µ®¼Ò¤Î´Ä¶­¤ËºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÃ¦VMware»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×Äó¶¡³«»Ï

³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÎÓ Í¦ÂÀ¡¢°Ê²¼ ¥¨¥¯¥µ¡Ë¤Ï¡¢VMwareÀ½ÉÊ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶ÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¦VMware»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëVMware¤Ï¡¢ºòº£¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÂÎ·Ï¤ÎÊÑ¹¹¤ä²Á³Ê¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤ÎºÇÅ¬¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸½¾õ¹½À®¤Î¿ÇÃÇ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê°Ü¹ÔÀè¤ÎÁªÄê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê
- ¥³¥¹¥È¤Î²ÝÂê¡§VMware¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¡¢ITÍ½»»¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
- µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î²ÝÂê¡§¼«¼Ò¤À¤±¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÉ¾²Á¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê°Ü¹ÔÀè¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£
- »þ´Ö¤Î²ÝÂê¡§¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÊÝ¼é´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Çº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢§¡ÖÃ¦VMware»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î³µÍ×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸½¹Ô´Ä¶¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È
¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¤Î¹½À®¡¢±¿ÍÑ´ÉÍýÂÎÀ©¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- Â¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤Î¤´Äó°Æ
VMware´Ä¶¤Î·ÑÂ³ÍøÍÑ¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®¤â´Þ¤á¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤¹¤ë¹½À®¤òÄó°Æ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
- PoC¤Î¤´»Ù±ç
Äó°ÆÆâÍÆ¤ò¾®µ¬ÌÏ¤Ç»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¼Â±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿É¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³ÊÆ³Æþ¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
- ¥ê¥¹¥¯¤È²ÝÂê¤ÎÀö¤¤½Ð¤·
°Ü¹Ô»þ¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ëµ»½ÑÅª¡¦±¿ÍÑ¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- °Ü¹Ô¸¡Æ¤´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë±äÌ¿Á¼ÃÖ¡Ê¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ë
Âè»°¼ÔÊÝ¼é¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸½ºß¤ÎVMware´Ä¶¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¾ÍèÁü¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¿ÇÃÇ¡×¤«¤é¡Ö¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¡×¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç
¥¨¥¯¥µ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿ÇÃÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Ü¹Ô·×²è¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¿¥ª¥ó¥×¥ì¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¿·´Ä¶¤ÎÁªÄê¡¦¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ°Ü¹Ô¸å¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤ÄÃ»´ü´Ö¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ»½ÑÁªÄê¤Ë¤ªÇº¤ß¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò·èÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Å°Äì¤·¤¿È¼ÁöÂÎÀ©¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤è¤ê¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://mktg.exa-corp.co.jp/vmware-migration_inquiry.html(https://mktg.exa-corp.co.jp/vmware-migration_inquiry.html?utm_medium=prtimes&utm_source=20250918)
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ¤Ï¡¢JFE¥¹¥Áー¥ë¤òÊìÂÎ¤È¤·¡¢¥¥ó¥É¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤Ë»ý¤ÄIT¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Àè¿Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¡Ö¶¦ÁÏ·¿¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¾åÎ®¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é³«È¯¡¦¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÁí¹çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçµ¬ÌÏ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î·Ð¸³¤È¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ø¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.exa-corp.co.jp(https://www.exa-corp.co.jp/)
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
