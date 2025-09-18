SBI¾Ú·ô¤È¤Î·èºÑÀìÍÑÍÂ¶â¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒSBI¿·À¸¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç ¹îºÈ¡¢°Ê²¼¡ÖSBI¿·À¸¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒSBI¾Ú·ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÂ¼ Àµ¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖSBI¾Ú·ô¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÍÂ¶â¾¦ÉÊ¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿½¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢Íâ24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÄó¶¡¤¹¤ëSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤Ï¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤ÈSBI¾Ú·ô´Ö¤Î»ñ¶â°ÜÆ°¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Ç¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓSBI¾Ú·ô¤ÎÎ¾Êý¤Ë¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤ÏSBI¾Ú·ô¤Î¡ÖÇãÉÕÍ¾ÎÏ¡×¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢SBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ä¹â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¾Ú·ô¸ýºÂ¤ØÅÔÅÙÆþ¶â¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í²Á¾Ú·ôÅù¤ÎÇãÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Í²Á¾Ú·ôÅù¤ÎÇäµÑ»þ¤Ë¤â¡¢Âå¶â¤ÏSBI¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ø½Ð¶â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¡ÖÄê³Û¼«Æ°¿¶ÂØ¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤é SBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤Ø¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤ò°ìÄê¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤ÏÇ¯0.42¡ó¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤Ç¡¢¸½ºßÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëSBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤ÎºÇ¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ëÇ¯0.40¡ó¡ÊÀÇ°úÁ°¢¨¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯9·î18Æü¸½ºß
¢¨¡¡¤¹¤Ç¤ËSBI¾Ú·ô¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¤Î´Ö¤ÇÍÂ¤ê¶â¼«Æ°¥¹¥£ー¥×¥µー¥Ó¥¹¡ÊSBI¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÍÂ¶â¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£SBI¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÍÂ¶â¤òµÙ»ß¤Î¤¦¤¨¡¢SBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡ÖSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢SBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â¸ýºÂ¤òÀßÄêÄº¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹·ô¡ÊXRP¡Ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¤ÎÍ¥¶ø¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê»Üºö¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÊÌÅÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤ÈSBI¾Ú·ô¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¡×¤Î¤â¤È¡¢SBI¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚSBI¥Ï¥¤¥ÑーÍÂ¶â ¾¦ÉÊ³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/5652/table/147_1_cc0a55577dc7430331499057af8ca7cf.jpg?v=202509190156 ]
¢¨¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.sbishinseibank.co.jp/service/relationship/)
¢¨ËÜÍÂ¶â¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤äWeb¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÀâÌÀ½ñ¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
