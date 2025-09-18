GOLDEN CONCEPT¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë2¤Ä¤Î¿·¿§¡£iPhone17¤ÎºÇ¿·¥«¥éー¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOLDEN CONCEPT¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¿··¿iPhone17¤ÎºÇ¿·¥«¥éー¤ò±Ç¤·¤¿¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¥±ー¥¹2¿§¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://goldenconcept.jp/collections/iphone-case-17-premium-leather-collection
º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¡×¤È¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Î2¿§¤Ç¤¹¡£ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿iPhone17¤Î¿·¿§¡Ê¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥ëー¡¢¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¤òÈ¿±Ç¤·¡¢iPhoneËÜÂÎ¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¡§¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー ±¦¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
iPhone¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥±ー¥¹¤Î¿§Ì£¤ä¼Á´¶¤ÏiPhone17¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤È¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢ÁõÃå¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇiPhoneËÜÂÎ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤ÎÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢³ê¤é¤«¤Ç¼«Á³¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¤Î¾å¼Á¤ÊÁÇºà´¶¤È¡¢ÀºÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¹¤Î·Á¾õ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥±ー¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÁàºîÀ¤ä»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÂÎ¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¿§¤È¼Á´¶¤ÎÄ´ÏÂ
¥«¥á¥éÉôÊ¬¤ò±ï¼è¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ËGC¥â¥Î¥°¥é¥à¤Î¹ï°õ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥«¥éー¤Ï¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÂ°¤È°ìÂÎ²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤ÈÂÑ½ýÀ¡¢¤½¤·¤Æ¿§¤¢¤»¤·¤Ë¤¯¤¤Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÆâÂ¦¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÊÝ¸îÀß·×
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï½À¤é¤«¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤Î¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢iPhone¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÝ¸î¡£Ãæ±û¤Ë¤ÏMagSafeÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤ò¼¨¤¹Êü¼Í¾õ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤ËGC¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MagSafeÂÐ±þ
¥±ー¥¹¤ÏMagSafe¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ä¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¡¢¤É¤Á¤é¤âÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone Case 17 - Full-Grain Leather Edition - Orange
iPhone Case 17 - Full-Grain Leather Edition - Midnight Blue
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§Full-Grain Leather Edition - Midnight Blue / Orange
ÈÎÇä²Á³Ê¡§19,800±ß(ÀÇ¹þ)
¸ß´¹À¡§iPhone 17 Pro / Pro Max¡¢iPhone 17 Air¡ÊMagSafe ÂÐ±þ¡Ë
ÁÇºà¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶ー ¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Õ¥ìー¥à ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥é¥¤¥Ë¥ó¥°
¥±ー¥¹¥µ¥¤¥º
¡¦iPhone 17 Pro: 155 ¡ß 76 ¡ß 12 mm
¡¦iPhone 17 Pro Max: 169 ¡ß 83 ¡ß 12 mm
¡¦iPhone 17 Air: 161 ¡ß 79 ¡ß 12 mm
½ÅÎÌ
¡¦iPhone 17 Pro¡§37.9 g
¡¦iPhone 17 Pro Max¡§44.6 g
¡¦iPhone 17 Air¡§41.0 g
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È É½»²Æ»Å¹
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-19 1F
03-6427-4368
GOLDEN CONCEPT Âç´ÝÇßÅÄÅ¹
Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-1 Âç´ÝÇßÅÄÅ¹ 9³¬ ¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー²£
±Ä¶È»þ´Ö : 10:00 - 20:00
050-5785-1216
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥ÈÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://goldenconcept.jp/collections/iphone-case-17-premium-leather-collection
GOLDEN CONCEPT¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2015Ç¯¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ö¥×¥¤¥¢¡¦¥·¥ã¥à¥½¥µ¥À¥Æ¥£¡ÊPuia Shamsossadati¡Ë¡×¤¬ÀßÎ©¡£¹âµéApple Watch¥±ー¥¹¤ò½é¤á¤È¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁÇºà¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://goldenconcept.jp
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn