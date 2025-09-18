パナソニックオープン出場選手・イベント情報のお知らせ

パナソニックグループ

パナソニックグループと株式会社毎日放送は、2025年9月25日（木）から28日（日）の4日間、大阪府堺市の泉ヶ丘カントリークラブで、ジャパンゴルフツアー「パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ」（以下、パナソニックオープン）を開催します。

2024年のパナソニックオープンは、平田憲聖選手が首位と2打差でスタートした最終日、スコアを7つ伸ばし逆転優勝。年間で4勝目、ツアー通算6勝目を手にしました。

2025年も、今シーズン日本プロゴルフ選手権で念願の初優勝を挙げた清水大成選手をはじめ、今シーズン2勝を挙げ、現在賞金ランキング1位の生源寺龍憲選手や、22年大会チャンピオンでありBMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップで1年半ぶりの勝利を挙げた蟬川泰果選手らの出場が決定。堀川未来夢選手や稲森佑貴選手、小平智選手など実力のある中堅、ベテラン選手の出場も決定しています。

▼パナソニックオープン公式サイト

https://holdings.panasonic/jp/panasonic-open/men/

「ゴルフを、もっと『オープン』に。」を大会コンセプトに掲げるパナソニックオープンは、2025年も男子プロの「迫力」や「臨場感」を味わえる様々なイベントを実施し、年齢や性別、経験を問わず誰もが楽しめる「新しいゴルフの楽しみ方」をご提案します。

＜各種イベント情報＞

■ザ・ギャラリーホール（土日）

グリーンDJにタケ小山さん、薬師寺広さんをお迎えし、グリーンを間近で観戦できる観客席と会場で配布するスティックバルーンで選手たちのスーパープレイをバリエーション豊かな応援スタイルで盛り上げます。

選手の活躍によっては、選手のサイン入りキャップやパナソニックの「プライベート・ビエラ」が当たるチャンスも！？

■インサイドロープツアー（4日間）

普段は入ることができないロープの内側から、選手の迫力あるプレーを間近で観戦出来るスペシャルツアーです。

スイング音やキャディとの会話など、没入感ある観戦体験を是非お楽しみください。

※組数限定。会場にて抽選を実施します。

■クルっと180°スイングチェック「4DReplay」（4日間）

30台のパナソニック製カメラを180°に設置し、あらゆる角度からご自身のスイングをチェックいただけます。撮影した映像は「4DReplay」LINE公式アカウントの友だち追加を行えば無料でダウンロードできるため、大会が終わってからも見返して参考にすることが可能です。

毎年大好評の本イベントを、是非ご体験ください。

■プレイヤーズマイク（4日間）

ピンマイクを着けた選手とキャディの生の会話を、ご自身のスマートフォンとイヤホンを使って聞くことができる「プレイヤーズマイク」。試合中、プロがどんな戦略を立て、どんな感情でプレーしているのかをリアルタイムで体感できます。まるでプロと一緒にプレーしているような臨場感を味わってください。

※ご自身のスマートフォンとイヤホンをご持参ください。

※対象の選手・対象ホールはJGTOサイトで試合前日に、または試合当日、会場内にて発表します。

■18番ホールライブ解説（土日）

パナソニックの音声配信サービス「CHEERPHONE（チアホン）」を使い、プロキャディ小岸秀行さんの解説を聞きながら観戦できる18番ホールライブ解説を開催。スタンド席からは見えない戦況を、1～2打目付近にいる小岸さんが臨場感たっぷりにライブ解説します。毎日放送アナウンサーとの楽しい掛け合いやプロキャディならではの秘話も聞けるかも！

※ご自身のスマートフォンとイヤホンをご持参ください。

■パナソニック製品体験ブース（4日間、一部土日）

会場内には、マッサージチェアやシェーバー、電動歯ブラシ、ミラーレスカメラやワイヤレスイヤホンなど、パナソニックの最新技術を体験できる特設ブースを設置しています。話題の製品を実際に見て、触れて、試せるチャンス。ゴルフ観戦の合間にお楽しみください。

■みんなでドリームチーム対決！（4日間）

テレビ放送やネット配信をご覧いただきながら、選手をもっと知って、観戦をより楽しめるオンライン参加型予想ゲーム、通称「みんドリ」を2025年も実施します。パナソニックオープンに出場する選手の中から、スタッツやプロフィールをもとにお気に入りの選手を4名選び、自分だけのドリームチームを結成。ラウンドごとのチーム合計スコアを競い合う、新しいゴルフの楽しみ方です！友人やご家族と一緒にゲームに参加して、選手のサイン入りピンフラッグやパナソニック製品などの賞品をゲットしましょう！

実施期間：2025年9月25日（木）～28日（日）

賞品：各日の上位順位者にプレゼント

・優勝者サイン入りピンフラッグ

・選んだ4選手の当日のスコアカード実物

・パナソニック製品

・大会オリジナルグッズ など

▼みんなでドリームチーム対決！

https://holdings.panasonic/jp/panasonic-open/men/mindori/

2025年のパナソニックオープンはギャラリープラザも大充実！小さなお子さまも楽しめるアトラクションもご用意しました。

MBSのPRキャラクター・らいよんチャンの的に向かってボールを打つゴルフターゲットや、レッスンプロに学んで体験できるスナッグゴルフなど、ゴルフに触れながら楽しめるアトラクションを是非お楽しみください！さらにトーナメント観戦のお楽しみといえば、やはりお食事！なにわ黒牛ステーキ丼、泉州キャベツと松阪牛すじの焼きそばなど、地元の食材を使ったメニューを集めました。是非ご賞味ください。

他にも、ジュニア向けイベントや使わなくなったゴルフクラブのリユースプロジェクトなど、ゴルフ経験や性別・年齢に関係なくお楽しみいただけるイベントを準備しています。ご家族やご友人を誘ってご来場ください。

【大会概要】

大会名称：パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ

主催：パナソニックグループ 株式会社毎日放送

共催：一般社団法人日本ゴルフツアー機構

主管：一般社団法人日本ゴルフツアー機構

後援：公益財団法人日本ゴルフ協会、大阪府、堺市

協力：泉ヶ丘カントリークラブ、一般社団法人関西ゴルフ連盟、関西学生ゴルフ連盟、堺商工会議所

開催日程：2025年9月25日（木）、26日（金）、27日（土）、28日（日）

会場：泉ヶ丘カントリークラブ（〒590-0106 大阪府堺市南区豊田2990-226、電話072-292-8500）

賞金：賞金総額100,000,000円／優勝賞金20,000,000円

副賞・特別賞＜優勝副賞＞：

・パナソニックグループ パナソニック製品一式

・堺商工会議所 堺打刃物、注染てぬぐい

【チケット価格】

＜前売券＞

4枚綴り券 8,000円（税込）

（2025年9月25日（木）、26日（金）共通券2枚＋全日程共通券2枚）

※高校生以下は入場無料です。（入場時に年齢を確認できる学生証などをご提示ください）

※中学生以下（15歳以下）は原則として保護者の同伴が必要です。

※障がい者手帳提示者は入場無料です。また、同伴者は1名まで入場無料です。

＜当日券＞

大会期間中ギャラリー受付にて販売（現金のみ）

2025年9月25日（木）、26日（金）各3,000円（税込）

2025年9月27日（土）、28日（日）各4,000円（税込）

※各券とも、本券1枚につき1名様が指定日のみ入場可

▼チケットのご購入はこちら

https://holdings.panasonic/jp/panasonic-open/men/ticket/

【テレビ中継・ネット配信（予定）】

●地上波MBSローカル（LIVE）

2025年9月27日（土）14:00～14:54

2025年9月28日（日）13:00～14:54

●CS放送GAORA SPORTS（LIVE）

2025年9月25日（木）9:00～11:00、13:00～15:00

2025年9月26日（金）11:30～13:30、15:00～17:00

2025年9月27日（土）12:00～15:00 ※競技終了まで延長対応あり

2025年9月28日（日）12:00～15:00 ※表彰式終了まで延長対応あり

●CS放送ゴルフネットワーク（LIVE）

2025年9月27日（土）No.1中継 8:00～10:45

2025年9月28日（日）No.1中継 8:00～10:45 最大延長11:15

●配信（スポーツナビ・MBS公式YouTube・パナソニックオープン公式サイト）（LIVE）

2025年9月25日（木）9:00～11:00、13:00～15:00

2025年9月26日（金）11:30～13:30、15:00～17:00

2025年9月27日（土）12:00～15:00 ※競技終了まで延長対応あり

2025年9月28日（日）12:00～15:00 ※表彰式終了まで延長対応あり

【お問い合わせ先】

・大会に関するお問い合わせ

パナソニックオープン大会事務局（株式会社毎日放送）

電話：06-6359-3562（平日 11:00～17:00）

・チケットに関するお問い合わせ

キョードーインフォメーション

電話：0570-200-888（平日 12:00～17:00）