡§https://www.kumon.ne.jp/index.html
¡¦»ö¶È¾Ò²ð¡§https://www.kumon.ne.jp/corporate/enterprise/index.html
¡ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡#Æ¸ÍØ¥³¥ó¥¯ー¥ë
¡ü¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡Æ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ú¸ø¼°¡Û
¡¦HP¡§https://www.douyou-contest.com/
¡¦X¡§https://x.com/douyou_contest
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/douyou_contest/
¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@dou_you_official
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCXR5kJcxJ7LXV2uMoe_V1BQ
¢£¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§
Æ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯ー¥ë»öÌ³¶É¡¡ÅÅÏÃ¡§03-6416-3384¡ÊÊ¿Æü10¡§00～17¡§00¡Ë